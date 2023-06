Đây là những mẫu iPhone nên bán ngay để được giá tốt

Với việc không được trang bị các tính năng iOS mới vào cuối mùa thu sắp tới, những chiếc điện thoại gần sáu năm tuổi nói trên có thể sẽ giảm giá trị. Cụ thể, SellCell cho biết iPhone 8 và iPhone X sẽ mất hơn 40% giá trị, vì đây là điều đã xảy ra với một số mẫu iPhone khác trong những năm gần đây. Ví dụ, vào năm 2022, các mẫu iPhone 6S và iPhone 7 đã mất 42,8% giá trị sau khi iOS 16 được công bố không hỗ trợ chúng.

iPhone 8 và iPhone X sẽ không được nâng cấp lên iOS 17.

Không dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau WWDC 2022, iPhone 6S Plus đã mất 11,7% giá trị và iPhone 7 Plus mất 10,1%. Vào thời điểm Apple phát hành iPhone 14 và iOS 16, iPhone 7 Plus với dung lượng lưu trữ 256 GB đã giảm giá trị từ 138 USD xuống còn 80 USD, trong khi iPhone 6S Plus giảm từ mức 38 USD vốn đã thấp xuống chỉ còn 24 USD.

Theo ấn phẩm, chủ sở hữu iPhone 8 và iPhone X tốt nhất nên tìm cách bán điện thoại của họ càng sớm càng tốt vì chúng sẽ mất giá gần thời điểm ra mắt iOS 17. Những khách hàng này cần mua một chiếc điện thoại mới, hoặc ít nhất là kiếm thêm một chút tiền cho những chiếc smartphone này khi có thể.

Các sản phẩm này sẽ mất giá trị mạnh nếu người dùng cố gắng giữ thêm một thời gian.

iPhone 8 và iPhone X là những mẫu iPhone được giới thiệu cách đây sáu năm. Chúng trang bị chip A11 Bionic, RAM 3 GB và máy ảnh không có chế độ chụp ban đêm. Mặc dù iPhone X được xem là mẫu điện thoại tái phát minh lại thiết kế iPhone nhưng tốt hơn hết là người dùng nên bán chúng ngay bây giờ thay vì mất hoàn toàn giá trị của một chiếc điện thoại từng có giá 1.000 USD.

Ngay cả khi không có kế hoạch nâng cấp điện thoại của mình vào lúc này, người dùng cũng có thể tìm hiểu về những thứ có trên dòng iPhone 15 mà Apple có kế hoạch phát hành vào tháng 9 năm nay.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-nhung-mau-i-phone-nen-ban-ngay-e-uoc-gia-tot-a612660.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-nhung-mau-i-phone-nen-ban-ngay-e-uoc-gia-tot-a612660.html