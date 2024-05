Đây là chiếc laptop chơi game được yêu thích nhất năm nay

Là một chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ, vượt qua ranh giới giữa việc thay thế máy tính để bàn và máy chơi game di động, Razer Blade 16 2024 rất khó bị đánh bại.

Razer Blade 16 2024.

Thông số kỹ thuật:

- Giá bán: khởi điểm 112,4 triệu đồng

- Bộ vi xử lý: Intel Core i9-14900HX

- GPU: Nvidia RTX 4090

- RAM: 32GB

- Ổ cứng: SSD 2TB

- Màn hình: OLED 16 inch, độ phân giải QHD + với tốc độ làm mới 240Hz

- Thời lượng pin: 4 giờ 41 phút

- Kích thước: 14 x 9,6 x 0,87 inch

- Trọng lượng 5,3 pound

Thiết kế sản phẩm

Razer đã giữ nguyên thiết kế bên ngoài của dòng Blade 16 trong nhiều năm qua với lớp vỏ nhôm tối giản. Cách tiếp cận thiết kế theo "phong cách Apple" này đã mang lại thành công cho Razer trong những năm qua.

Máy được trang bị nhiều cổng kết nối.

Về tính di động, Blade 16 là loại máy tính xách tay có thể thay thế máy tính để bàn, có kích thước lớn hơn một chút so với Blade 14 nhưng vẫn có thể nhét vào ba lô.

Cổng kết nối

Razer Blade 16 là máy tính xách tay có thể thay thế máy tính để bàn với tất cả các cổng cần thiết: 1 cổng Thunderbolt 4 với công suất 100 watt, 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2, 3 cổng USB-A 3.2 Gen 2, đầu ra HDMI 2.1, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và khe đọc thẻ SD UHS-II.

Màn hình

Màn hình OLED 16 inch của Razer Blade 16 rất đẹp, cung cấp độ tương phản sắc nét và màu sắc sống động khi phát video và chơi game.

Màn hình siêu sáng.

Màn hình QHD+ phiên bản tiêu chuẩn được phủ 78,1% gam màu DCI-P3 với độ chính xác Delta-E là 0,21. Màn hình của phiên bản Razer Blade 16 2024 UHD+ Mini-LED chính xác hơn với độ bao phủ gam màu DCI-P3 là 81,8% và Delta-E là 0,23.

Blade 16 2023 với màn hình UHD+ Mini-LED cung cấp khả năng hiển thị sống động nhất với độ bao phủ 93% và độ chính xác 0,18. Mẫu Razer Blade 16 2024 QHD+ có độ sáng trung bình là 378 nit, giúp loại bỏ hầu hết độ chói của màn hình.

Bên cạnh đó, chiếc Blade 16 2024 UHD+ Mini-LED xử lý ánh sáng chói tốt hơn nhờ đạt độ sáng 509-nit. Blade 16 UHD+ Mini-LED 2023 có độ sáng 466 nit, cao hơn cả Legion 5 Pro (318 nits) và Alienware m16 (288 nit).

Bàn phím và cảm ứng

Razer Blade 16 có touchpad khá lớn, kích cỡ 6,1 x 3,7 inch và bàn phím RGB được cung cấp bởi Razer Chroma. Đây là cách thiết lập quen thuộc của dòng Blade 16.

Razer Blade 16 có touchpad khá lớn.

Bàn phím thoải mái và có độ đàn hồi tốt, khả năng nhấp chuột tuyệt vời. Ánh sáng trên mỗi phím có thể được điều khiển hoàn toàn trong Razer Synapse.

Thêm nữa, touchpad lớn cũng giúp điều khiển mượt mà hơn. Người dùng có thể thoải mái đặt tay lên bàn phím và gõ phím mà không vô tình kích hoạt.

Chất lượng âm thanh

Dãy 4 loa gồm hai loa tweeter và hai loa phụ của Razer Blade 16 đủ lớn để cung cấp âm thanh lớn. Người dùng thậm chí không cần tai nghe khi chơi game.

