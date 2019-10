Exynos 990 của Samsung sẽ nhanh chóng đè bẹp A13 của Apple

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 16:30 PM (GMT+7)

Chip xử lý Exynos 990 của Samsung đã đánh bại A13 và Snapdragon 855 trong bài kiểm tra hiệu năng.

Samsung đã chính thức giới thiệu dòng chip Exynos 99x series đầu tiên, vượt xa Exynos 9820 trong gia đình Galaxy S10, hay thậm chí là Exynos 9825 trong các mẫu Galaxy Note 10. Exynos 9820 là một con chim 8nm kỳ lạ, chậm hơn so với phiên bản Galaxy S10 chạy chip Snapdragon 855 của Mỹ, được chế tạo trên quy trình 7nm thế hệ đầu tiên. Exynos 9825 nhanh chóng bù đắp khi được sản xuất trên quy trình 7nm thế hệ thứ hai, cũng được sử dụng bởi A13 mới nhất của Apple.

Chip xử lý Exynos 990 sẽ được tích hợp trên Galaxy S11 năm sau.

Vấn đề với bộ xử lý Galaxy S10 là quy trình 7nm thế hệ thứ hai được thực hiện với công nghệ in khắc cực tím Extreme Ultra Violet (EUV) hoạt động không đáp ứng đủ năng suất để kịp tích hợp cho điện thoại. Do đó, hãng này đã sử dụng chip Exynos 9820 được sản xuất với quy trình cũ. Điều này ảnh hưởng cả về điểm chuẩn và hiệu suất trong thế giới thực, đặc biệt là khi nói đến thời lượng pin, đồ họa và hiệu suất camera.

Tuy nhiên, với Galaxy Note 10, mọi thứ đã thay đổi. Exynos 9825 là chip di động được sản xuất hàng loạt đầu tiên được chế tạo bằng phương pháp 7nm thế hệ thứ hai mới nhất và nó đã đạt điểm chuẩn ấn tượng. Tuy nhiên, A13 của Apple cũng sử dụng công nghệ EUV 7nm và “đánh bại” mọi smartphone Android khác, bao gồm cả Snapdragon 855+ được nâng cấp của Qualcomm.

Đây là lý do hai bộ xử lý di động mạnh nhất hiện nay - Snapdragon 855 và Apple A13 được đem ra so sánh với con chip mới nhất của Samsung, Exynos 990. Bộ xử lý Snapdragon và A sẽ còn được sử dụng cho tới mùa xuân năm sau, cùng lúc khi Exynos 990 và Snapdragon 865 đến với các thiết bị mới.

So sánh thông số kỹ thuật của Exynos 990 vs Apple A13 vs Snapdragon 855+:

Chip Exynos 990 sẽ dành cho Galaxy S11?

Mặc dù điểm chuẩn Exynos 990 cao hơn các chip cũ nhưng thực tế là nó vẫn nằm trên cùng một dây chuyền sản xuất như Exynos 9825. Điều này cho thấy Samsung đang nhắm đến những cải tiến khác ngoài việc nâng cấp tỷ lệ hiệu suất / hiệu năng đơn thuần.

Exynos 990 mang lõi Exynos M5 thế hệ thứ 5 mới nhất của Samsung, khác hoàn toàn với M4 năm 9825 và GPU Mali-G77 thay vì G76. Samsung cho hay, những thay đổi này giúp tăng hiệu suất khoảng 20% cho đồ họa.

Thêm nữa, Exynos 990 nổi bật là vì nó là chip di động đầu tiên có hỗ trợ DDR5 và là sản phẩm đầu tiên được công bố với tùy chọn tích hợp modem 7W mmWave 5G, Exynos 5123. Bản thân modem này đã vượt qua giới hạn vì chip Qualcomm hiện đang cung cấp chỉ có tốc độ tải xuống 7Gbps tối đa.

Điểm benchmark của Exynos 990 tương đương với Snapdragon 865, thấp hơn một chút so với A13.

Hiện tại, Exynos 990 đang trở thành một con “quái vật” của chip xử lý trên quy trình công nghệ 7nm. Điều duy nhất đe dọa sự tồn tại của chip Exynos 990 trong Galaxy S11 là chip sử dụng quy trình công nghệ 5nm.

Tuy nhiên, Apple vẫn chưa sản xuất chip A-series bằng phương pháp EUV và vì Snapdragon 855+ mới nhất vẫn còn sử dụng công nghệ 7nm thế hệ đầu tiên nên chip xử lý trên quy trình 5nm có thể phải chờ nửa cuối năm 2020. Do đó, với việc tích hợp modem 7Gbps 5G và hỗ trợ DDR5, Exynos 990 là chip di động tốt nhất được công bố cho đến nay.