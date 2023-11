Bảng giá iPhone 11 tháng 11/2023: Bật tăng dù đang Black Friday

Cuối tháng 11/2023, iPhone 11 đang có giá ưu đãi 10,79 triệu đồng cho phiên bản 64GB, giảm 1,2 triệu đồng so với giá niêm yết (11,99 triệu đồng). Phiên bản 128GB có giá 12,49 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Các mức giá nói trên là tham khảo tại FPT Shop.

iPhone 11 VN/A mới 100% đang chỉ hơn 10 triệu đồng.

Còn tại Thế Giới Di Động, iPhone 11 cũng còn hàng đối với phiên bản 64GB và 128GB. Trong đó, phiên bản 64GB của iPhone 11 đang có giá ưu đãi 10,99 triệu đồng, phiên bản 128GB có giá 12,49 triệu đồng.

Tham khảo tại nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) khác, tùy nơi mà iPhone 11 còn hàng hoặc hết. Tại những nơi còn hàng, mức giá ưu đãi cũng không quá chênh lệch so với như trên.

Tuy nhiên, so với tháng trước, giá bán của iPhone 11 hiện đang cao hơn vài trăm ngàn đồng. Đây là một động thái khá khó hiểu, bởi giai đoạn này còn nằm trong Black Friday bán hàng siêu ưu đãi. Do đó, nếu so với trước, đây không phải là thời điểm thích hợp để tậu một chiếc iPhone 11 VN/A mới 100%.

Bảng giá tham khảo iPhone 11 tháng 11/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (VNĐ) iPhone 11 64GB 10.7990.000 128GB 12.490.000

* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 24/11/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

