Bảng giá iPhone 13: Giảm tới 8,6 triệu đồng dịp cuối tháng

iPhone 13 Pro Max đang giảm giá tới 8,6 triệu đồng.

Nhằm kích cầu thị trường vào những ngày cuối tháng 7, nhiều hệ thống kinh doanh thiết bị công nghệ đang giảm giá sâu cho các dòng điện thoại, laptop, phụ kiện công nghệ giảm tới 65%,...

Trong đó, iPhone 13 Pro Max bản 256GB giảm tới 8,6 triệu đồng, chỉ còn 29,39 triệu đồng so với giá niêm yết 37,99 triệu đồng, iPhone 13 chỉ còn 19,39 triệu đồng (giá niêm yết 24,99 triệu đồng), đây là giá tham khảo tại Di Động Việt. Mức giá 19,39 triệu đồng cũng là giá bán đang được niêm yết tại CellphoneS đối với iPhone 13 Pro Max 256GB; riêng iPhone 13 tại CellphoneS khởi điểm từ 19,59 triệu đồng.

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (VNĐ) iPhone 13 mini 128GB 16.990.000 256GB 19.990.000 512GB 21.990.000 iPhone 13 128GB 19.390.000 256GB 21.990.000 512GB 26.990.000 iPhone 13 Pro 128GB 24.190.000 256GB 26.790.000 512GB 31.990.000 1TB 37.990.000 iPhone 13 Pro Max 128GB 27.379.000 256GB 29.390.000 512GB 34.990.000 1TB 41.990.000

Bảng giá tham khảo iPhone 13 series. (Lưu ý: Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống)

Ghi nhận tại một số hệ thống, trong 3 ngày cuối tháng (cũng là thời điểm cuối tuần) từ ngày 29 - 31/7, các ưu đãi được áp dụng theo khung giờ, càng đến sớm ưu đãi càng nhiều. Sau thời gian diễn ra chương trình, các model sẽ điều chỉnh về mức giá ban đầu. Đây là chương trình cũng đang được đẩy mạnh trên các sàn thương mại điện tử lớn.

"Thị trường di động từ đầu tháng 7 đến nay vẫn có độ náo nhiệt nhất định, với sức bán tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ tháng trước. Ngoài ra nhu cầu học tập, giải trí tăng cao nên sức mua laptop cũng tăng cao từ những ngày đầu tháng 7, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới, đặc biệt là mùa cao điểm “Back to school” mức tăng trưởng có thể lên đến 45% so với ngày thường", đại diện Di Động Việt dự báo.

Bên cạnh các dòng điện thoại, laptop, MacBook cũng ghi nhận mức giảm hấp dẫn trong dịp này. Chẳng hạn như MacBook Pro M1 còn 28,99 triệu đồng (giá niêm yết 34,99 triệu đồng). Cùng với đó, các thương hiệu laptop khác như Acer Aspire 3 còn từ 14,29 triệu đồng (niêm yết 16,99 triệu đồng), laptop Dell Vostro chỉ còn 12 triệu đồng (giá niêm yết 15,99 triệu đồng), laptop MSI Modern 14 còn 13,49 triệu đồng (giá niêm yết 15,99 triệu đồng)...

