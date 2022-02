Danh sách điện thoại Samsung mới nhất 2022

Điện thoại Samsung mới nhất hiện nay trải rộng từ phân khúc bình dân là Galaxy A cho tới phân khúc điện thoại cao cấp Galaxy S mang tính biểu tượng, đến dòng Z đột phá có thể gập lại.

Danh sách những chiếc điện thoại Samsung mới nhất được ra mắt năm 2022. Người dùng có thể tham khảo, lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp và quyết định xem có nên chờ dòng điện thoại mới của Samsung ra mắt hay không.

Điện thoại Samsung mới nhất ra mắt 2022

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, gã khổng lồ công nghệ Samsung đã tiết lộ ba điện thoại mới nhất của mình là Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 + và Galaxy S22 Ultra.

Dòng Galaxy S thế hệ mới mang đến một thiết kế ấn tượng hơn và nâng cấp sức mạnh phần cứng để đối đầu với iPhone 13 và cả iPhone 14 sắp tới của Apple.

Cả ba mẫu điện thoại mới nhất của Samsung đều được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 của Qualcomm và sẽ có các tùy chọn với bộ nhớ và dung lượng lưu trữ khác nhau.

Ngoài ra, bộ ba máy tính bảng Android hàng đầu của Samsung là Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 + và Galaxy Tab S8 Ultra cũng được ra mắt cùng với bộ 3 siêu phẩm Galaxy S22.

1. Samsung Galaxy S22

Thiết kế của Galaxy S22 không khác nhiều so với S21 đời trước. Khác biệt chính giữa S22 và người tiền nhiệm của nó là dãy camera phía sau với ba camera phía sau và một camera phía trước. Cụm 3 camera sau có một camera siêu rộng 12 megapixel, một camera rộng 50 megapixel và một camera tele 10 megapixel. Ống kính tele có khả năng zoom quang học 3x.

Màn hình của Galaxy S22 có độ phân giải FHD + công nghệ AMOLED, tốc độ làm mới 120Hz và tốc độ đầu vào cảm ứng 240Hz. Một thay đổi nhỏ là mặt sau của điện thoại được làm từ kính chứ không phải nhựa như trước đây, làm cho điện thoại có cảm giác cao cấp hơn.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy S22

- Bộ chip : Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1

- Màn hình: Màn hình 6,1 inch FHD + Dynamic AMOLED 2X với tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Camera: chính 50MP, tele 10MP, siêu rộng 12MP; Camera selfie 10MP

- Bộ nhớ: 8GB RAM

- Dung lượng lưu trữ 128 / 256GB

- Pin: pin 3.700 mAh

- Chống nước: IP68

2. Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus sở hữu màn hình kích thước lớn hơn S22 là 6,6 inch chuẩn FHD +. Hệ thống camera của S22 Plus tương tự trên S22, điểm khác là dung lượng pin của Galaxy S22 Plus tăng lên là 4.500mAh. Các thông số về camera của S22 + tương tự trên bản S22.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy S22 Plus

- Bộ chip: Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1

- Màn hình: Màn hình 6,6 inch FHD + Dynamic AMOLED 2X với tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Camera: chính 50MP, tele 10MP, siêu rộng 12MP; Camera selfie 10MP

- Bộ nhớ: 8GB RAM

- Dung lượng lưu trữ 128 / 256GB

- Pin: 4500 mAh

- Chống nước: IP68

3. Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra của Samsung có màn hình lớn hơn và sắc nét hơn so với 2 phiên bản là S22 và S22 Plus. Thiết kế của S22 Ultra cũng đặc biệt hơn và trang bị viên pin dung lượng lớn hơn. Hệ thống camera cũng vượt trội so với các phiên bản Galaxy S22 khác.

Samsung Galaxy S22 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,8 inch, 1440p với tốc độ làm mới 120Hz có thể thay đổi, cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240 Hz, độ sáng cao nhất 1.750 nits và phạm vi phủ màu DCI-P3 100%. Màn hình này cũng tích hợp cảm biến vân tay siêu âm.

