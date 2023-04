Bảng giá điện thoại Nokia tháng 4/2023: Xuất hiện "tân binh" giá rẻ Nokia G22

Tháng 4/2023, hai mẫu điện thoại giá rẻ nhất của Nokia là Nokia 105 4G và Nokia 110 4G đều giảm giá vài chục ngàn đồng so với tháng trước. Cụ thể, giá niêm yết tương ứng của bộ đôi này là 820.000 đồng và 870.000 đồng, hiện tương ứng còn 750.000 đồng và 800.000 đồng. Riêng Nokia 215 4G giữ nguyên giá 990.000 đồng.

Nokia 105 4G.

Giảm mạnh nhất là Nokia G11 Plus với mức giảm 1 triệu đồng cho model 3GB/32GB, còn 2,19 triệu đồng (giá gốc 3,19 triệu đồng). Trong khi đó, model 3GB/64GB của Nokia G11 Plus đã không còn hàng. Lưu ý là giá gốc nói trên của Nokia G11 Plus cũng đã giảm so với trước, như vậy mua G11 Plus vào thời điểm này là khá hời.

Dịp này, Nokia C31 và Nokia C21 Plus cũng giảm giá. Cụ thể, Nokia C31 giảm 700.000 đồng, còn 2,49 triệu đồng so với giá gốc 3,19 triệu đồng; Nokia C21 Plus giảm 800.000 đồng cho bản 3GB/64GB, giảm 700.000 đồng cho bản 3GB/32GB, tương ứng còn 2,39 triệu đồng và 2,29 triệu đồng.

Nokia G11 Plus.

Đáng chú ý, tháng 4/2023 có sự xuất hiện của tân binh Nokia G22 với giá niêm yết 3,99 triệu đồng. Nokia G22 sở hữu vẻ ngoài đơn giản và khá giống với lối thiết kế của Nokia C31. Tuy nhiên ở phiên bản G22 mặt lưng của máy được làm từ kính giúp làm tăng vẻ đẹp cũng như sự sang trọng cho máy.

Điều đặc biệt với G22 là khả năng tự thay thế linh kiện mà hãng đã trang bị vào máy. Người dùng có thể dễ dàng tự thay thế pin và màn hình nhờ khả năng sửa chữa tích hợp. Vì vậy, người dùng có thể quên đi thời gian chờ đợi lâu ở cửa hàng sửa chữa hoặc bất kỳ khả năng mất dữ liệu nào.

Nokia G22.

Khả năng thay pin, màn hình dễ dàng của Nokia G22.

Bảng giá tham khảo điện thoại Nokia tháng 4/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Nokia 105 4G - 820.000 750.000 Nokia 110 4G - 870.000 800.000 Nokia 215 4G - 990.000 - Nokia 8210 4G - 1.590.000 - Nokia 5710 - 1.790.000 - Nokia C31 3GB/32GB 3.190.000 2.490.000 Nokia C21 Plus 3GB/32GB 2.990.000 2.290.000 3GB/64GB 3.190.000 2.390.000 Nokia G11 Plus 3GB/32GB 3.190.000 2.190.000 3GB/64GB 3.290.000 -

* Giá tham khảo ngày 7/4/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-dien-thoai-nokia-thang-42023-xuat-hien-tan-binh-gia-re-noki...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-dien-thoai-nokia-thang-42023-xuat-hien-tan-binh-gia-re-nokia-g22-1455858.ngn