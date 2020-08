Đánh giá siêu phẩm tablet Galaxy Tab S7+

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 09:00 AM (GMT+7)

Samsung Galaxy Tab S7 + chính là phiên bản “iPad Pro” của dòng máy tính bảng Android.

Nhiều thương hiệu sản xuất đã cố gắng đánh bại iPad nhưng không có hãng nào kiên trì thách thức sự thống trị máy tính bảng của Apple bằng Samsung. Samsung Galaxy Tab S7 + là nỗ lực tốt nhất của công ty Hàn Quốc cho đến nay.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Galaxy Tab S7 + đã có tất cả: thiết kế tuyệt đẹp, kết nối 5G, màn hình 120Hz long lanh và siêu mượt, bộ xử lý hàng đầu, bút S Pen chức năng với độ trễ thấp hơn và một giao diện đã được điều chỉnh. Với hộp đựng bàn phím tùy chọn, pin “khủng” và chế độ DeX, sản phẩm đã tiến gần hơn tới ranh giới thay thế máy tính xách tay.

Thiết kế Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 + được kết hợp đẹp mắt với mặt sau bằng kính mờ bóng bẩy tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào và các cạnh sắc nét trông rất giống với iPad Pro. Khung máy sở hữu bốn loa được điều chỉnh bởi AKG và các đường ăng-ten. Mặt lưng có khay để gắn và sạc S Pen từ tính. Với thiết kế siêu mỏng và nhẹ, Galaxy Tab S7 + mang lại trải nghiệm rất tốt.

Do có viền mỏng và tận dụng tối đa không gian, Galaxy Tab S7 + là một chiếc máy tính bảng lớn với màn hình AMOLED 12,4 inch, mang tới màu sắc phong phú và độ sắc nét tuyệt vời. Mặc dù iPad Pro cũng có màn hình đẹp nhưng nó là màn hình LCD; với Tab S7 +, người dùng sẽ có được trải nghiệm màu sắc phong phú hơn, quyến rũ hơn.

Một tính năng đáng hoan nghênh khác là hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz. Tính năng này sẽ mang tới cho người dùng trải nghiệm đầy cảm hứng nhưng cũng hao pin nhanh hơn một chút. Một màn hình lớn và tuyệt vời này phù hợp cho mọi thứ, kể cả là chơi game, xem bảng tính hoặc xem phim hay tham gia cuộc họp qua Zoom. Trải nghiệm đa phương tiện cũng thú vị không kém với video 4K HDR.

Thông số phần cứng

Với chip Snapdragon 865+ bên trong, chiếc Tablet này không khác gì một “cỗ máy” mạnh mẽ. Được kết hợp với màn hình làm mới nhanh và giao diện One UI được sắp xếp hợp lý, Tab S7+ có bước tiến nhảy vọt so với những người tiền nhiệm về độ nhanh nhạy. Đây có lẽ là máy tính bảng Android nhanh nhất hiện nay và nếu so sánh thực tế, nó không có sự khác biệt về hiệu suất đáng kể so với iPad Pro mới nhất.

Bộ nhớ RAM của máy tính bảng có dung lượng 6 hoặc 8GB. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể chọn mua Tab S7 + phiên bản RAM 12GB để có trải nghiệm tốt nhất.

Điều khiến Galaxy Tab S7 + trở thành tablet của tương lai bởi nó hỗ trợ 5G. Chỉ cần kích hoạt một thẻ SIM là người dùng có thể tận hưởng tốc độ kết nối siêu nhanh bởi công nghệ 5G.

S Pen, Giao diện và Hiệu suất

Cùng với việc ra mắt, Samsung đã giới thiệu khá nhiều tính năng hữu ích mới với Galaxy Tab S7 +: tính năng Multi-Active Window đã được cải tiến, cho phép mở và sử dụng đồng thời ba ứng dụng. Chế độ DeX cung cấp giao diện giống như máy tính để bàn, có thể phù hợp với những người dùng thường xuyên sử dụng PC.

Bút S Pen cũng đã được cải tiến rất nhiều, với độ trễ giảm xuống, nhờ đó tận dụng tốt được tốc độ làm mới màn hình 120Hz. Hiện tượng giật lag khó chịu từng có trên các máy tính bảng Samsung trước đây nay đã không còn. S Pen cũng đã được thiết kế lại và mang lại cảm giác tốt hơn.

Pin

Galaxy Tab S7+ được tích hợp viên pin “khổng lồ” - 10.090mAh, hứa hẹn cung cấp thời lượng pin lên tới cả ngày dài. Tất nhiên, nếu kích hoạt tốc độ làm mới 120Hz, thời lượng sẽ ngắn hơn. Điều ấn tượng hơn nữa là chiếc tablet này hỗ trợ sạc siêu nhanh 45W. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải bỏ tiền ra mua một bộ sạc siêu nhanh vì chỉ có bộ sạc 10W trong hộp, sạc đầy pin cho Tab S7 + trong 178 phút.

Camera

Có một camera kép ở mặt sau của máy tính bảng: camera chính 13MP, camera góc siêu rộng 5MP. Nhìn chung, chất lượng ảnh chỉ ở mức khá. Tuy nhiên, Galaxy Tab S7 + cũng có tính năng Sing Take – Chụp một chạm, cho phép đồng thời quay video và chụp ảnh những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Ở cạnh trên màn hình là camera selfie 8MP, phục vụ các cuộc gọi video. Samsung đã đặt camera selfie ở cạnh dài của máy tính bảng, cho góc nhìn đẹp hơn khi sử dụng ở chế độ ngang.

Kết luận

Có thể nói, Galaxy Tab S7+ là sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng Android hiện tại. Sản phẩm đáp ứng hoàn hảo mọi yếu tố: sức mạnh, thiết kế, tính năng, kết nối. Hơn nữa, giá bán cũng cạnh tranh hơn iPad Pro 2020.

Nguồn: http://danviet.vn/danh-gia-sieu-pham-tablet-galaxy-tab-s7-5020202288592332.htm