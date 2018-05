Chiếc iPhone X siêu đắt được trang bị pin năng lượng mặt trời

Nhà sản xuất phụ kiện của Nga có tên Caviar vừa phát hành một trong những chiếc iPhone đắt nhất mà người tiêu dùng có thể mua.

Có tên gọi iPhone X Tesla, đó là một phiên bản iPhone X tùy biến mạ carbon và vàng tích hợp pin năng lượng mặt trời. Thiết bị có giá khởi điểm 4.046 USD (91,96 triệu đồng) và có hộp đựng bằng gỗ. Cần nhớ rằng Caviar là nhà sản xuất những phụ kiện phức tạp với chi phí hàng ngàn đô la.

Mặc dù có thiết kế không thể tháo rời thiết bị gốc nhưng Caviar đảm bảo tuân thủ theo thiết kế trực tiếp từ thiết bị. Việc sử dụng tên Tesla vì Caviar chọn trang bị cho nó năng lượng mặt trời - vốn cũng là cam kết của Elon Musk về năng lượng bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh về chiếc iPhone X siêu đắt này:

iPhone X Tesla không chỉ là một vỏ bảo vệ mà nó đi kèm cả iPhone X. Nó có 2 phiên bản 64 GB và 256 GB, với chi phí tương ứng 4.046 USD và 4.847 USD.

Điện thoại được trang bị pin mặt trời, sử dụng năng lượng mặt trời để sạc pin cho điện thoại.

Caviar nói rằng pin có thể sạc bằng cách sử dụng mặt trời hoặc đèn chiếu sáng.

Thiết bị này có đế carbon, chỉ báo sạc pin năng lượng mặt trời và bảng điều khiển năng lượng mặt trời chống sốc.

Vỏ bảo vệ này khiến iPhone X dày hơn đáng kể, lên đến 16,2 mm. Được biết iPhone X chỉ dày 7,7 mm. Điều này thậm chí còn khiến camera mặt sau bị lõm vào bên trong.

Caviar nói iPhone X Tesla được lấy cảm hứng từ Nikola Tesla, Steve Jobs và Elon Musk.

Công ty thậm chí còn gửi tặng sản phẩm đầu tiên cho chính Elon Musk. Chiếc điện thoại này được khắc với cụm từ “Made on Earth by humans” - cùng một cụm mà Musk đã in trên bảng mạch của Tesla Roadster mà ông gửi lên không gian từ chiếc Falcon Heavy của SpaceX.

Ban đầu Caviar chỉ có kế hoạch tạo ra 99 chiếc iPhone X Tesla, tuy nhiên con số này đã nâng lên thành 999 do lượng mua vượt quá mong đợi. Mỗi sản phẩm sẽ được khắc số riêng.

iPhone X Tesla sẽ được trao miễn phí đến khách hàng. Và khách hàng sẽ không phải thanh toán số tiền mua cho đến khi đã kiểm tra chi tiết về thiết bị. Tuy nhiên, khách hàng có thể chịu tiền thuế và hải quan.

Caviar cho biết họ hy vọng chiếc iPhone X Tesla sẽ có trên tay của các phi hành gia, những người tiên phong và những người tạo ra các khám phá vĩ đại về khả năng của con người.