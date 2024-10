Bất ngờ iPhone ngày càng mất giá trị, Samsung giữ giá tốt hơn

Vấn đề càng được quan tâm khi điện thoại Galaxy S của Samsung lại giữ giá tốt hơn. Thông tin này dựa trên kết quả phân tích từ thị trường smarpthone và tablet SellCell, với dữ liệu đến từ hơn 40 nhà cung cấp dịch vụ thu mua.

iPhone ngày càng mất giá, trái ngược với Samsung.

Kết quả cho thấy, mặc dù vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng về giá trị nhưng iPhone đang gặp khó khăn trong việc duy trì giá trị của mình, đặc biệt là ở các mẫu máy gần đây.

Cụ thể, iPhone 16 đã mất giá 41% chỉ sau 2 tuần ra mắt, tương đương với 468 USD. Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 14 chỉ mất khoảng 33% giá trị trong cùng khoảng thời gian. Từ iPhone 12 trở đi, mỗi mẫu iPhone mới đều giữ giá kém hơn so với mẫu trước đó. Chẳng hạn, iPhone 15 mất 48% giá trị sau một năm, tăng 0,5% so với iPhone 14, trong khi iPhone 13 mất 46% giá trị, tăng 2,4% so với iPhone 12.

Sự mất giá của iPhone 16 cũng như các mẫu iPhone kể từ sau đời 12 là rất đáng chú ý.

Ngược lại, các mẫu Galaxy S của Samsung lại cho thấy xu hướng giữ giá tốt hơn. Sau 12 tháng, Galaxy S22 đã mất 68% giá trị, nhưng Galaxy S23 giữ được nhiều giá trị hơn 5,6% so với phiên bản tiền nhiệm. Mặc dù Galaxy S24 mới ra mắt vào tháng 1 (tức chưa có dữ liệu đầy đủ trong 12 tháng) nhưng hiệu suất giữ giá của sản phẩm đến nay rất ấn tượng khi chỉ mất 50% giá trị sau 6 tháng.

Smartphone thường mất một phần giá trị sau khi khấu hao ban đầu. Mặc dù iPhone vẫn mất giá với tốc độ chậm hơn so với Galaxy S nhưng khoảng cách khấu hao đang thu hẹp. Và nếu xu hướng này tiếp tục, không ngạc nhiên nếu có sự đảo ngược xảy ra.

Các mẫu Galaxy S series mới giữ giá trị cao hơn so với các mẫu cũ.

Mặc dù báo cáo không đưa ra lý do cụ thể cho sự thay đổi này, một số giả thuyết đã được đưa ra. Trong khi iPhone vẫn là một trong những điện thoại tốt nhất trên thị trường, sự hấp dẫn của sản phẩm có thể đang giảm dần. Ngược lại, một số mẫu Galaxy S gần đây mang đến nhiều kỳ vọng. Thêm vào đó, Samsung hiện cung cấp hỗ trợ lâu hơn cho các sản phẩm của mình có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi trong quy tắc khấu hao.

Đối với người dùng smartphone thông thường, thời gian sử dụng thiết bị thường kéo dài gần 3 năm, vì vậy những con số này có thể không có nhiều ý nghĩa nếu họ không thường xuyên nâng cấp thiết bị của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]