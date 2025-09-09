Lưu bài viết thành công
Đêm giao thừa là sự chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, mang ý nghĩa kết thúc một chu kỳ và khởi nguồn những bắt đầu mới. Với giới công nghệ, sự kiện ra mắt iPhone luôn được xem là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, mở ra xu hướng và định hình những đổi mới quan trọng cho thị trường trong năm kế tiếp.
Ngày 29/6/2007, Steve Jobs với chiếc áo len và quần jean đặc trưng, đứng trên sân khấu sự kiện Macworld và nói rằng Apple đã may mắn trở thành người tiên phong trong một số lĩnh vực công nghệ: với Macintosh – chiếc máy tính cá nhân đầu tiên ra mắt vào năm 1984, và iPod – thiết bị đã làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu vào năm 2001.
Sau đó, ông tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu ba sản phẩm mang tính đột phá. Thứ nhất, một chiếc iPod với màn hình cảm ứng rộng; thứ hai, một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng; và thứ ba, một thiết bị tiên tiến mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối Internet.” Steve Jobs đã lặp lại câu nói này ba lần, khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Tuy nhiên, ngay khi ông cầm trên tay chiếc iPhone 2G – thiết bị hợp nhất cả ba sản phẩm kể trên – không khí trong khán phòng lập tức bùng nổ, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử của ngành công nghệ.
iPhone 2G đã đánh dấu một bước ngoặt mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu - trở thành chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sở hữu màn hình đa điểm cảm ứng, cho phép người dùng thao tác trực tiếp bằng ngón tay. Sản phẩm tích hợp đầy đủ các công năng của ba thiết bị: điện thoại, máy nghe nhạc và máy tính, tất cả chỉ trong lòng bàn tay theo đúng nghĩa đen.
Chiếc smartphone đầu tiên của Apple nhanh chóng trở thành sản phẩm ăn khách dù giá bán lên tới 499 USD (để so sánh thì Nokia E62 - mẫu điện thoại thông minh cao cấp khi đó chỉ có giá 150 USD). Đã có tổng cộng 1,39 triệu chiếc iPhone 2G tới tay người tiêu dùng dù Apple mới chỉ bán sản phẩm này ở 6 quốc gia.
Tròn một năm sau khi iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt, Apple đã chuyển sân khấu giới thiệu iPhone mới từ Macworld sang WWDC – Hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu của hãng. Trong thư mời gửi tới các khách mời, Apple mô tả sự kiện này là “A landmark event. In more ways than one” (tạm dịch: “Một cột mốc quan trọng. Theo nhiều cách khác nhau”), kèm theo hình ảnh độc đáo với hai cây cầu Cổng Vàng xuất hiện thay vì một.
Thông điệp này được cho là hàm ý về iPhone 3G – phiên bản mang đến tốc độ kết nối internet vượt trội so với thế hệ đầu, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Apple chính thức giới thiệu bộ công cụ phát triển phần mềm iPhone SDK, bao gồm cả API định vị (Core Location). Việc "giải mã" những ẩn ý trong thư mời của Apple từ đó trở thành một nét đặc trưng hấp dẫn giới công nghệ mỗi khi hãng chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.
Và iPhone 3G cũng đã khiến người dùng hài lòng với việc tích hợp mạng 3G với tốc độ kết nối internet nhanh gấp 30 lần so với thế hệ đầu tiên. Máy cũng được tích hợp AppStore với kho tiện ích phong phú do Apple và bên thứ ba phát triển.
Tại WWDC 2009, Apple đã công bố iPhone 3GS – thiết bị đầu tiên trong loạt sản phẩm mang hậu tố “S”. Thư mời tham dự sự kiện năm đó hiển thị hình ảnh một chiếc iPhone với lưới biểu tượng 4x4 gồm các ô vuông, tạo thành nhiều thông điệp khác nhau như: “Hãy tạo dấu ấn của bạn tại đây,” “Đừng đánh mất vị trí của mình,” “Biến đây thành năm của bạn.” Ý ngầm trong thiết kế là các ô vuông này tượng trưng cho các ứng dụng.
