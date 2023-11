Cách đơn giản nhất để kéo dài tuổi thọ pin trên cặp iPhone 15 Pro

Tuổi thọ pin rất quan trọng đối với nhiều người dùng điện thoại thông minh. Ngay cả khi smartphone có những tính năng tuyệt vời nhất nhưng nếu hết pin, người dùng sẽ không thể sử dụng chúng. Cách đây 5 năm trở về trước, iPhone thường bị chế giễu về thời lượng pin.

iPhone 15 Pro.

Nhưng kể từ khi iPhone 11 Pro Max ra mắt vào năm 2019, Apple đã quan tâm nhiều hơn đến thời lượng pin, đặc biệt là các mẫu iPhone cao cấp nhất. Khi khai tử iPhone mini và thay thế bằng mẫu iPhone Plus màn hình lớn từ năm ngoái, “Nhà Táo” đã trang bị cho thiết bị này viên pin lớn nhất trên iPhone. Năm nay, vinh dự đó thuộc về iPhone 15 Pro Max với viên pin dung lượng 4422mAh – lớn hơn một chút so với viên pin dung lượng 4383mAh trên iPhone 15 Plus.

Tốc độ làm mới màn hình 120Hz khiến các mẫu iPhone 15 Pro “ngốn pin”?

Thực tế cho thấy, iPhone 15 Plus có thời lượng pin dài hơn iPhone 15 Pro Max trong một số bài kiểm tra. Một trong những lý do khiến chiếc iPhone Pro Max mới nhất có tuổi thọ pin ngắn có liên quan đến tốc độ làm mới 120Hz. Màn hình ProMotion làm mới màn hình ở phạm vi từ 1 - 120Hz tùy thuộc vào nội dung trên màn hình điện thoại. Khi màn hình xuất hiện hình ảnh gần như tĩnh, màn hình sẽ được làm mới ở tốc độ thấp nhất.

Việc cho phép màn hình làm mới ở tốc độ thấp hơn khi thích hợp sẽ giảm mức tiêu thụ điện năng thay vì tốc độ 120Hz gây ngốn pin. Với tốc độ làm mới 60Hz ổn định, iPhone 15 Plus đem lại thời lượng pin dài hơn một chút so với iPhone 15 Pro Max.

Vậy nếu giới hạn tốc độ làm mới màn hình ở mức 60Hz, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có thời lượng pin dài hơn hay không?

Macworld đã thử nghiệm điều này trên cả hai mẫu iPhone 15 Pro bằng bài kiểm tra thời lượng pin Geekbench 4. Màn hình đã được hiệu chỉnh ở mức 200 nit và True Tone cũng như độ sáng tự động đã bị tắt. Kết quả là cặp iPhone 15 Pro đã tiết kiệm được 5-6% pin.

Ảnh minh hoạ.

Để giới hạn tốc độ làm mới ở 60Hz trên iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max hoặc iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max, hãy làm theo các bước sau:

Ứng dụng Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Chuyển động (Motion) và bật Giới hạn tốc độ khung hình (Limit Frame Rate).

Có nhiều cách tiết kiệm pin trên smartphone

Ngoài ra, Macworld đã tiến hành thử nghiệm hạn chế tốc độ làm mới màn hình trên cặp smartphone cao cấp. Kết quả cho thấy, điểm kiểm tra pin Geekbench 4 cho iPhone 15 Pro đã tăng 5%, từ 643 điểm ở tốc độ làm mới 120Hz lên 675 điểm ở tốc độ làm mới 60Hz. Điểm kiểm tra pin iPhone 15 Pro Max trên Geekbench 4 đã tăng 6% - từ 782 điểm ở tốc độ làm mới 120Hz lên 829 điểm ở tốc độ làm mới 60Hz.

Nếu thường xuyên chơi game, một số tựa game nhất định sẽ hỗ trợ tốc độ làm mới cao, ví dụ như: Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile, Liên minh huyền thoại, Brawl Stars, Alto's Odyssey và Genshin Impact,... Khi đó, người dùng nên bật tốc độ làm mới cao hơn để có trải nghiệm "chất" hơn.

Trên mọi smartphone, nếu muốn kéo dài thời lượng pin, người dùng có thể tắt độ sáng tự động và đặt màn hình điện thoại ở độ sáng thấp nhất – đủ để khiến bạn cảm thấy thoải mái. Không giống như bật Chế độ trên máy bay để tiết kiệm pin, việc giảm độ sáng màn hình điện thoại sẽ cho phép điện thoại duy trì đầy đủ chức năng đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng từ pin.