Ở mặt sau của Galaxy S22 Ultra là cụm bốn ống kính camera gồm camera siêu rộng 12 megapixel và rộng 108 megapixel đến tele 3x 10 megapixel, camera tele 10 megapixel. Máy ảnh mặt trước là 40 megapixel. Bạn có thể chọn Ultra với bộ nhớ 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ lên đến 1TB

Theo Samsung, trải nghiệm S Pen được cải thiện trên S22 Ultra với độ trễ thấp hơn 70% so với S21 Ultra.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy S22 Ultra

- Bộ chip: Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1

- Màn hình: 6,8 inch QHD + Dynamic AMOLED 2X với tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Camera: chính 108MP, tele kép 10MP với zoom quang học phóng đại 3 và 10 lần, siêu rộng 12MP; Camera selfie 40MP

- Bộ nhớ: 8/12GB RAM

- Dung lượng lưu trữ 128 / 256GB / 1TB

- Pin: 5000 mAh

- Chống nước: IP68

Bảng thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S thế hệ mới 2022

Thông số Galaxy S22 Galaxy S22 Plus Galaxy S22 Ultra Hệ điều hành Android 12 / One UI 4.1 Android 12 / One UI 4.1 Android 12 / One UI 4.1 Màn hình 6.1 inch FHD +, AMOLED, 120Hz, Vision Booster 6,6 inch FHD +, AMOLED, 120Hz, Vision Booster 6,8 inch QHD +, AMOLED, 120hz, Vision Booster Chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 RAM 8GB 8GB 8GB, 12GB Bộ nhớ lưu trữ 128GB, 256GB 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Pin 3.700mAh 4.500mAh 5.000 mAh Camera sau 12MP siêu rộng, 50MP rộng, 10MP tele 3x 12MP siêu rộng, 50MP rộng, 10MP tele 3x 12MP siêu rộng, 108MP rộng, 10MP tele 3x, 10MP tele 10x Camera phía trước 10MP 10MP 40MP Kết nối 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Màu sắc Phantom đen, phantom trắng, vàng hồng, xanh lá cây Phantom đen, phantom trắng, vàng hồng, xanh lá cây Phantom đen, phantom trắng, xanh lá cây, đỏ tía Giá bán $ 799,99 $ 999,99 $ 1.199,99

4. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Một siêu phẩm với màn hình gập dạng vỏ sò hiện đại và thời trang, nhiều cải tiến mới. Khung vỏ của Galaxy Z Flip 3 5G được chế tác từ hợp kim nhôm Armor Aluminum cứng cáp kết hợp cùng kính cường lực Gorilla Glass Victus cao cấp ở màn hình ngoài cho khả năng chịu lực tác động do va đập cực tốt.

Z Flip 3 được trang bị màn hình 6.7inch Dynamic AMOLED 2X khi mở rộng hết cỡ, chip Snapdragon 888 5nm, đi kèm thanh RAM 8GB cho hiệu năng xử lý các tác vụ như chơi game, chạy các ứng dụng nặng rất mượt mà.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy Z Flip 3 5G

- Bộ chip : Qualcomm Snapdragon 888

- Màn hình: Màn hình gập 6,7 inch Full HD + Dynamic AMOLED 2X với tốc độ làm mới 120Hz

- Màn hình ngoài: Super AMOLED 1,9 inch

- Camera: chính 12MP, góc rộng 12MP; Camera selfie 10MP

- Bộ nhớ: 8/12GB RAM

- Dung lượng lưu trữ 256GB

- Pin: 3.300 mAh

- Chống nước: IPX8

5. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Fold3 là chiếc điện thoại màn hình gập thông minh đắt tiền nhất của Samsung. Nó có thể chuyển đổi từ điện thoại thành máy tính bảng mini một cách dễ dàng và ngược lại.

