Camera iPhone 14 Pro bị lồi nhiều hơn vì tính năng chưa từng có trên iPhone

Trái ngược với những rò rỉ ban đầu, điện thoại cao cấp tiếp theo của Apple là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể sẽ có camera dày hơn.

Chuyên gia nghiên cứu Ming-chi Kuo giải thích rằng điều này bắt nguồn từ việc Apple sử dụng cảm biến chính mới cho các mẫu iPhone nới trên. Sơ đồ rò rỉ của loạt sản phẩm này chỉ ra rằng các thiết bị cầm tay sẽ có thiết kế phía sau tổng thể như tiền nhiệm của chúng, tuy nhiên kích thước đã thay đổi khi chúng có thể lớn hơn và camera lòi ra nhiều hơn trước.

Theo đó, camera 48 MP mới được đồn đại sẽ thay thế cảm biến chính 12 MP là lý do đằng sau phần camera dày hơn. Ông Kuo đã nói rằng so với máy ảnh 12 MP, chiều dài đường chéo của mô-đun 48 MP sẽ lớn hơn khoảng 25%-35%, cùng chiều cao của ống kính 7P sẽ tăng từ 5% đến 10% khi so sánh với cảm biến chính trên iPhone 13 Pro.

Mặc dù điều đó có thể trông không đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, nhưng camera 48 MP mới chắc chắn có thể khiến iPhone 14 Pro và 14 Pro Max trở thành hai trong số các điện thoại có camera tốt nhất năm 2022. Được biết, lần cuối cùng Apple tăng số megapixel khi giới thiệu iPhone 6S vào năm… 2015. Cảm biến lớn hơn cho phép nhiều ánh sáng hơn và điều này giúp cải thiện chất lượng hình ảnh.

Theo các báo cáo trước đó, đây sẽ là cảm biến 1/1,3 inch nhưng có điểm ảnh 1,25µm nhỏ hơn một chút, so với điểm ảnh 1,7µm của iPhone 12 Pro Max. Trong các tình huống thiếu sáng, iPhone 14 Pro sẽ sử dụng một tính năng gọi là “pixel binning” để kết hợp nhiều pixel thành một. Cảm biến 48 MP mới cũng sẽ cho phép quay video 8K.

Ngoài ra, các phiên bản Pro được đồn đại sẽ loại bỏ phần notch cho các phần đục lỗ và có thể được cung cấp sức mạnh bởi chip A16 Pro nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn. Mặt khác, các mẫu iPhone 14 và 14 Max sẽ giữ lại phần notch và dường như đi kèm phiên bản cải tiến một chút của A15 Bionic với tên gọi được đổi thành A16. Dòng iPhone 14 dự kiến sẽ được tiết lộ vào tháng 9.

