Chưa ra mắt, iPhone SE 3 đã được kỳ vọng "đắt hàng"

Thứ Ba, ngày 08/03/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo một nhà phân tích của Wedbush, Apple có thể xuất xưởng khoảng 30 triệu chiếc iPhone SE 5G mới trong năm đầu tiên bán ra.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhà đầu tư, nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush đã đưa kỳ vọng về sự kiện "Peek Performance" của Apple, dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 9/3 sắp tới. Ông Ives cho hay, "điểm nhấn" của sự kiện sẽ là iPhone SE 3 giá 399 USD (tương đương 9,11 triệu đồng) với chip A15 Bionic và 5G.

iPhone SE 3 sẽ có thiết kế tương đồng với iPhone SE 2020.

Nhà phân tích chia sẻ: "Chúng tôi không mong đợi những thay đổi lớn về thiết kế phần cứng vì chip mới và 5G sẽ là tiêu đề của sự kiện, tiếp tục thúc đẩy chu kỳ nâng cấp dòng sản phẩm iPhone 13 khổng lồ này".

Nhà phân tích dự đoán, iPhone SE có thể đạt doanh số 30 triệu chiếc sau 1 năm “lên kệ” do nhu cầu bị dồn nén. Mặc dù con số này chỉ là ước tính nhưng vẫn cao hơn dự đoán doanh số bán iPhone SE 2020 trong năm đầu tiên ra mắt. Apple không báo cáo doanh số nhưng thống kê ước tính trong năm đầu tiên, iPhone SE 2 đã bán được khoảng 24 triệu chiếc.

Điểm cộng của iPhone SE 3 nằm ở chip A15 Bionic và khả năng kết nối 5G.

Mức giá thấp và thông số kỹ thuật mạnh mẽ đã giúp iPhone SE 2020 ghi điểm với người tiêu dùng, đặc biệt là khi so sánh với các thiết bị cạnh tranh. Ives tin rằng iPhone SE có thể giúp Apple chiếm thêm thị phần từ các “đối thủ” Android.

Ngoài iPhone SE 5G mới, ông Ives cũng hy vọng Apple sẽ ra mắt iPad Air 5 mới với chip A15 và ít nhất một mẫu Mac mới, có thể là MacBook Pro 13 inch M2. Các mẫu máy Mac khác có khả năng ra mắt tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2022, kính "Apple Glass" có thể được tung ra thị trường trước mùa thu.

Hiện tại, sức tăng trưởng iPhone đang diễn ra như mong đợi bất chấp các vấn đề về nguồn cung. Do đó, ông Ives nhận định Apple là "hãng công nghệ an toàn và nên đầu tư" trong thời kỳ thị trường biến động, bao gồm các nguy cơ do tình hình địa chính trị có liên quan đến xung đột giữa Ukraine và Nga hiện tại.

Nguồn: http://danviet.vn/chua-ra-mat-iphone-se-3-da-duoc-ky-vong-dat-hang-50202283132912428.htmNguồn: http://danviet.vn/chua-ra-mat-iphone-se-3-da-duoc-ky-vong-dat-hang-50202283132912428.htm