Thêm vào đó, đây là điện thoại có thể gập lại duy nhất của Samsung hỗ trợ bút cảm ứng S-Pen. Samsung đã trang bị cho Galaxy Z Fold3 một chipset Qualcomm Snapdragon 888 mạnh mẽ, camera ẩn dưới màn hình cực kỳ tinh tế vẫn cho chất lượng ảnh selfie sắc nét.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy Z Fold 3 5G

- Bộ chip : Qualcomm Snapdragon 888

- Màn hình: Màn hình gập 7,6 inch QXGA + Dynamic AMOLED 2X và màn hình 6,2 inch HD + Dynamic AMOLED 2X, tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Màn hình ngoài: Super AMOLED 1,9 inch

- Camera: Chính 12MP, tele 12MP, góc rộng 12MP; Camera selfie 10MP, camera dưới màn hình 4MP

- Bộ nhớ: RAM 12GB

- Dung lượng lưu trữ 256GB/512GB

- Pin: 4.400 mAh

- Chống nước: IPX8

6. Samsung Galaxy S21 FE 5G

Thiết kế của S21 FE 5G trông khá giống với mẫu Galaxy S21 cơ bản. Thân máy bằng polycarbonate có khung kim loại với vỏ máy ảnh phù hợp với màu sắc. Lớp vỏ polycarbonate phủ bóng mờ của Galaxy S21 FE tạo cảm giác mịn tay khi cầm.

Galaxy S21 FE có màn hình và pin lớn hơn S21, nhưng thiết kế tinh tế hơn, không hỗ trợ quay video 8K. Các thông số kỹ thuật còn lại tương tự Galaxy S21, khiến nó trở thành một trong những thiết bị tốt nhất trong tầm giá.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy S21 FE 5G

- Bộ chip : Qualcomm Snapdragon 888

- Màn hình: Super AMOLED 6,4 inch FHD + với tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Camera: Ba camera chính 12MP, tele 8MP, siêu rộng 12MP; Camera selfie 32MP

- Bộ nhớ: RAM 6GB/8GB

- Dung lượng lưu trữ: 128GB/256GB

- Pin: 4.500 mAh

- Chống nước: IP68

7. Samsung Galaxy A52 5G

A52 5G là điện thoại Samsung tầm trung nên mua và là một trong những điện thoại tốt nhất tầm giá trên dưới 10 triệu đồng. Galaxy A52 sở hữu màn hình lớn Super AMOLED 6,5 inch FHD + và dung lượng pin khủng. Máy vẫn được trang bị giắc cắm âm thanh tiêu chuẩn và bộ sạc nhanh đi kèm.

Hệ thống bốn camera sau và camera selfie với cảm biến độ phân giải cao của Samsung Galaxy A52 là một trong những camera tốt nhất trong tầm giá.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy A52 5G

- Bộ chip : Qualcomm Snapdragon 750G

- Màn hình: Super AMOLED 6,5 inch FHD + với tốc độ làm mới tối đa 120 Hz

- Camera: Chính 48MP, siêu rộng 12MP, macro 5MP, cảm biến trường sâu 5MP, camera selfie 32MP

- Bộ nhớ: RAM 6GB

- Dung lượng lưu trữ: 128GB

- Pin: 4.500 mAh

- Chống nước: IP67

8. Samsung Galaxy A32 5G

Galaxy A32 5G là chiếc điện thoại mới của Samsung có tầm giá trên dưới 6 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay.

Thiết kế thời trang, trang bị 5G, màn hình hiển thị mượt mà, thiết lập camera đa cảm biến, thời lượng pin tuyệt vời và giắc cắm âm thanh tiêu chuẩn. Đặc biệt là viên pin khổng lồ 5.000 mAh cho bạn thỏa sức dùng cả ngày dài mà không lo hết pin.

Tuy nhiên, màn hình TFT của Galaxy A32 5G không sắc nét và sống động như màn hình AMOLED như những điện thoại Galaxy đắt tiền hơn. Điện thoại cũng không có khả năng chống nước và loa âm thanh nổi.

Thông số kỹ thuật chính Galaxy A32 5G

- Bộ chip: MediaTek Dimensity 720

- Màn hình: Màn hình HD + TFT 6,5 inch với tốc độ làm mới tối đa 90 Hz

- Camera: Chính 48MP, siêu rộng 8MP, macro 5MP, cảm biến trường sâu 2MP, camera selfie 13MP

- Bộ nhớ: RAM 4GB/6GB

- Dung lượng lưu trữ: 64GB

- Pin: 5000 mAh

