Bất chấp căng thẳng thương mại, iPhone vẫn đắt hàng tại Trung Quốc

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple vẫn ghi nhận doanh số iPhone tăng vọt tại Trung Quốc trong khi điện thoại Android đang mất điểm.

Apple đã phải vật lộn để cạnh tranh tại Trung Quốc kể từ cuối năm 2018 nhưng dữ liệu mới cho thấy sự ra mắt của dòng iPhone 11 cuối cùng đã giúp thương hiệu có trụ sở tại Thung lũng Silicon xoay chuyển thị trường lớn thứ hai của mình.

iPhone 11 đang dần giúp Apple lấy lại chỗ đứng

iPhone 11 đã cứu cánh cho Apple.

Số liệu chính thức (thông qua Bloomberg) do chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy Apple đã xuất xưởng 3,18 triệu chiếc iPhone ấn tượng trong suốt tháng 12. Nhờ vậy, hãng này đã chiếm được 11% thị phần smartphone tại nước này và đạt mức tăng trưởng mạnh - 18,7% so với tháng 12 năm 2018. Những kết quả này đánh dấu một sự bứt phá đáng kể so với tháng 10 và tháng 11, khi doanh số iPhone chỉ tăng 6%.

iPhone 11 Pro Max và Galaxy Note 10+.

Tổng số điện thoại thông minh được bán ra ở Trung Quốc trong tháng 12 đứng ở mức 28,92 triệu chiếc, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Con số này chủ yếu là do giảm nhu cầu về các mẫu smartphone Android, chiếm 89% tổng số smartphone.

Apple vẫn cạnh tranh mạnh mẽ dù không có điện thoại 5G

Thông tin được cung cấp bởi các nguồn tin trong ngành cho thấy iPhone 11 là “át chủ bài”, giúp duy trì hiệu suất bán hàng mạnh mẽ của Apple. Nguồn tin cũng tin rằng công ty sẽ có một khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm 2020 nhờ Dịp tết Nguyên Đán tại nước này. Đây là thời điểm thường dẫn đến sự tăng đột biến về doanh số điện thoại thông minh trên cả nước.

iPhone 11.

Tuy nhiên, sau thời gian này, nhu cầu về iPhone có thể sẽ giảm đột ngột vì sự phổ biến ngày càng tăng của điện thoại 5G. Ước tính, doanh số bán smartphone 5G đã đạt tổng cộng 13,77 triệu chiếc vào năm ngoái, trong đó có tới 5,14 triệu chiếc được bán chỉ trong tháng 12. Trong năm nay, xu hướng này được dự kiến ​​sẽ tiếp tục và do iPhone 5G sẽ đến vào tận tháng 9 nên “gã khổng lồ” iPhone có thể phải vật lộn để cạnh tranh trong những tháng tới.

iPhone 9 có thể giúp làm dịu độ “hot” của điện thoại 5G

Sự xuất hiện của các flagship từ Huawei và Oppo, Xiaomi và các thương hiệu nước ngoài như Samsung đã giành khá nhiều thị phần của Apple tại Trung Quốc. Tuy nhiên, “Nhà Táo” đang được cho là chuẩn bị tung phiên bản kế thừa tinh thần cho iPhone SE - iPhone 9 với giá bán thấp hơn để cạnh tranh.

Ảnh concept iPhone 9.

Dự kiến, điện thoại thông minh sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip iPhone A13 Bionic cùng với RAM 3GB và bộ nhớ trong 64GB. Về thiết kế, chúng sẽ khá giống với iPhone 8 cùng với sự hồi sinh của Touch ID và phím Home truyền thống, viền màn hình dày.

iPhone 9 dự kiến ​​sẽ ra mắt tại một sự kiện vào cuối tháng 3 cùng với dòng iPad Pro thế hệ tiếp theo. Đặc biệt, điện thoại sẽ có giá dự kiến chỉ khoảng 399 USD (tương đương 9,24 triệu đồng), thấp hơn 50 USD so với iPhone 8 vào thời điểm "lên kệ" đầu tiên.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/bat-chap-cang-thang-thuong-mai-iphone-van-dat-hang-tai-trung-quoc-1049123.html