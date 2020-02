Có thể chụp ảnh bằng nhiều camera cùng lúc trên Galaxy S20?

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Tính năng mới của Galaxy S20 sẽ giúp người dùng dễ dàng xử lý tất cả các thao tác trên camera.

Khi sự kiện Unpacked của Samsung sắp khai màn, hầu như tất cả các thông số về loạt Galaxy S20 đã được tiết lộ. Các tính năng phần cứng đã được tiết lộ đều đặn trong vài tháng qua và bây giờ, ở những ngày cuối cùng, các phần mềm cũng bị rò rỉ. Tin đồn mới nhất về Samsung Galaxy S20 đến từ Max Weinbach của XDADeelopers cho hay Samsung sẽ giúp người dùng dễ dàng chụp nhiều ảnh cùng một lúc.

Cụm camera sau của Galaxy S20 Ultra.

Tính năng mới có tên Quick Take và sẽ cho phép chụp ảnh từ các camera khác nhau chỉ bằng một lần nhấn nút chụp. Do đó, người dùng có thể sử dụng Quick Take với bất cứ camera nào trên máy. Ví dụ, có thể chụp đồng thời camera thường và camera góc cực rộng, hoặc camera siêu rộng và tele.

Những người đã sử dụng điện thoại có nhiều camera đã quen thuộc với việc chuyển đổi liên tục giữa các ống kính để chụp những bức ảnh đẹp nhất trong các tình huống cụ thể. Hy vọng, với Quick Take các thao tác này sẽ là quá khứ.

Galaxy S10.

Tuy nhiên, đây không phải là tính năng mang tính đột phá. Trước đây, một chức năng tương tự đã xuất hiện trên điện thoại LG. Mặt khác, khi đến với các flagship phổ biến nhất trên Android, chúng sẽ hoàn toàn khác biệt. Điều thú vị hơn nữa là Samsung cũng có thể dễ dàng đưa tính năng này đến với dòng điện thoại Galaxy S10 thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Với tất cả những cải tiến về camera đang đến với dòng Galaxy S20, các fan hâm mộ đang hết sức sốt sắng. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, chúng sẽ được công bố chính thức và mọi người đang nín thở để chờ đón!

