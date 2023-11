Apple đang kiểm soát thành phần iPhone như thế nào?

Nhiều năm qua, “Nhà Táo” luôn muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của mình đối với một số thành phần nhất định cho iPhone. Rõ ràng, hãng sẽ chủ động và có quyền kiểm soát nhiều hơn khi tự mình thiết kế những bộ phận này.

Apple muốn tự thiết kế nhiều linh kiện hơn

Nguồn tin Bloomberg đã tung ra danh sách một số dự án DIY (Do it yourself - Tự sản xuất) đang được Apple thực hiện. Một trong số đó là chip modem 5G – Apple dự kiến kịp sản xuất cho dòng iPhone 15 năm nay.

Apple vẫn dùng modem 5G của Qualcomm cho iPhone 15 Series.

Tuy nhiên, vì những vấn đề gặp phải với dự án này, “Táo Khuyết” buộc phải hợp tác lại với Qualcomm và gia hạn thoả thuận đến năm 2026. Công ty kỳ vọng có thể ra mắt chip modem 5G nội bộ cho dòng iPhone 18 của năm 2027.

Các bộ phận khác cũng đang được Apple thiết kế phiên bản nội bộ bao gồm chip Wi-Fi và Bluetooth kết hợp - sẽ thay thế các thành phần hiện được mua từ Broadcom. Apple hy vọng chúng sẽ sẵn sàng cho iPhone 17 Series vào năm 2025 nhưng dự án này cũng đang phải đối mặt với sự chậm trễ.

Một trong những dự án DIY dài nhất đang được Apple thực hiện là sản xuất màn hình micro-LED. Vào tháng 5 năm ngoái, một báo cáo từ Nikkei (Nhật Bản) cho hay, công ty đã chi hơn 1 tỷ USD cho công nghệ này trong thập kỷ qua. Thiết bị đầu tiên sử dụng màn hình micro-LED của Apple sẽ là đồng hồ Apple Watch. Những màn hình này sẽ được tích hợp thêm các cảm biến, có thể bổ sung nhiều tính năng liên quan đến sức khỏe.

Cũng theo nguồn tin của Nikkei:

“Kế hoạch cuối cùng của Apple là giới thiệu các công nghệ màn hình micro-LED trên iPhone. Đây là sản phẩm mang lại nguồn doanh thu chính với số lượng lớn hơn nhiều, xứng đáng để hãng đầu tư trong nhiều năm. "

Đầu tháng này, nhiều tin đồn cho hay, Apple đang phát triển các thiết kế pin tùy chỉnh của riêng mình để sử dụng cho các sản phẩm của công ty sau năm 2025.

Apple vẫn cần tìm đối tác sản xuất

Apple cũng đang nghĩ đến việc thiết kế cảm biến camera của riêng mình. Bởi lẽ, hệ thống nhiếp ảnh trên iPhone luôn là một trong những tính năng chủ chốt. Mặt khác, “Táo Cắn Dở” vẫn đang phụ thuộc vào “ông trùm” nhiếp ảnh Sony về cảm biến camera của iPhone.

Một dự án lâu dài khác đang được Apple thực hiện là máy theo dõi đường huyết không xâm lấn cho Apple Watch. Tính năng này nếu được triển khai đúng cách sẽ cho phép bệnh nhân tiểu đường (phụ thuộc vào insulin) tính toán liều lượng insulin của mình mà không cần phải lấy máu và đặt lên que thử đắt tiền.

iPhone 15 Pro.

Mặc dù Apple đang tìm cách thiết kế những thành phần này nhưng hãng vẫn sẽ cần tìm các công ty để sản xuất. Điều này tương tự như cách công ty thiết kế bộ xử lý dòng A cho iPhone hàng năm nhưng vẫn dựa vào TSMC để sản xuất chip. Bằng cách thiết kế các thành phần của riêng mình, Apple có thể bổ sung một số tính năng nhất định - điều hãng không thể có được khi mua các bộ phận có sẵn.

