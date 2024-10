Điểm chuẩn cho thấy hiệu suất iPad mini 7 tăng vượt trội so với người tiền nhiệm

Các điểm chuẩn ban đầu của iPad mini thế hệ thứ bảy đã được công bố, cho thấy hiệu suất của thiết bị này tăng khoảng 30% so với phiên bản trước.

Mặc dù Apple thường so sánh hiệu suất của sản phẩm mới với các thế hệ trước trong các sự kiện ra mắt, nhưng để có được con số chính xác, người dùng thường phải chờ đợi các điểm chuẩn công khai. Những dữ liệu đầu tiên từ Geekbench 6 đã xuất hiện, cho thấy sự cải thiện đáng kể nhờ vào chip A17 Pro trong iPad mini mới.

iPad mini 7

Theo thông tin từ AppleInsider, hiệu suất lõi đơn của iPad mini thế hệ thứ bảy đạt 2.801 điểm, trong khi hiệu suất đa lõi đạt 6.796 điểm. Cả hai chỉ số này đều cao hơn so với iPad mini 6, vốn sử dụng chip A15 Bionic, với mức cải thiện lần lượt là 32% cho lõi đơn và 27% cho đa lõi.

Điểm số Geekbench trong bài kiểm tra lõi đơn của iPad mini 7.

Khi so sánh với iPad tiêu chuẩn, chạy trên chip A13 Bionic cũ hơn, iPad mini thế hệ thứ bảy cho thấy sự vượt trội hơn với 61% trong thử nghiệm lõi đơn và 76% trong thử nghiệm đa lõi. Đặc biệt, iPad mini 7 có thể cạnh tranh với iPad Air sử dụng chip M2, với hiệu suất lõi đơn tốt hơn 9%, nhưng lại kém 31% trong thử nghiệm đa lõi.

Điểm số Geekbench trong bài kiểm tra đa lõi.

Về hiệu suất đồ họa, điểm số trung bình 25.716 của A17 Pro trên iPad mini 7 là rất ấn tượng, nhanh hơn 32% so với A15 Bionic trên iPad mini 6 và 89% so với A13 Bionic trên iPad tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điểm số này vẫn thấp hơn nhiều so với các chip M2 và M4, với điểm số lần lượt là 41.408 và 53.451.

Nguồn: [Link nguồn]