Đúng với chủ đề đó, Apple đã giới thiệu iPhone 3GS với khả năng truy cập hơn 50.000 ứng dụng trên App Store. Dù con số này nghe có vẻ nhỏ bé so với hiện nay, nhưng vào thời điểm đó, đó là một bước đột phá lớn — đủ để Apple lấy ý tưởng này làm trung tâm cho thiết kế thư mời sự kiện.
Ngày 24/06/2010, tại sự kiện WWDC, Steve Jobs bước lên sân khấu trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, dành cho ông tràng vỗ tay kéo dài gần một phút — chỉ dừng lại khi Steve nhẹ nhàng ra hiệu giữ trật tự và nói: “Thật tốt khi được ở đây.”
Ông vừa trải qua một đợt điều trị ung thư kéo dài từ đầu năm. Dù thân hình gầy gò, vẫn với phong cách quen thuộc – áo thun đen và quần jeans – Steve Jobs đã khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động trước sự trở lại đầy nghị lực của ông.
Với chủ đề "Center of the app universe" (tạm dịch “Trung tâm của vũ trụ ứng dụng"), iPhone 4 mang tới thiết bị với hơn 225.000 ứng dụng có sẵn, và người dùng đã tải về hơn năm tỷ lượt. iPhone 4 cũng có thiết kế hoàn toàn mới với mặt lưng kính, màn hình Retina đầu tiên, camera 5MP và nhiều tính năng khác, củng cố vị thế của nó như điểm đến hàng đầu cho trải nghiệm smartphone cao cấp.
Với 39,99 triệu máy được bán ra, iPhone 4 trở thành chiếc iPhone bán chạy nhất cho tới lúc bấy giờ và được đánh giá chiếc "iPhone đẹp nhất" từ trước tới nay mà Apple đã sản xuất.
Đến năm 2011, Apple đã chuyển sự kiện ra mắt iPhone sang tháng 9, bắt đầu một thói quen mà hãng vẫn duy trì cho đến nay. Lần này, Apple không để lại nhiều điều để suy đoán trong thư mời: buổi giới thiệu này sẽ hoàn toàn tập trung vào iPhone, không bị phân tán bởi các sự kiện bên lề như Macworld Expo hay WWDC.
Chiếc iPhone 4s ra mắt tại sự kiện này đã mang đến Siri, và có thể chính tính năng mới này là điều mà khẩu hiệu trong thư mời "Let’s talk iPhone" (tạm dịch: “Hãy nói về iPhone”) muốn nhấn mạnh. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu bởi Tim Cook, sau khi Steve Jobs từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Apple vào đầu năm đó. Đáng buồn thay, Steve Jobs đã qua đời chỉ một ngày sau khi iPhone 4s được công bố.
Trước khi Apple công bố iPhone 4s vào năm 2011, đã có nhiều suy đoán sôi nổi rằng chiếc iPhone tiếp theo sẽ được gọi là iPhone 5, dẫn đến sự thất vọng ở một số người khi thiết bị năm 2011 chỉ là một bản nâng cấp “S”. Có vẻ như Apple đã phản hồi những ý kiến đó bằng thư mời cho sự kiện iPhone năm 2012, với dòng chữ "It’s almost here" (tạm dịch: “Nó sắp đến rồi”) và hình bóng số 5 nổi bật bên dưới con số 12 – đại diện cho ngày diễn ra sự kiện.
iPhone 5 ra mắt với thiết kế mỏng và nhẹ hơn, màn hình lớn hơn, chip xử lý nhanh hơn và cổng kết nối Lightning mới thay thế cho đầu nối 30 chân cũ.
Thư mời sự kiện ra mắt iPhone năm 2013 có hình bong bóng đầy màu sắc cùng khẩu hiệu "Brighten everyone’s day" (tạm dịch: “Bừng sắc mỗi ngày” ). Và quả thật, sự ra mắt của iPhone 5c với bộ sưu tập màu sắc rực rỡ nhất trong lịch sử của Apple đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho giới công nghệ. Trong những năm sau đó, Apple vẫn ra mắt những mẫu iPhone sặc sỡ, nhưng không mẫu nào giống như iPhone 5c
Bên cạnh iPhone 5c, Apple còn giới thiệu iPhone 5s – chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip Apple A7, camera 8MP và lần đầu tiên tích hợp Touch ID (cảm biến vân tay) trên iPhone.
