Bộ xử lý kéo giá máy tính xách tay cao cấp xuống mức hấp dẫn hơn

Snapdragon X Plus 8 lõi này là bản có cùng kiến trúc với các phiên bản mạnh mẽ hơn là X Elite 12 lõi và X Plus 10 lõi mà Qualcomm giới thiệu trước đó. Mặc dù không có khả năng đồ họa tiên tiến của các mẫu cao cấp hơn, Snapdragon X Plus 8 lõi lý tưởng cho các máy tính xách tay cấp thấp. Nó cung cấp sự cân bằng tốt giữa hiệu suất và hiệu quả, hoàn hảo cho những người dùng không cần đồ họa hàng đầu.

Máy tính xách tay hỗ trợ Copilot+ sẽ rẻ hơn trong thời gian tới.

Snapdragon X Plus 8 lõi đi kèm với bộ nhớ đệm CPU 30 MB, ít hơn 12 MB so với các phiên bản mạnh hơn của nó. Nó cũng có ít hơn một nửa sức mạnh GPU cho các ứng dụng chơi game và năng suất, dẫn đến hiệu suất đồ họa thấp hơn khoảng 50%, theo các bài kiểm tra của Qualcomm. Đối với các tác vụ CPU, nó kém Snapdragon X Elite 12 lõi khoảng 20%. Tuy nhiên, nó vẫn phù hợp với hiệu suất năng suất của chip Snapdragon X Plus 10 lõi.

Cristiano Amon, chủ tịch kiêm CEO Qualcomm, tuyên bố: “Những chiếc PC Copilot+ đầu tiên và tốt nhất được trang bị nền tảng Snapdragon X Series hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho máy tính cá nhân được thúc đẩy bởi NPU sáng tạo của chúng tôi. Với Snapdragon X Plus 8 lõi, chúng tôi đang mở rộng những trải nghiệm AI mang tính chuyển đổi này đến với nhiều đối tượng hơn".

Nhiều tính năng có trên Snapdragon X Plus 8 lõi.

Vị lãnh đạo này nói thêm: "Mang đến hiệu suất tốt nhất trong phân khúc và thời lượng pin vượt trội thông qua CPU Qualcomm Oryon tùy chỉnh tiết kiệm điện năng của chúng tôi. Chúng tôi tự hào được hợp tác với các OEM và đối tác bán lẻ hàng đầu toàn cầu để mở rộng danh mục đầu tư của mình, cho phép cả khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng được hưởng lợi từ những tiến bộ này”.

GPU tích hợp mang lại khả năng hỗ trợ tối đa ba màn hình ngoài và đảm bảo đồ họa tuyệt vời và hình ảnh sống động. Trung tâm của Snapdragon X Plus 8 lõi là NPU 45 TOPS mạnh mẽ giúp cung cấp sức mạnh xử lý AI tuyệt vời và hiệu suất cao nhất. Kết hợp với các tính năng kết nối tiên tiến, nền tảng này nâng cao năng suất trong các thiết bị siêu di động lên tầm cao mới.

Sức mạnh khiến những chiếc PC Snapdragon X Plus 10 lõi thêm hấp dẫn.

Snapdragon X Plus 8 lõi dự kiến ​​sẽ hạ giá máy tính xách tay Copitot+ xuống thậm chí còn thấp hơn cả chip ARM của Qualcomm vào đầu năm nay. Các máy tính xách tay với chip xử lý này sẽ sớm được phát hành, gồm có Asus Vivobook S 15 có giá khoảng 899 USD (22,24 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với mức 1.300 USD (32,16 triệu đồng) của biến thể dùng chip Snapdragon X Elite 12 lõi. Tương tự, Inspiron 14 của Dell cũng sẽ có giá 899 USD, biến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm hiệu suất ổn định mà không phải chi quá nhiều.

