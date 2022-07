Đây là mẫu iPhone 14 có khả năng bị trì hoãn lên kệ

Theo đó, CEO Ross Young của DSCC đã tuyên bố trong một tweet mới đây nói rằng lô hàng tấm nền 6,7 inch cho iPhone 14 Plus đang bị tụt lại phía sau. Cụ thể hơn, Young nói rằng thông tin từ chuỗi cung ứng mà ông nhạn được cho thấy các lô hàng tấm nền cho iPhone 14 Plus đang chậm hơn so với kế hoạch.

Báo cáo cũng cho thấy, sản lượng tấm nền iPhone 14 Pro Max đang nhiều hơn gấp 3 lần so với iPhone 14 Plus. Nếu các nhà cung cấp không thể bắt kịp tốc độ, Apple có thể phải trì hoãn việc phát hành mẫu iPhone 14 Plus vào mùa thu năm nay.

Lưu ý từ 9t5Mac cho biết, mặc dù kích thước màn hình trên iPhone 14 Plus và 14 Pro Max là như nhau, nhưng hai mẫu máy sẽ sử dụng các tấm nền khác nhau. Chỉ các mẫu Pro mới có công nghệ tốc độ làm mới thích ứng ProMotion của Apple. Do đó, có thể sẽ có ít mẫu iPhone 14 Plus hơn nhiều trên các kệ hàng vào tháng 9 này.

Young không chỉ là nguồn thông tin đáng tin cậy của Apple mà các báo cáo của ông còn xuất hiện nhiều tháng sau các báo cáo khác. Nếu Apple vẫn đang đối mặt với các vấn đề sản xuất nghiêm trọng gần đến ngày phát hành, thật khó để tưởng tượng rằng nó không ảnh hưởng đến nguồn cung. Ít nhất, người dùngs có thể khó có được chiếc iPhone 14 6,7 inch rẻ hơn khi ra mắt.

