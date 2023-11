Điểm mặt những Smartphone tệ nhất mọi thời đại

Smartphone (điện thoại thông minh) là những phát minh tuyệt vời đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Chúng đã mở ra những khả năng mới để truy cập thông tin và giao tiếp ngay trong tầm tay, theo những cách mà chỉ có trong trí tưởng tượng nếu chúng ta sống cách đây hai thập kỷ, và hiện nay smartphone được coi là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

iPhone có thể được xem là điện thoại thông minh đầu tiên, mặc dù đã có một số điện thoại tiên tiến với nhiều khả năng và tính năng xuất hiện trước đó. Vì toàn bộ hoạt động đều thực hiện với màn hình cảm ứng, tích hợp hệ điều hành và khả năng tùy chỉnh bằng cách thêm và xóa phần mềm, còn được gọi là ứng dụng, nên iPhone vẫn luôn được coi một smartphone tiên phong trong ngành.

Smartphone từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của đại đa số mọi người.

Kể từ đó, nhiều smartphone của các thương hiệu khác nhau lần lượt ra đời. Mặc dù vậy, vẫn có một số thiết bị đã trở thành cơn ác mộng với người dùng, cả về giao diện lẫn chất lượng xây dựng đáng thất vọng. Hãy cùng điểm qua một số smartphone tệ nhất mọi thời đại.

Galaxy Note 7

Samsung nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm chất lượng và dẫn đầu xu thế đổi mới trong dòng sản phẩm Android, đặc biệt là với dòng smartphone Galaxy.

Galaxy Note với màn hình lớn là dòng sản phẩm từng thu hút được nhiều đối tượng khách hàng và định nghĩa lại khái niệm "phablet" (điện thoại lai máy tính bảng). Tuy nhiên, vào năm 2016, dòng Note đã gặp sự cố nổi tiếng khi nhiều người dùng phản ánh về tình trạng điện thoại bị bốc cháy trong quá trình sử dụng. Samsung đã phải thu hồi sản phẩm và chịu thiệt hại nặng nề, dẫn đến việc Note 7 bị coi là một chiếc smartphone kém chất lượng và tai tiếng nhất của công ty.

Amazon Fire Phone

Bước đi đầu tiên của Amazon vào thị trường điện thoại di động với Fire Phone đã không thành công và mang lại một bài học đắt giá về việc thực hiện phép thử với một thị trường đầy lạ lẫm.

Trước đó, Amazon đã thành công với máy đọc sách và máy tính bảng giá rẻ. Tuy nhiên, khi Fire Phone xuất hiện vào năm 2014 với giá 199 USD, thiết bị này đã không hấp dẫn những người tiêu dùng đang tìm kiếm sản phẩm giá rẻ.

Mặc dù việc định giá có vấn đề so với dòng điện thoại giá rẻ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất dẫn đến sự thất bại của Fire Phone. Theo đó, mặc dù thiết bị đặt mục tiêu hướng đến thị trường cao cấp với các tính năng nổi bật, nhưng hệ điều hành Fire OS của nó lại không tích hợp với dịch vụ của Google, buộc người dùng phải sử dụng Amazon Appstore với lượng ứng dụng ít ỏi hơn nhiều so với các đối thủ khác. Việc cố gắng ép người dùng vào một trải nghiệm mới và tính phí cao đã làm cho Fire Phone trở thành một thiết bị thất bại, cũng như làm suy giảm hình ảnh của Amazon trong lĩnh vực điện thoại di động.

Blackberry Storm

Vốn là một công ty dẫn đầu thị trường điện thoại di động của những năm giữa thập niên 2000, Research In Motion (RIM) rất nổi tiếng với dòng sản phẩm Blackberry. Dòng điện thoại này vô cùng phổ biến trong giới doanh nhân, đến nỗi nó từng xuất hiện trên mặt báo khi tổng thống Barack Obama khi đó phải từ bỏ việc sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật của Sở Mật vụ trên Blackberry để chuyển sang Android.

