Cách phát hiện AirPods nhái để tránh mất tiền oan

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Giá bán quá đắt của AirPods có thể khiến người dùng tìm kiếm một nơi bán rẻ hơn, nhưng điều này cũng kéo theo nguy cơ mua phải hàng nhái, kém chất lượng.

Có rất nhiều mức giá thấp hơn được tìm thấy dành cho AirPods nhưng người dùng cần cẩn thận để tránh bị đối diện với một cặp AirPods nhái có thể bị thay thế. Các sản phẩm AirPods nhái có thể sao chép gần như chính xác, nhưng nếu nhìn kỹ thì người dùng có thể phát hiện ra sự khác biệt. Dưới đây là cách giúp người dùng giải quyết vấn đề này.

1. Kiểm tra hộp đựng

Người dùng thường có thể phát hiện AirPods nhái trước khi mở hộp đựng. Trên thực tế, tốt nhất là kiểm tra trước vì người dùng có cơ hội hoàn tiền cao nhất nếu chưa bao giờ mở hộp máy.

Một chi tiết cần nắm rõ là Apple thỉnh thoảng thay đổi thiết kế hộp đựng các sản phẩm của mình, vì vậy hộp AirPods có thể trông khác với ảnh mà người dùng tìm thấy trên mạng. Nhưng nhìn chung, hộp đựng AirPods xịn sẽ không bao giờ có lỗi chính tả hoặc hình ảnh như các hàng nhái thực hiện.

Đọc kỹ tất cả các văn bản và kiểm tra từng hình ảnh trên hộp AirPods để tìm lỗi. Bất kỳ lỗi chính tả, dấu cách kép hoặc hình ảnh chất lượng thấp đều cho thấy đó là hàng nhái. Nhưng cũng cẩn thận, đừng đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó khi mà ngoài hộp trông chuẩn nhưng không có nghĩa AirPods bên trong là thật. Do đó hãy mở hộp và tìm lỗi chính tả hoặc lỗi tương tự trong các tài liệu đi kèm.

Người dùng cũng nên đảm bảo AirPods đi kèm với tất cả các phụ kiện được liệt kê trên trang web của Apple tại địa chỉ https://www.apple.com/airpods/ và truy cập trang thông số kỹ thuật cho AirPods cụ thể. Đó có thể là cáp Lightning hoặc khuyên tai silicon dự phòng cho AirPods Pro.

2. Kiểm tra lỗi thiết kế AirPods và vỏ sạc

AirPods đã qua sử dụng thường không đi kèm với bất kỳ hộp đựng nào để người dùng kiểm tra, nhưng họ vẫn có thể phát hiện ra một sản phẩm nhái bằng cách tự kiểm tra AirPods và vỏ sạc của nó

- Cách phát hiện AirPods nhái

Truy cập trang web của Apple và so sánh các hình ảnh động AirPods 360 độ với AirPods mà người dùng muốn mua. Nếu tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào, như lỗ thông hơi bổ sung hoặc lỗ sai lệch thì sản phẩm đó có thể là nhái.

Cho dù AirPods, AirPods 2 hay AirPods Pro, nếu phát hiện nó không có màu trắng, nhiều khả năng là nhái. Người dùng cũng có thể nhìn vào phần dưới, nếu có dạng vỉ nướng hình bầu dục là chuẩn, còn tròn hoặc không có vỉ nướng là nhái.

- Cách phát hiện vỏ sạc nhái

AirPods nhái thường đi kèm với hộp sạc quá lớn so với sản phẩm thật. Các vỏ sạc thật hỗ trợ đóng từ tính và mặt sau của nắp có bản lề kim loại, trong khi phần còn lại là nhựa trắng.

Người dùng sẽ thấy nút cài đặt ở mặt sau và đèn trạng thái duy nhất ở mặt trước. Hãy nhìn vào phần dưới của vỏ và đảm bảo rằng nó sử dụng cổng Lightning để sạc. Nếu có thể, hãy cắm vào để kiểm tra đèn trạng thái chuyển sang màu xanh lá cây trong khi sạc.

Bên cạnh đó, AirPods nhái sử dụng vật liệu rẻ hơn so với những chiếc thật của Apple. Điều đó có nghĩa là chúng thường nhẹ hơn nhiều. Nếu có thể, hãy sử dụng một bộ cân để cân cả AirPod và vỏ sạc; so sánh kết quả với trọng lượng được liệt kê trên trang thông số kỹ thuật từ Apple cho AirPods đó.