Ngày 19/09/2014, sự kiện “Wish We Could Say More” (tạm dịch: "Ước gì chúng tôi có thể nói nhiều hơn") được tổ chức tại địa điểm lịch sử – nơi từng ra mắt chiếc Macintosh đầu tiên. Tại đây, CEO Tim Cook tuyên bố đây là “đợt ra mắt lớn nhất trong lịch sử iPhone”. Lý do là vì lần đầu tiên Apple giới thiệu một mẫu iPhone với kích thước màn hình lớn hơn – biến thể iPhone 6 Plus.
Khác với triết lý thiết kế đề cao sự đơn giản và tinh gọn của Steve Jobs, iPhone 6 đã đánh dấu một bước chuyển mình trong ngôn ngữ thiết kế của Apple – hướng tới xu hướng màn hình lớn, kiểu dáng thời thượng và phù hợp với thị hiếu người dùng hiện đại. iPhone 6 sở hữu tổng thể mềm mại hơn với các cạnh được bo cong, kèm theo hàng loạt nâng cấp trong đó đáng chú ý là sự tích hợp dịch vụ Apple Pay lần đầu tiên trên iPhone.
Chỉ trong 3 ngày mở bán, đã có tới 10 triệu đơn đặt hàng iPhone 6 - một con số kỷ lục, mở ra một bước ngoặt lớn về thương mại của Apple. Tại sự kiện này, Apple cũng lần đầu tiên giới thiệu đồng hồ thông minh Apple Watch - mở ra một bước phát triển mới cho đồng hồ thông minh trên toàn thế giới.
Tiếp nối thành công của iPhone, Apple "thừa thắng xông lên" với việc giới thệu bộ đôi nâng cấp iPhone 6s và iPhone 6s Plus. Thư mời tham dự sự kiện ra mắt iPhone năm 2015 đã khá rõ ràng: Siri sẽ là tâm điểm.
Và đúng như vậy, Apple đã công bố rằng chip A9 được trang bị trong iPhone 6s và iPhone 6s Plus cho phép nhiều tính năng hoạt động hiệu quả hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, bao gồm cả khả năng gọi “Hey Siri” - mở ra xu hướng phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói trên các thiết bị di động.
iPhone 6s series hiện cũng đang là mẫu iPhone bán chạy nhất mọi thời đại với tổng cộng 231,22 triệu máy đã tới tay người tiêu dùng!
Chiếc iPhone SE đầu tiên được Apple giới thiệu vào năm 2016, với lời mời tham dự sự kiện mang thông điệp: “Hãy để chúng tôi đưa bạn vào vòng kết nối” (Let us loop you in). Câu nói này vừa mang ý nghĩa ẩn dụ, vừa là sự gợi nhắc đến địa điểm tổ chức sự kiện – khuôn viên Infinite Loop của Apple.
Tại sự kiện, Apple cũng trình làng iPad Pro 9.7 inch, một phiên bản mới của Apple Watch, cùng với các cập nhật cho loạt phần mềm như tvOS, CareKit, HealthKit,...
Đôi khi, lời mời tham dự sự kiện của Apple lại rất đơn giản và không mang quá nhiều tầng ý nghĩa. Điều đó dường như đúng với sự kiện ra mắt iPhone năm 2016, với thông điệp: “Hẹn gặp bạn vào ngày 7” (See you on the 7th). Sự kiện được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 và cũng là dịp Apple chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 7 — khá rõ ràng và dễ hiểu, phải không?
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm một thông điệp sâu hơn, Apple đã nhấn mạnh vào hệ thống camera được nâng cấp đáng kể trên dòng iPhone 7. Hình ảnh những đốm sáng mờ tạo thành phần trên của logo Apple trong thư mời chính là lời gợi ý đến chế độ chụp chân dung (Portrait Mode) mới trên iPhone 7 Plus — một tính năng nhanh chóng thay đổi cách chúng ta chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Mở đầu sự kiện “Let’s Meet at Our Place” diễn ra vào ngày 12/09/2017, giai điệu quen thuộc của ca khúc “All You Need Is Love” – bài hát yêu thích của Steve Jobs – vang lên trong khán phòng của Steve Jobs Theater, nhà hát vừa được khánh thành tại trụ sở Apple Park rộng hơn 178 mẫu Anh.
