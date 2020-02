Cả iPhone 9 và iPhone 12 đều đứng trước nguy cơ trì hoãn cả tháng

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Các nhà phân tích dự đoán, iPhone 9 và iPhone 12 5G đang phải đối mặt với sự chậm trễ nghiêm trọng.

Có lẽ phần quan trọng nhất trong quá trình sản xuất iPhone của Apple là chuỗi cung ứng. Nếu có bất cứ sự cố nào với chuỗi cung ứng, việc sản xuất sẽ chậm lại do các công ty được Apple ủy thác lắp ráp iPhone không thể nhận đủ bộ phận để thực hiện công việc của họ. Đáng tiếc, chủng mới của virus corona - covid 19 đã phá vỡ chuỗi cung ứng của Apple vì hầu hết các bộ phận cung cấp cho điện thoại thông minh của hãng này đều đến từ Trung Quốc.

Cả iPhone 9 và iPhone 12 đều có thể bị trì hoãn cả tháng

Ảnh concept iPhone 9.

Nguồn tin từ Bloomberg cho hay, nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush dự đoán sẽ mất ít nhất một tháng để các công ty cung cấp cho Apple trở lại công suất tối đa. Thậm chí, ngay cả khi mọi thứ hoạt động trở lại, chuỗi cung ứng của hãng này sẽ không đạt 100% công suất cho đến tháng 4. Trường hợp xấu nhất là virus corona có thể khiến chuỗi cung ứng của Apple suy giảm cho đến tháng 6; khiến “Nhà Táo” có thể buộc phải trì hoãn việc giới thiệu iPhone 12 vào tháng 9 như truyền thống.

"Táo Khuyết" được cho là đang thực hiện một số thay đổi lớn với dòng iPhone 12 năm 2020 – những thiết bị đầu tiên của Apple hỗ trợ 5G. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo đáng tin cậy của TF International cho biết, dòng iPhone 2020 sẽ gồm 4 phiên bản: iPhone 12 (màn hình 5,4 inch), iPhone 12 Plus (màn hình 6,1 inch), iPhone 12 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch). Cả 4 phiên bản sẽ kết nối với tín hiệu 5G ở băng tần sub 6 Ghz và mmWave 5G. Apple dự kiến ​​sẽ bổ sung cảm biến Time of Flight (ToF) cho các mẫu iPhone 12 Pro. Thiết kế của dòng iPhone 2020 sẽ có khung vuông tương tự như thiết kế của iPhone 4.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Trong khi đó, iPhone 9 / iPhone SE 2 sẽ trông giống iPhone 8 nhưng sẽ được cung cấp sức mạnh bởi cùng chip A13 Bionic như iPhone 11 năm 2019. Bộ nhớ sẽ được tăng từ 50% lên 3 GB và thiết bị sẽ mang màn hình LCD 4,7 inch và cảm biến vân tay Touch ID. Ông Kuo ban đầu dự kiến ​​Apple sẽ bán từ 30 - 40 triệu chiếc trong năm nay nhưng đã giảm con số đó xuống khoảng từ 20 - 30 triệu.

Nếu chuỗi cung ứng của Apple có thể trở lại bình thường vào tháng 4, iPhone 9 sẽ là sản phẩm duy nhất bị trì hoãn. Điện thoại được cho là sẽ ra mắt vào ngày 31/03. Trong kịch bản này, các mẫu iPhone 5G sẽ được giới thiệu đúng hẹn vào tháng 9. Nếu công ty vẫn gặp sự cố với nguồn cung vào tháng 6, cả iPhone 9 và loạt iPhone 5G đều có thể bị trì hoãn nhiều tháng.

Nhà phân tích hy vọng việc bình thường hóa sẽ quay trở lại chuỗi cung ứng của Apple vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, đẩy lùi lịch công bố iPhone 9 sau vài tháng và trì hoãn loạt iPhone 12 khoảng vài tuần. Với Apple, điều này sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được và công ty sẽ làm mọi thứ có thể để giữ nguyên lộ trình ban đầu. Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào sự lây lan của covid- 19 có chậm lại hay không.

