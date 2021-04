Chiếc iPhone “quốc dân” này đang giảm thấp nhất lịch sử, chỉ từ 16,59 triệu

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 09:03 AM (GMT+7)

iPhone 11 đang chứng kiến mức giảm nhẹ, xuống còn 16,59 triệu đồng, không thể thấp hơn được nữa.

Sau hơn một năm được bán ra, iPhone 11 vẫn chưa hề giảm sức hút và được nhiều người mệnh danh là iPhone “quốc dân”. Cùng với thế hệ iPhone 12, iPhone 11 đang được giảm giá nhẹ, xuống còn 16,59 triệu đồng cho phiên bản 64GB tiêu chuẩn. Mức giá này đang hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của người dùng vì đạt mức thấp nhất trong lịch sử.

Giá bán của iPhone 11 tiếp tục giảm nhẹ.

So với iPhone 12 Mini và iPhone 12, iPhone 11 được giới chuyên gia nhận định rất đáng mua bởi vô số lý do thuyết phục. Đầu tiên, kích cỡ màn hình 6,1 inch của iPhone 12 vẫn như iPhone 11, thiết kế màn hình OLED “tai thỏ” cũng như camera sau không thay đổi, cạnh phẳng của iPhone 12 không có quá nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm.

Xét về hiệu năng, iPhone 11 (tích hợp chip A13 Bionic) cùng RAM 4GB dù không thể địch lại “gia đình” iPhone 12 (có chip A14 Bionic mới hơn) nhưng vẫn "chiến" tốt các tựa game di động phổ biến nhất. Cùng với đó, thỏi pin dung lượng 3110 mAh cũng mang lại tuổi thọ pin khá dài, có thể lên tới 17 giờ liên tục.

iPhone 11 vẫn đang rất "hot".

Xét về khả năng nhiếp ảnh, cặp camera sau 12MP của máy cũng có thể chụp ảnh chân dung, ảnh ban đêm – Night Mode đẹp không kém iPhone 12 Mini và iPhone 12, nhìn chung không có sự cách biệt về chất lượng. Thêm vào đó, chiếc iPhone 11 cũng hỗ trợ cập nhật lên hệ điều hành phiên bản mới nhất – iOS 14.5, cho phép người dùng được tận hưởng những tiện ích tiên tiến nhất, trải nghiệm không kém so với dòng iPhone 12.

Ở mức giá 15,59 triệu đồng, iPhone “quốc dân” sẵn sàng đè bẹp nhiều sản phẩm ngang giá khác như: Galaxy Note 10+, iPhone SE 2020. Nói cách khác, đây là cơ hội "vàng" cho những ai yêu thích iPhone, muốn sở hữu thiết bị có giá "mềm" nhưng vẫn cực "trâu".

*Lưu ý: Giá bán của sản phẩm trong bài chỉ áp dụng tới hết ngày 22/04.

