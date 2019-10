Chủ sở hữu Galaxy S cần làm ngay điều này để không mất tiền oan

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Lỗi vân tay của Samsung có thể làm tài khoản ngân hàng của người dùng Galaxy S10 và Galaxy Note 10 bị trừ vô lý nếu chưa khắc phục.

Vào tuần trước, hàng loạt mẫu Galaxy S10 và Galaxy Note 10 bị phát hiện có vấn đề ở máy quét dấu vân tay trong màn hình siêu âm. Vấn đề được phát hiện bởi một người phụ nữ tên Lisa Neilson ở Anh.

Cô gái này đã chi số tiền 3,45 USD (khoảng 80 nghìn đồng) để mua một vỏ bảo vệ màn hình silicon giá rẻ từ eBay cho chiếc Galaxy S10 của mình. Sau khi che màn hình đúng cách với vỏ bảo vệ, Lisa nhận ra rằng cô có thể mở khóa thiết bị bằng ngón tay cái bên trái (không đăng ký vân tay). Nghiêm trọng hơn, ngón tay nào của cô cũng có thể mở khóa được thiết bị.

Cả dòng Galaxy S10 và Galaxy Note 10 đều đang bị lỗi quét vân tay siêu âm.

Sau khi điều tra tình hình, Samsung đã đưa ra một tuyên bố lưu ý rằng máy quét vân tay trong màn hình trên Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+ không quét chính xác. Samsung khẳng định sẽ khắc phục lỗi này bằng bản cập nhật phần mềm trong tương lai, có thể được tung ra ngay trong tuần này.

Cảm biến vân tay trong màn hình siêu âm được cho là chính xác và an toàn hơn so với phiên bản quang học. Cảm biến vân tay quang học sử dụng ánh sáng để xác minh dấu vân tay và có thể bị lừa bởi hình ảnh độ phân giải cao của dấu vân tay. Tuy nhiên, trong tình huống này, chính công nghệ siêu âm đang bị đánh lừa vì một bộ bảo vệ màn hình giá rẻ. Hồi đầu năm nay, có nguồn tin cho hay hình ảnh của dấu vân tay có thể được lấy ra khỏi bề mặt và với máy in 3D sẽ đánh lừa được máy quét vân tay siêu âm.

Lỗi này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ứng dụng nào

Lỗi vân tay này có mức độ nguy hiểm cao khi điện thoại bị lợi dụng để mua hàng trái phép bằng Samsung Pay. Bất kỳ dấu vân tay nào cũng cho phép mua hàng ngoài ý muốn của chủ sở hữu điện thoại. Cùng với đó, các ứng dụng yêu cầu xác minh dấu vân tay để mở sẽ không còn an toàn nữa.

Lỗi quét vân tay trên loạt Galaxy S và Galaxy Note đã khiến một vài ứng dụng ngân hàng ở Mỹ phải hành động. Các bài đăng trên Reddit cho biết NatWest - Ngân hàng Quốc gia Westminster đã xóa ứng dụng khỏi Google Play Store cho người dùng Galaxy S10. Khi Samsung đã khắc phục sự cố, ứng dụng ngân hàng sẽ được trả lại cho tất cả người dùng Android.

NatWest phản hồi lỗi vân tay trên Samsung Galaxy S10 và các phiên bản Galaxy khác.

Ngoài ra, Tổ chức Nationwide Building Society đã thực hiện một cách tiếp cận đo lường và đã vô hiệu hóa tùy chọn đăng nhập dấu vân tay từ ứng dụng của mình. Một lần nữa, hành động này sẽ được đảo ngược sau khi Samsung khắc phục được lỗi này. Sau khi cài đặt bản cập nhật Samsung, những người có điện thoại bị ảnh hưởng sẽ cần phải đăng ký lại dấu vân tay của mình.

Đáng chú ý, không có ngân hàng Mỹ nào đưa ra thông báo liên quan đến ứng dụng của mình. Do đó, nếu đang sở hữu một trong những điện thoại Samsung Galaxy có lỗi này, người dùng nên xóa mọi ứng dụng ngân hàng hoặc tắt tùy chọn đăng nhập bằng vân tay cho đến khi giải pháp của Samsung được tung ra.

Bởi lẽ, nếu thường xuyên giao dịch cổ phiếu trên điện thoại và sử dụng dấu vân tay của mình để đăng nhập, người dùng sẽ sớm phát hiện ra một số giao dịch trái phép trên tài khoản của mình. Kẻ xấu có thể đánh cắp điện thoại của bạn, sử dụng một bộ bảo vệ màn hình silicon và có thể đột nhập vào bất kỳ ứng dụng nào bằng dấu vân tay của chúng.

Vì vậy, bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng không muốn mở được bằng ngón tay của người lạ nên được gỡ cài đặt gấp hoặc vô hiệu hóa đăng nhập bằng vân tay. Hiện tại, hai công ty ngân hàng của Vương quốc Anh đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình và đưa ra cảnh báo để bảo vệ khách hàng của họ.