Sau đó, công ty đã gặp khó khăn khi iPhone xuất hiện trên thị trường. Để đối phó với sự cạnh tranh, RIM đã phát triển Blackberry Storm, điện thoại có màn hình cảm ứng đầu tiên của hãng trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, khi ra mắt, sản phẩm đã gặp phải nhiều vấn đề như màn hình hoạt động không chính xác, phần mềm phát triển chậm chạp hơn so với iPhone, và trải nghiệm tổng thể không đạt tiêu chuẩn. Từ đó, RIM đã bỏ lỡ cơ hội để cạnh tranh với iPhone, dẫn đến sự suy thoái của công ty và sự biến mất của điện thoại Blackberry trên thị trường.

Samsung Galaxy Fold

Samsung từng có bước đột phá lớn khi tung ra điện thoại màn hình gập Galaxy Fold. Tuy nhiên, việc sử dụng nhựa đã gây ra nhiều vấn đề với chiếc smartphone này. Ngay từ đầu, nhiều báo cáo đã tiết lộ về hàng loạt vấn đề xảy ra với Galaxy Fold.

Một trong những sự cố nổi bật nhất là màn hình của Galaxy Fold bị vỡ chỉ sau một ngày sử dụng. Sự cố này được cho là do người dùng mở thiết bị quá mạnh, khiến màn hình bị nứt ở phần nếp gấp. Ngoài ra, màn hình còn một số vấn đề khó chịu khác như bị ố vàng do chất liệu kính siêu mỏng bị oxy hóa, thậm chí là bị nhấp nháy, cảm ứng không nhạy và ứng dụng bị treo.

Bên cạnh những sự cố về màn hình, mức giá cao hơn 2.000 USD, cộng với vấn đề về độ bền, làm cho Galaxy Fold trở nên không xứng đáng với giá tiền mà Samsung đề ra. Sản phẩm đã mang đến cảm giác được phát hành vội vã và không có đủ thời gian để hoàn thiện và khắc phục lỗi.

Mặc dù Samsung đã giải quyết được vấn đề và quay trở lại với vật liệu chất lượng sau đó, nhưng Galaxy Fold vẫn gặp nhiều khó khăn trên thị trường.

iPhone 6

Apple đã bắt đầu một cuộc cách mạng công nghệ với chiếc iPhone đầu tiên và đã tạo dựng được danh tiếng nhờ việc sản xuất ra những sản phẩm sáng tạo và chất lượng. Đó là lý do vì sao sự thất vọng của người hâm mộ sẽ rất lớn khi sản phẩm của hãng này không đạt được sự kỳ vọng.

iPhone 6 từng nhận về rất nhiều sự chỉ trích, với hàng loạt báo cáo về việc điện thoại bị cong khi được cất trong túi của người dùng hoặc khi chịu áp lực không quá lớn mà vẫn phát sinh vấn đề. Mặc dù điện thoại không bị vỡ nhưng với lực căng vừa phải có thể khiến iPhone 6 bị cong vĩnh viễn ở phần khung xung quanh vị trí của các nút âm lượng.

Thậm chí, vấn đề cong vênh sườn máy của iPhone 6 đã gây ra một căn bệnh ảnh hưởng đến màn hình cảm ứng gọi là “Touch Disease”. Nguyên nhân đến từ việc khung máy bị biến dạng đã khiến chip bị bong ra và ngăn phản ứng cảm ứng với một phần của màn hình, gây ra hiện tượng liệt cảm ứng tại những vị trí đó.

Tài liệu nội bộ của Apple chỉ ra rằng công ty đã biết về vấn đề này và đề xuất giải pháp chủ yếu là thay thế máy mới, điều này đã gây bất tiện rất lớn cho những người sở hữu điện thoại đã hết bảo hành.