CEO Tim Cook bước lên sân khấu trong không khí trang nghiêm và xúc động, dành những lời tri ân sâu sắc tới Steve Jobs. Ông chia sẻ: “Tinh thần của Steve Jobs sẽ luôn là một phần DNA của Apple. Đây là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi khi trở thành người đầu tiên chào đón các bạn đến với Nhà hát Steve Jobs.”
Tại sự kiện này, Apple lần lượt ra mắt Apple Watch Series 3, Apple TV 4K, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Nhưng tâm điểm chính là sự xuất hiện của iPhone X – chiếc điện thoại đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của iPhone: loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý, và lần đầu tiên giới thiệu công nghệ Face ID, mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm bảo mật và tương tác trên smartphone.
iPhone X cũng đánh dấu lần đầu giá iPhone lên tới "nghìn USD" khi có giá bán niêm yết khởi điểm tới 999 USD, mở ra một xu hướng mới cho smartphone - những mẫu flagship giá khủng. Tuy vậy, đây không phải là rào cản với iFan (người hâm mộ của Apple) khi doanh số iPhone X đạt tới 65,45 triệu chiếc.
Thông điệp của thiệp mời dự ra mắt iPhone mới năm 2018 là "Gather round" (tạm dịch: “Tụ họp về đây”). Thiệp mời được thiết kế với hình ảnh nhìn từ trên cao của Apple Park – trụ sở mới của hãng. Đây là lời mời gọi giới công nghệ hãy tới với Apple Park.
Tại sự kiện, Apple trình làng 3 mẫu iPhone gồm: iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone XR. Trong đó, iPhone Xs chỉ đơn thuần là bản nâng cấp với chip A12 Bionic; iPhone Xs Max là phiên bản màn hình lớn tới 6,5 inch và iPhone XR là phiên bản giá rẻ với màn hình LCD thay vì OLED như hai "đàn anh".
Sau sự xuất hiện của iPhone Xs series và những bước phát triển mạnh mẽ các thương hiệu khác người ta đã bắt đầu nói rằng Apple đã hết khả năng đổi mới. Và tại sự kiện ra mắt iPhone năm 2019, Apple đã quyết tâm chứng minh điều ngược lại. Với chủ đề "By innovation only" (tạm dịch: “Đơn thuần đổi mới”), sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng iPhone được chia thành các phiên bản tiêu chuẩn và dòng cao cấp "Pro" – nơi Apple tập trung phần lớn nguồn lực sáng tạo, trong đó nổi bật với cụm 3 camera hoàn toàn mới trên iPhone 11 Pro/Pro Max.
Gần như có thể nghe thấy đội ngũ marketing kỳ cựu của Apple khẳng định: “Nếu điều này vẫn chưa đủ để chứng minh chúng tôi có thể đổi mới, thì chẳng điều gì có thể.”
Tính đến năm 2020, sức mạnh chip iPhone của Apple từ lâu đã vượt trội so với các đối thủ Android. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kết nối di động, cuộc cạnh tranh vẫn còn sát sao. Tại sự kiện ra mắt iPhone năm đó, Apple đã tung ra “át chủ bài” của mình: công nghệ 5G. Nâng cấp mạng siêu tốc này được gợi nhắc ngay từ lời mời tham dự sự kiện, với khẩu hiệu “Hi, Speed” – vừa là lời chào, vừa là cách chơi chữ ám chỉ tốc độ vượt trội. Và đúng như vậy: tốc độ đã lên ngôi!. iPhone 12 series cũng mở ra cuộc đua đưa 5G lên di động của các hãng Android.
Sự kiện ra mắt iPhone năm 2020 của Apple được tổ chức hoàn toàn trực tuyến do đại dịch COVID-19. Đến năm 2021, định dạng này đã trở thành tiêu chuẩn mới thay vì chỉ là giải pháp tạm thời. Apple đã đón nhận sự thay đổi đó với lời mời tham dự sự kiện mang chủ đề “California streaming” (tạm dịch là “Phát sóng từ California”).
Ngoài ý nghĩa rõ ràng là sự kiện sẽ được phát trực tuyến, khẩu hiệu này còn có thể là lời gợi ý về những nâng cấp mạnh mẽ trong khả năng quay video trên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 13 series (iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max). Dòng máy nổi bật với chế độ Điện ảnh (Cinematic mode), hỗ trợ Dolby Vision, định dạng ProRes và hiệu suất ánh sáng yếu được cải thiện. Với sức mạnh video nâng cao, người dùng có thêm lý do để chia sẻ và phát trực tuyến các khoảnh khắc đáng giá với bạn bè và người thân.
