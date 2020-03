Đề phòng iPhone thiếu hụt do Covid-19, chọn iPhone sao cho chất?

Miễn là bạn cảm thấy thoải mái với iOS và không quá gắn bó với Android, iPhone là thứ bạn có thể mua với giá tốt ở thời điểm này.

Hiện dịch Covid-19 đang hoành hành khiến các chuỗi cung ứng iPhone của Apple ở Trung Quốc đang gặp vấn đề đáp ứng đơn hàng, vì vậy để tránh trường hợp thiếu hụt iPhone khiến giá bán tăng lên, bạn có thể nghĩ ngay đến việc mua những chiếc iPhone ở thời điểm này. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp nhất bây giờ?

iPhone 11: Tốt nhất cho hầu hết mọi người

Nếu muốn mua một chiếc iPhone thế hệ mới có giá bán tương đối phải chăng mà không cần quan tâm đến nhiều thứ như độ phân giải màn hình và ba camera, iPhone 11 là lựa chọn rất tốt cho hầu hết mọi người.

Mặc dù bạn có thể mua iPhone XR với giá rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng so với iPhone 11 nhưng iPhone 11 mang đến nhiều khả năng hơn, bao gồm camera kép ở mặt sau, chip A13 Bionic, pin 3.110 mAh lớn hơn và nhiều lựa chọn màu sắc đẹp mắt hơn.

Tuy iPhone 11 chỉ có màn hình Super Retina LCD độ phân giải và độ sáng kém hơn so với màn hình OLED trên iPhone 11 Pro và 11 Pro Max nhưng sự khác biệt không quá nhiều trong thế giới thực. Đặc biệt, giá khởi điểm 21,99 triệu đồng của sản phẩm rẻ hơn rất nhiều so với mức từ khởi điểm 30,99 triệu đồng dành cho iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max: Khi tiền không phải là vấn đề

Nếu muốn có trải nghiệm iPhone tốt nhất và rất dư giả tiền mặt, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max là các lựa chọn tốt nhất. Điện thoại có khung thép không gỉ kẹp giữa hai tấm kính, còn mặt sau được phủ lớp sơn mờ mềm mại khá đẹp mắt. Ngoài ra, mặt sau còn đi kèm hệ thống ba camera, bao gồm các cảm biến 12 MP với các ống kính góc rộng, cực rộng và tele.

iPhone 11 Pro nhỏ hơn có màn hình 5,8 inch, trong khi 11 Pro Max có màn hình 6,5 inch. Tuy nhiên, cả hai đều sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED, chip A13 Bionic mạnh mẽ, ba camera tuyệt vời, pin lâu và hoạt động mượt mà với iOS 13.

iPhone XR: Giá rẻ mang phong cách hiện đại

Với giá từ 16,99 triệu đồng, iPhone XR trở thành lựa chọn tốt nhất cho ai cần iPhone có phong cách hiện đại, màn hình lớn mà giá bán hấp dẫn. Tuy các thông số kỹ thuật của iPhone XR chậm hơn một vài bước so với iPhone 11 nhưng đó không phải là một khoảng cách quá lớn vì máy tích hợp chip A12 Bionic mạnh mẽ, màn hình LCD 6,1 inch lớn và pin 2.942 mAh xài cả ngày.

Camera đơn 12 MP phía sau vẫn có khả năng chụp ảnh đẹp và hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm vài năm nữa. Dĩ nhiên, camera đơn cũng mang đến hạn chế về sự thiếu linh hoạt như camera kép hoặc ba của dòng iPhone 11. Ngoài ra, RAM 3 GB vẫn chưa phải là cao nhất khi so với 4 GB RAM trên dòng iPhone 11.

iPhone 8: Vừa đủ xài

Nếu chỉ muốn một chiếc iPhone tốt và không tốn quá nhiều tiền bạc thì iPhone 8 vẫn rất sáng giá. Tuy nhiên, vì sản phẩm được phát hành từ năm 2017 nên người dùng có thể cân nhắc so với các mẫu iPhone phía trên.

iPhone 8 có viền dày hơn so với những chiếc iPhone hiện đại, trong khi A11 Bionic không còn quá mới do đã qua hai thế hệ. Ngoài ra, màn hình 4,7 inch có thể quá nhỏ đối với những người có bàn tay lớn hơn và pin 1.821mAh thấp so với tiêu chuẩn ngày nay (mặc dù vẫn đủ xài cả ngày).

Bất chấp các nhược điểm này, iPhone 8 vẫn là một sản phẩm tuyệt vời với thiết kế kim loại và kính cao cấp. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ loa âm thanh nổi, sạc không dây và cập nhật phần mềm trong ít nhất vài năm nữa.

