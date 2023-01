Bảng giá 10 iPhone cũ "hot" nhất: iPhone 12 Pro Max giá 13,99 triệu dẫn đầu

Tết là dịp người tiêu dùng chi tiêu sắm sửa nhiều nhất. Tuy nhiên, với một năm kinh tế đặc biệt khó khăn như năm 2022, hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị cao như đồ gia dụng, thiết bị điện tử và không thiết yếu đều giảm dao động từ 4% - 14% so với trung bình sức mua của cả năm trước. Điểm sáng của thị trường là ngành hàng thời trang vẫn tăng trưởng 9% do nhu cầu mua sắm quần áo mới đón Tết, thái độ cởi mở hơn về việc mua quần áo cũ,...

iPhone là điện thoại được quan tâm nhất trên thị trường đồ cũ.

Theo thống kế của Chợ Tốt, điện thoại cũ dần được ưa chuộng bởi tốc độ ra mắt các sản phẩm mới liên tục và dòng điện thoại sau không có quá nhiều khác biệt về công nghệ so với dòng trước đó. Tỉ lệ tăng trưởng của lượt đăng bán smartphone cũ so với cùng kỳ cao gấp 500 lần so với tốc độ tăng trưởng của tin đăng sản phẩm mới. Lượt đăng bán điện thoại mới giữ ở mức ổn định so với cùng kỳ trước đó, trong khi mức độ tăng trưởng của điện thoại cũ phát triển mạnh lên tới 23%.

Việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu mua điện thoại. Khách hàng ưu tiên lựa chọn điện thoại cũ để tiết kiệm chi phí, minh chứng là lượng mua điện thoại cũ chỉ giảm nhẹ 10% nhưng điện thoại mới lại giảm mạnh 2,4 lần tương đương 24%. Xu hướng mua bán điện thoại cũ được dự đoán sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau khi nền kinh tế ổn định trở lại.

Cũng theo thống kê của Chợ Tốt, trong top 10 điện thoại cũ được liên hệ mua nhiều nhất, mặc dù đã có sự ra mắt của các dòng mới hơn nhưng iPhone 12 Pro Max đã qua sử dụng hiện vẫn thuyết phục được người dùng ở mọi mặt bởi những tính năng tuyệt vời mà chiếc điện thoại này mang lại.

Sản phẩm Giá trung bình (VNĐ) iPhone 12 Pro Max (128GB) 13.990.000 iPhone X (64GB) 4.100.000 iPhone Xs (64GB0 4.700.000 iPhone 11 Pro Max (256GB) 10.800.000 iPhone 13 Pro Max (128GB) 20.000.000 iPhone 8 Plus (64GB) 3.900.000 iPhone Xs Max (64GB) 6.100.000 iPhone 7 Plus (32GB) 2.600.000 iPhone 11 (64GB) 6.700.000 iPhone 11 Pro Max (64GB) 9.500.000

Top 10 điện thoại cũ và giá trung bình được liên hệ mua nhiều nhất trong năm 2022. (Nguồn số liệu: Chợ Tốt)

Không chỉ riêng điện thoại cũ, "nhà táo" tiếp tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng top điện thoại mới được liên hệ mua nhiều nhất trên nền tảng Chợ Tốt. iPhone 14 Pro Max 128GB và 256GB là phiên bản được yêu thích trong series 14 mới nhất của iPhone.

