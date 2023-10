Bảng giá smartphone Xiaomi tháng 10/2023: Xiaomi 13 rẻ chưa từng có

Danh mục smartphone Xiaomi trên kệ hàng vào đầu tháng 10/2023 đang rất đa dạng với khoảng 20 lựa chọn. Rẻ nhất hiện nay là Xiaomi Redmi A1 2GB/32GB có giá ưu đãi 1,69 triệu đồng (giá gốc 2,19 triệu đồng), đã giảm thêm 300.000 đồng so với tháng trước và là giảm tổng cộng 500.000 đồng.

Xiaomi Redmi Note 12.

So với tháng trước, nhiều dòng smartphone trung cấp của Xiaomi đã giảm thêm 200.000 - 300.000 đồng. Đặc biệt, dòng Xiaomi 13 series được giảm thêm tận 3 triệu đồng, chẳng hạn giá ưu đãi của Xiaomi 13 chỉ còn 16,99 triệu đồng so với 19,99 triệu đồng của tháng trước. Xiaomi 13 Lite cũng giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng trước, hiện chỉ còn 8,99 triệu đồng.

Dịp này, Xiaomi 13T series gồm hai phiên bản 8GB/256GB và 12GB/256GB đã chính thức lên kệ với giá tương ứng 10,99 triệu đồng và 11,99 triệu đồng, cùng giảm 1 triệu đồng so với giá gốc.

Bảng giá tham khảo smartphone Xiaomi tháng 10/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Xiaomi Redmi A1 2GB/32GB 2.190.000 1.690.000 Xiaomi Redmi A2+ 2GB/32GB 2.190.000 1.990.000 Xiaomi Redmi A2+ 3GB/64GB 2.790.000 2.390.000 Xiaomi Redmi 12C 4GB/64GB 3.590.000 2.440.000 4GB/128GB 3.990.000 2.790.000 Xiaomi Redmi 12 4GB/128GB 4.290.000 3.590.000 8GB/128GB 4.790.000 4.090.000 Xiaomi Redmi Note 12 4GB/128GB 4.990.000 4.290.000 8GB/128GB 5.790.000 4.840.000 8GB/256GB 6.490.000 5.790.000 Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB 6.690.000 5.890.000 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8GB/128GB 7.190.000 6.590.000 8GB/256GB 7.990.000 7.190.000 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8GB/256GB 9.490.000 8.490.000 Xiaomi 12T 5G 256GB 8GB/256GB 12.990.000 11.990.000 Xiaomi 12 8GB/256GB 13.990.000 10.990.000 Xiaomi 13T 8GB/256GB 11.990.000 10.990.000 12GB/256GB 12.990.000 11.990.000 Xiaomi 13 Lite 8GB/256GB 11.490.000 8.990.000 Xiaomi 13 8GB/256GB 22.990.000 16.990.000 Xiaomi 13 Pro 12GB/256GB 15.990.000 14.990.000

* Giá tham khảo ngày 7/10/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