Dòng iPhone 14 ra mắt với hàng loạt tính năng mới, bao gồm thiết kế Dynamic Island, camera 48MP, sự trở lại của phiên bản “Plus” và nhiều cải tiến khác. Tuy nhiên, chính tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh mới là yếu tố có khả năng truyền cảm hứng cho tên gọi sự kiện: “Far out” – mang hàm ý về công nghệ tiên tiến và kết nối ngoài không gian.
Lời mời tham dự sự kiện cũng sử dụng hình ảnh logo Apple được tạo nên từ một chòm sao, càng làm nổi bật thông điệp gắn liền với vũ trụ và khả năng liên lạc ở những nơi hẻo lánh, nơi mà kết nối vệ tinh là phương tiện duy nhất để cầu cứu. iPhone 14 cũng đánh dấu lần đầu Apple cho ra mắt tới 4 sản phẩm gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.
Apple rõ ràng rất tự hào về bộ khung titan hoàn toàn mới được giới thiệu trên dòng iPhone 15 Pro, đến mức toàn bộ thiết kế lời mời sự kiện ra mắt iPhone năm 2023 đã được lấy cảm hứng từ chất liệu này. Bề mặt cong nhẹ, lốm đốm đặc trưng – sau này trở thành hình nền mặc định của iPhone 15 Pro – đã xuất hiện nổi bật trong lời mời, hé lộ trước thiết kế mới.
Với Apple, đây là một bước tiến đủ để khơi dậy cả sự ngỡ ngàng lẫn khao khát – và từ đó, cái tên “Wonderlust” trên thiệp mời dự sự kiện ra mắt iPhone 15 series ra đời: một cách chơi chữ giữa Wonder (kỳ diệu) và Wanderlust (khát khao khám phá), thể hiện sự say mê với điều mới mẻ mà hãng muốn truyền tải.
Trong bối cảnh các công ty công nghệ đang chịu áp lực phải tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm của mình để giữ được vị thế trên thị trường, Apple cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Hệ thống Apple Intelligence đã trở thành tâm điểm trong lời mời tham dự sự kiện ra mắt iPhone 16 năm 2024.
Với khẩu hiệu “It’s Glowtime” (tạm dịch là “Đã đến lúc tỏa sáng”) lời mời được thiết kế với tông màu pastel quen thuộc, gợi nhớ đến giao diện của các trợ lý AI hiện nay. Từ "Glowtime" cũng ám chỉ hiệu ứng ánh sáng phát ra từ màn hình iPhone 16 mỗi khi người dùng kích hoạt Siri – nay đã được nâng cấp nhờ tích hợp sâu với Apple Intelligence. Một cách tinh tế để báo hiệu kỷ nguyên AI chính thức bắt đầu trên iPhone.
Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 2025 đã được chính thức gửi, ấn định ngày ra mắt vào 09/09/2025. Apple dường như đang hứa hẹn một khoảnh khắc khiến người xem phải trầm trồ kinh ngạc, và đó cũng chính là ý nghĩa đằng sau tên gọi sự kiện: “Awe dropping” – một cách chơi chữ của “jaw-dropping” (há hốc mồm) và “awe-inspiring” (gây kinh ngạc).
Sự kiện ra mắt iPhone năm nay được cho là sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple giới thiệu phiên bản iPhone Air – mẫu iPhone được kỳ vọng sẽ mỏng và nhẹ nhất trong lịch sử dòng sản phẩm này. Lời mời tham dự sự kiện cũng có thể hé lộ thêm một vài chi tiết: tông màu xanh nhạt xuất hiện trong thiết kế được cho là sắc màu của iPhone 17 Air, trong khi điểm nhấn cam rực có thể là lựa chọn màu sắc mới dành cho iPhone 17 Pro.
Hãy cùng chờ bất ngờ lớn mà Apple đưa tới giới công nghệ trong "đêm giao thừa" diễn ra vào 0h ngày 10/9!
-09/09/2025 10:32 AM (GMT+7)