3. Kiểm tra kết nối với iPhone

AirPods thật sử dụng chip W1 hoặc H1 độc quyền của Apple để kết nối với iPhone mà không cần phải đi vào cài đặt Bluetooth. Mặc dù một số AirPod nhái sao chép điều này, nhưng không sản phẩm nào trong số đó có kết nối Bluetooth chính xác.

Tất cả những gì người dùng cần làm để kết nối AirPods với iPhone là đưa chúng trở lại vỏ sạc, sau đó mở nó bên cạnh thiết bị của mình. Một hình ảnh động kết nối sẽ xuất hiện trên iPhone, nếu không hãy đặt lại vào hộp và thử lại.

Rất nhiều AirPod nhái yêu cầu người dùng kết nối với chúng thông qua cài đặt Bluetooth. Một số thậm chí yêu cầu người dùng kết nối từ AirPods riêng lẻ. Điều này không bao giờ xảy ra với AirPods thật.

Ngay cả khi AirPods kết nối bằng hoạt hình cài đặt của Apple, hãy mở trình cài đặt Bluetooth cho AirPods để đảm bảo mọi thứ khác đều ổn. Trên iPhone, hãy vào Settings > Bluetooth và nhấn vào nút “i” bên cạnh AirPods. Nếu là thật, nó sẽ cung cấp các tùy chọn để đổi tên chúng, thay đổi điều khiển và bật hoặc tắt chức năng tự động phát hiện tai. Hầu hết các bản sao AirPods chỉ cung cấp cho người dùng các tùy chọn ngắt kết nối hoặc quên thiết bị.

4. Dùng thử tất cả các tính năng khác nhau

Một trong những lý do khiến AirPods rất phổ biến và rất đắt là vì chúng đi kèm với các tính năng vô cùng tiện lợi. Kiểm tra từng tính năng dưới đây để đảm bảo AirPods đó là thật.

- Các tính năng AirPods và AirPods 2

Trong khi nghe nhạc, chạm hai lần vào thân cây AirPods để thực hiện một trong các hành động sau (dựa trên cài đặt Bluetooth của người dùng): kích hoạt Siri; tạm dừng/phát nhạc; chuyển sang bài hát tiếp theo; quay trở lại bài hát trước.

Nếu tính năng tự động phát hiện tai được bật, người dùng cũng có thể tạm dừng nhạc bằng cách lấy một AirPods ra khỏi tai.

Với AirPods 2, người dùng cũng có thể sử dụng ngay Hey Siri, miễn là nó được bật từ Settings > Siri & Search trên iPhone.

- Các tính năng của AirPods Pro

Không giống như AirPods tiêu chuẩn, nhấn cảm biến lực trên thân của AirPods Pro để thực hiện một loạt các hành động khác nhau, gồm nhấn một lần để tạm dừng/phát nhạc; nhấn hai lần để chuyển sang bài hát tiếp theo; nhấn ba lần để quay lại bản nhạc trước; bấm và giữ để chuyển giữa chế độ Khử tiếng ồn chủ động hoặc chế độ Transparency.

AirPods Pro cũng hoạt động với Hey Siri, miễn là nó được bật cho iPhone như cách là với AirPods 2 nói trên.

5. Kiểm tra số sê-ri trên trang web của Apple

Apple sử dụng số sê-ri để xác định từng bộ AirPods và vỏ sạc mà chúng đi kèm. Người dùng hãy tìm số sê-ri cho AirPods và nhập số này trên trang web kiểm tra tại địa chỉ https://checkcoverage.apple.com/ để xem chúng có thật hay không.

Để tìm số sê-ri cho AirPods, người dùng có thể xem nhãn dán in bên ngoài hộp; văn bản in trong nắp vỏ sạc hoặc trên trang About từ phần cài đặt của iPhone.

Các nhà sản xuất AirPods nhái hoàn toàn có thể in các số sê-ri bị đánh cắp trên vỏ sạc hoặc bên trong vỏ sạc. Trên thực tế, người dùng thậm chí có thể thấy vỏ sạc của mình là chính hãng nhưng AirPods bên trong là nhái. Cách đáng tin cậy duy nhất để có được số sê-ri cho AirPods là từ trang About trên iPhone, nơi số sê-ri sẽ hiển thị ở cuối trang.

