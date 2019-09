iPhone 11 tiếc hùi hụi vì không tích hợp 6 tính năng này

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 09:00 AM (GMT+7)

iPhone 11 dù thể hiện rất ấn tượng nhưng vẫn thiếu 6 tính năng điện thoại thông minh hiện đại đang có.

Đối với iPhone 11, Apple đã cung cấp một số tính năng như mong đợi, bao gồm: camera cực rộng và Chế độ ban đêm mới để có những bức ảnh đẹp hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 11 có camera sau kép.

Lý do khiến Apple không tích hợp hầu hết các tính năng bên dưới khá dễ hiểu. Rõ ràng, iPhone 11 chỉ như “một người giữ chỗ” để cho phiên bản kế nhiệm năm sau được bổ sung một số tính năng còn thiếu.

1. Cổng USB C

USB-C là tiêu chuẩn hiện đại không thể tranh cãi khi nói đến các thiết bị kết nối và sạc. Hầu như mọi thiết bị Android đều có cổng USB-C và ngay cả máy tính xách tay iPad Pro và MacBook Pro của Apple cũng đã có cổng USB-C.

Nhưng tất cả các dòng iPhone 11 của Apple vẫn giữ lại cổng Lightning cũ. Sẽ rất tốt nếu chủ sở hữu iPad và MacBook Pro USB-C sử dụng cùng bộ sạc và cáp để sạc iPhone của họ. Đáng tiếc, chủ sở hữu iPhone vẫn cần một cáp Lightning riêng để sạc iPhone.

Galaxy Note 10 đã có cổng USB Type C.

Tuy nhiên, đã có một số cải thiện đối với tình trạng USB-C với iPhone 11. Các mẫu iPhone 11 Pro đã đi kèm với bộ sạc nhanh 18W của Apple và cáp USBC - Lightning. Điều đó có nghĩa là người dùng đã có thể cắm iPhone trực tiếp vào MacBook Pro USB-C mà không cần sử dụng bộ chuyển đổi. Việc trang bị thêm cáp USB-C - Lightning với iPhone là điều Apple nên làm kể từ năm 2016, khi công ty giới thiệu MacBook Pro với USB-C.

2. Màn hình nhanh hơn, mượt mà hơn

Nếu có một điều khiến điện thoại iPhone 11 trở nên “xa xỉ” hơn đó sẽ là màn hình 90Hz. IPhone 11 có màn hình LCD với tốc độ làm mới 60Hz, vẫn rất ổn nhưng màn hình 90Hz nhanh hơn và mượt mà hơn, và chúng mang đến cảm giác điện thoại cao cấp. Hiện tại, điện thoại của OnePlus, Razer và Asus đã ra mắt với màn hình 90 Hz, iPhone của Apple (và các điện thoại khác từ các tên tuổi lớn như Samsung) đã bắt đầu lỗi thời dù có tất cả các thiết kế và công nghệ lạ mắt.

iPhone 11 chỉ có tốc độ làm mới màn hình 60Hz.

Lý do khiến Apple không nâng tốc độ làm mới màn hình lên 90Hz có lẽ là màn hình có tốc độ làm mới cao hơn có thể sử dụng nhiều pin hơn. Apple tự hào có thời lượng pin tốt hơn trên điện thoại iPhone 11 mới, khiến nhiều người đánh giá cao hơn màn hình 90Hz, đặc biệt là khi màn hình 60Hz hiện tại đã đủ tốt.

"Hz" là "tốc độ làm mới." Số Hz càng cao, tốc độ làm mới càng cao, có nghĩa là càng nhiều khung hình/ giây mà màn hình có thể hiển thị. Với tốc độ làm mới cao hơn và nhiều khung hình hơn mỗi giây, các hình ảnh động như mở và đóng ứng dụng, cũng như hệ điều hành và ứng dụng sẽ mượt mà hơn. Do đó, tạo ra một cảm giác cao cấp cho một thiết bị.

