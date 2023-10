Bảng giá iPhone 14 series tháng 10/2023: Giảm thêm tới 1 triệu đồng

Tưởng chừng iPhone 14 Pro Max đã chạm đáy sau nhiều tháng “chiến giá” nhưng sang đầu tháng 10, model này tiếp tục được giảm thêm gần cả triệu đồng, trong khi iPhone 14 Pro các bản 512GB và 1TB cùng giảm thêm tận 1 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của model này kể từ khi ra mắt và là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất sau 1 năm ra mắt.

Xu hướng trên cũng dễ hiểu, khi mà iPhone 15 series đã chính thức lên kệ với nhiều độ phá kéo theo cộng đồng iFan đang hướng về siêu phẩm này. Minh chứng là tại FPT Shop, chỉ trong tuần đầu tiên mở bán iPhone 15 series, họ đã ghi nhận con số gần 25.000 máy được bán ra, tăng 25% so với sản phẩm tiền nhiệm iPhone 14 series năm ngoái. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá cho các dòng iPhone cũ là cần thiết.

Giá iPhone 14 Pro Max đang giảm còn từ 25,99 triệu đồng tại FPT Shop.

Hiện, rẻ nhất tại FPT Shop vẫn là iPhone 14 bản 128GB với giá ưu đãi 18,79 triệu đồng, giảm thêm 200.000 đồng so với tháng trước. Các tùy chọn 256GB và 512GB của iPhone 14 có giá ưu đãi tương ứng là 21,99 triệu đồng và 26,19 triệu đồng.

Với iPhone 14 Plus, 21,29 triệu đồng là giá ưu đãi cho bản 128GB. Các phiên bản dung lượng cao hơn là 256GB và 512GB hiện đang được bán ưu đãi với giá 23,89 triệu đồng và 28,99 triệu đồng. So với iPhone 15 Plus, các mức giá này chênh lệch khoảng 5 - 6 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max có giá chỉ từ 25,69 triệu đồng tại Di Động Việt.

Còn tại Di Động Việt, sau khi iPhone 15 series được mở bán sớm tại Việt Nam, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang được bán với giá lần lượt 23,69 triệu đồng (giảm 7,3 triệu đồng so với giá niêm yết) và 25,69 triệu đồng (giảm 8,3 triệu đồng so với giá niêm yết) cho phiên bản 128GB.

Đây chưa phải là mức giá giảm sâu nhất, iPhone 14 Pro Max dung lượng 256GB đang có giá bán là 28,89 triệu đồng, tức là giảm 9,1 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá này rẻ hơn iPhone 15 Pro Max mới hơn 6 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 14 series tháng 10/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 21.990.000 18.790.000 256GB 24.990.000 21.990.000 512GB 27.990.000 26.190.000 iPhone 14 Plus 128GB 24.990.000 21.290.000 256GB 37.990.000 23.890.000 512GB 23.990.000 28.990.000 iPhone 14 Pro 128GB 37.990.000 23.780.000 256GB 29.990.000 26.580.000 512GB 35.990.000 32.490.000 1TB 41.990.000 36.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 29.990.000 25.990.000 256GB 32.990.000 28.680.000 512GB 37.990.000 34.990.000

* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 10/10/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