Hình ảnh và hiệu suất chơi game

Vì Blade 16 là một máy tính xách tay chơi game nên hiệu năng đồ họa và chơi game là những yếu tố quan trọng nhất.

Trong quá trình thử nghiệm thực tế, Razer Blade 16 có thể xử lý tốt và mạnh mẽ, ngang với máy tính để bàn chơi game.

So sánh điểm hiệu năng.

Hiệu suất

Nếu chỉ dùng để làm việc bình thường, không có nhiệm vụ nào có thể làm khó Razer Blade 16, bao gồm cả chỉnh sửa ảnh thông qua Photoshop đến việc mở một số lượng lớn các tab Chrome.

Thiết kế quen thuộc nhưng không kém phần ấn tượng.

Trên điểm chuẩn CPU đa nền tảng Geekbench 6, Blade 16 2024 QHD + đạt điểm lõi đơn trung bình 2.284 và điểm đa lõi là 17.461. Razer Blade 16 2024 UHD+ có điểm trung bình lõi đơn tốt hơn (2.850 điểm) dù điểm trung bình đa lõi kém hơn một chút - 17.025 điểm.

Trong thử nghiệm sao chép tệp đa phương tiện 25GB và nhân rộng tác vụ, mẫu Razer Blade 16 2024 QHD + OLED chỉ mất 14,7 giây để hoàn thành quá trình truyền tệp với tốc độ 1.833 MBps (megabit/giây). Blade 16 2024 UHD+ Mini-LED nhanh hơn ở mức 13,3 giây với tốc độ truyền 2.016 MBps. Blade 16 2023 chậm nhất với 27,8 giây và đạt tốc độ 972 MBps. Mặt khác, chiếc Alienware m16 đạt tốc độ 13 giây và có tốc độ 2.015 MBps. Lenovo Legion 5 Pro nhanh nhất với tốc độ 12,5 giây và 2.149 MBps.

Tuổi thọ pin

Laptop chơi game hiếm khi có thời lượng pin tuyệt vời và Blade 16 cũng không ngoại lệ. Trong thử nghiệm của Laptop Mag với độ sáng màn hình ở mức 150 nit, Razer Blade 16 (2024) chỉ trụ được 4 giờ 41 phút. Phiên bản có màn hình UHD+ Mini-LED chỉ tồn tại lâu hơn một chút, lúc 4 giờ 57 phút.

Trong khi đó, Blade 16 2023 có thời lượng pin là 5 giờ 29 phút. Lenovo Legion 5 Pro dẫn đầu về thời lượng pin với 4 giờ 38 phút trong khi Alienware m16 R2 có thời lượng pin dài nhất với 6 giờ 13 phút.

Đánh giá về nhiệt độ

Nhiệt độ thường là điểm yếu nhất của laptop chơi game. Mặc dù được tích hợp hệ thống làm mát buồng hơi, Blade 16 vẫn tỏa ra một lượng nhiệt khá lớn khi chơi game.

Trong bài kiểm tra nhiệt khi chơi game của Laptop Mag, máy tính xách tay đạt mức cao nhất là 118 độ F (khoảng 47 độ C) ở mặt dưới phía sau. Mức này cao hơn nhiều so với ngưỡng thoải mái của Laptop Mag là 95 độ (khoảng 35 độ C). Do đó, game thủ nên đặt Blade 16 trên bàn khi chơi game và sử dụng bàn phím, chuột riêng biệt thay vì bàn phím và touchpad tích hợp.

Tạm kết

Razer Blade 16 (2024) là một cỗ máy tuyệt vời, bất kể người dùng chọn cấu hình nào. Ngay cả tùy chọn tiêu chuẩn cũng cung cấp GPU Intel Core i9-14900HX và Nvidia GeForce RTX 4070, có thể theo kịp mọi trò chơi hiện đại.

Cũng giống như mọi máy tính xách tay chơi game khác, điểm yếu lớn của Blade 16 là giá bán cao và thời lượng pin thấp.

Vì vậy, miễn là các game thủ có đủ thu nhập để mua Razer Blade 16, đây sẽ là một lựa chọn đáng giá.

