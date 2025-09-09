Ngày 29/6/2007, Steve Jobs với chiếc áo len và quần jean đặc trưng, đứng trên sân khấu sự kiện Macworld và nói rằng Apple đã may mắn trở thành người tiên phong trong một số lĩnh vực công nghệ: với Macintosh – chiếc máy tính cá nhân đầu tiên ra mắt vào năm 1984, và iPod – thiết bị đã làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu vào năm 2001.

Sau đó, ông tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu ba sản phẩm mang tính đột phá. Thứ nhất, một chiếc iPod với màn hình cảm ứng rộng; thứ hai, một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng; và thứ ba, một thiết bị tiên tiến mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối Internet.” Steve Jobs đã lặp lại câu nói này ba lần, khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Tuy nhiên, ngay khi ông cầm trên tay chiếc iPhone 2G – thiết bị hợp nhất cả ba sản phẩm kể trên – không khí trong khán phòng lập tức bùng nổ, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử của ngành công nghệ.