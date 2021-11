Đây mới là trùm cuối chốt hạ năm 2021 của Xiaomi

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 09:00 AM (GMT+7)

Theo dự kiến, chiếc smartphone này sẽ được Xiaomi ra mắt vào cuối năm 2021 và trở thành điện thoại Android mạnh mẽ nhất của năm.

Nếu lịch sử không thay đổi, Xiaomi sẽ là công ty ra mắt chiếc smartphone dùng chip Snapdragon 898 đầu tiên trên thế giới, Xiaomi 12, vào tháng 12 tới đây. Snapdragon 898 sẽ là chip tiêu chuẩn trên các điện thoại Android cao cấp của năm 2022. Về cơ bản, Xiaomi muốn mình đi trước các công ty khác trong việc tung smartphone với chip Snapdragon 898 này.

Tuy nhiên, có những lo ngại xảy ra khi Snapdragon 898 sẽ không thoát khỏi căn bệnh của tiền nhiệm, đó là quá nóng. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của Xiaomi. Bất chấp lý do này, Xiaomi đã sẵn sàng quá trình sản xuất thử nghiệm chiếc smartphone cao cấp sắp tới của mình.

Báo cáo cho biết, Xiaomi 12 sẽ bắt đầu rời dây chuyền lắp ráp trong tháng này, trước khi Xiaomi 12 Pro và 12 Ultra làm điều tương tự vào cuối năm. Mặc dù vậy, sẽ có thiếu hụt sản lượng Xiaomi 12 khi bắt đầu bán ra do hạn chế về chuỗi cung ứng thành phần.

Ngoài chip Snapdragon 898 mạnh mẽ, Xiaomi 12 cũng được cho là đi kèm tấm nền LTPO AMOLED cong với tốc độ làm mới 120 Hz, pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 120W và sạc không dây 50W. Máy có RAM lên đến 12 GB, bộ nhớ trong đến 256 GB, loa âm thanh nổi và ít nhất ba cảm biến trong camera chính.

Trước đó, những hình ảnh được tìm thấy trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc do người dùng có tên Mukul Sharma chia sẻ cung cấp cái nhìn đầu tiên về Xiaomi 12. Thật không may, lớp vỏ ngụy trang trên sản phẩm không cho phép mọi người có thể nhìn thấy thiết kế thực sự của thiết bị. Điểm hấp dẫn ở hình ảnh chính là nó mang đến cái nhìn về màn hình khá lớn, bao quanh tất cả mặt bên do khung viền rất hẹp. Máy có notch hình tròn cho camera trước đặt ở chính giữa phía đỉnh màn hình. Kết quả là, Xiaomi 12 sẽ có tỷ lệ màn hình so với mặt trước là rất cao.

Được biết, Snapdragon 898 là chip được sản xuất dựa trên quy trình 4nm tiên tiến. Công nghệ RAM trên Xiaomi 12 sẽ là LPDDR5X hiện đại, trong khi máy hỗ trợ sạc không dây siêu tốc 120W và 50W tùy phiên bản.

