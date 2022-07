Đã có ngày iPhone 14 ra mắt và lên kệ?

Theo thông tin đăng tải, dòng iPhone 14 mới có thể ra mắt vào ngày 13/9. Điều đó trùng hợp với phân tích ghi nhận cách Apple thường tổ chức sự kiện iPhone mới của mình trong ngày thứ Ba đầu tiên hoặc thứ hai của tháng 9. Điều đó sẽ thu hẹp thời gian ra mắt xuống còn hai ngày, 6/9 hoặc 13/9. Nhưng tại Mỹ, thứ Hai đầu tiên của tháng 9 sẽ là ngày Lao động, tức 5/9, nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Apple. Kết quả là, ngày 13/9 như dự đoán của iHacktu iLeaks có vẻ đúng.

Nhiều khả năng đơn đặt hàng trước của iPhone 14 sẽ bắt đầu vào thứ Sáu sau sự kiện, tương ứng ngày 16/9. Sau đó, sản phẩm sẽ lên kệ vào thứ Sáu tuần sau đó, tức ngày 23/9. Các mẫu iPhone 14 được Apple giới thiệu sẽ bao gồm iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Plus 6,7 inch, iPhone 16 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch.

Dĩ nhiên, ngày này chỉ là ước tính và không thể chính xác 100%. Nguyên nhân vì hiện tại chúng ta luôn phải đối mặt với khả năng bị chậm trễ khi nói đến chuỗi cung ứng.

Apple được cho là sẽ tạo ra một khác biệt rộng lớn hơn giữa các mẫu Pro và thông thường so với trước đây, bắt đầu với iPhone 14 khi sử dụng chip A16 Bionic mới hơn, trong khi các mẫu iPhone 14 và 14 Plus sẽ sử dụng chip cao cấp của năm ngoái là 15 Bionic. Bằng cách này, Apple có thể thu hút người tiêu dung đến với iPhone 14 Pro mới nhiều hơn, trong khi doanh số mà iPhone 14 và 14 Plus đạt được có thể không ấn tượng.

Bên cạnh đó, các mẫu Pro cũng có màn hình tốc độ làm mới 120 Hz nhờ tính năng ProMotion và viền mỏng hơn 20% trên iPhone 14 Pro Max. Ngoài ra, iPhone 14 Pro và 14 Pro đi kèm RAM 6 GB với chuẩn LPDDR5 đắt tiền hơn, còn các mẫu thường sử dụng RAM 6 GB với chuẩn LPDDR4.

Nguồn: http://danviet.vn/da-co-ngay-iphone-14-ra-mat-va-len-ke-50202211785928042.htm