3. Thiết kế nổi bật

“Notch” là vị trí Apple đặt camera selfie của iPhone và các cảm biến Face ID khác nhau phía sau màn hình. Hiện vẫn chưa rõ liệu Apple có chấp nhận bỏ qua thiết kế này mà không ảnh hưởng đến chất lượng camera selfie và cảm biến Face ID hay không nhưng rõ ràng, người dùng đã quá chán “tai thỏ”.

iPhone 11 và cặp iPhone 11 Pro vẫn giữ lại "tai thỏ".

Thiết kế không viền hiện đang vô cùng được ưa chuộng, OnePlus 7 Pro tuyệt đẹp là một ví dụ. OnePlus đã có thể ẩn camera selfie bằng cách thiết lập cơ chế bật ra khỏi cạnh trên điện thoại khi cần.

Như đã nói, nhận dạng khuôn mặt Face ID của Apple sử dụng nhiều cảm biến hơn và cao cấp hơn so với camera selfie đơn giản và cảm biến Face ID chiếm khá nhiều không gian. Do vậy, rất khó khăn để che giấu rất nhiều cảm biến. Đây có lẽ cũng là lý do khiến Google quyết định quay trở lại viền màn hình rộng kiểu cũ cho Pixel 4, để nó có thể chứa công nghệ radar "Soli" cho nhận dạng khuôn mặt tiên tiến.

4. Cảm biến vân tay "trong màn hình"

Có một cách mà Apple có thể bỏ qua phần “notch” cho iPhone là sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình để mở khóa điện thoại và xác thực giao dịch mua Apple Pay thay vì Face ID. Với cảm biến vân tay trong màn hình, có thể nói rằng người dùng sẽ không cần Face ID.

Galaxy S10+ có cảm biến vân tay trong màn hình.

Apple không đi theo con đường cảm biến vân tay trong màn hình rất có thể là do công nghệ của hãng chưa đạt yêu cầu, ít nhất là đối với những thứ như Apple Pay yêu cầu bảo mật tối đa.

Thực tế cho thấy, cảm biến vân tay trong màn hình sử dụng công nghệ siêu âm trên điện thoại thông minh Galaxy S10 và Galaxy Note 10 của Samsung không mượt mà và liền mạch như với cảm biến vân tay kiểu cũ ở mặt dưới hoặc mặt sau của điện thoại. Nhìn chung, nó chậm và không chính xác.

5. Sạc không dây ngược

Sạc không dây ngược là một tính năng đã xuất hiện trên điện thoại Huawei vào năm 2018 và gần đây nhất là trên điện thoại Galaxy S10 và Galaxy Note 10 của Samsung vào năm 2019.

iPhone năm nay cũng không được triển khai khả năng sạc ngược.

Tính năng này được thiết kế để cho phép sạc các thiết bị sạc không dây khác, như smartwatch hoặc tai nghe không dây, từ mặt sau của điện thoại. IPhone 11 được đồn đại bao gồm sạc không dây ngược, là một đền bù cho miếng sạc không dây AirPower hiện đã bị Apple hủy. Nó có thể hữu ích cho chủ sở hữu Apple Watch và AirPod.

Đáng tiếc, sạc không dây ngược đã không đến với iPhone 11. Có tin đồn cho rằng điện thoại iPhone 11 thực sự có công nghệ sạc không dây đảo ngược nhưng bị vô hiệu hóa bởi phần mềm.

6. Hỗ trợ 5G

Một số người có thể thất vọng vì điện thoại iPhone 11 không hỗ trợ 5G, tiêu chuẩn mới nhất trong giao tiếp không dây. 5G hứa hẹn tốc độ vô song, sẽ khiến thời gian chờ đợi trên điện thoại trở thành quá khứ.

iPhone 5G sẽ xuất hiện vào năm sau.

Mặt khác, 5G đang triển khai chậm - chỉ có sẵn ở một vài thành phố trên khắp Mỹ và thế giới. Và tại các thành phố có sẵn, 5G chỉ nằm ở "một số khu vực" của các thành phố đó, thậm chí không bao gồm toàn bộ thành phố.

Vì vậy, có thể lập luận mạnh mẽ rằng 5G không phải là tính năng smartphone "phải có" vào năm 2019, đặc biệt là khi những chiếc điện thoại thông minh 5G có giá bán cao hơn rất nhiều so với smartphone 4G hiện tại.