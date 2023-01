Apple vẫn chật vật đi tìm sự thành công cho iPhone

Trong suốt những năm gần đây, iPhone cơ bản luôn đi kèm với màn hình 6,1 inch mà không thể mang trên mình một kích thước khác. Apple đã thử với nhiều kích thước khác nhau nhưng đều thất bại.

Một trong những điểm nổi bật của Apple là luôn mang đến cho những người yêu thích các nhóm nhỏ một chiếc iPhone hàng đầu nhưng có kích thước nhỏ hơn. Trong thực tế, Steve Jobs luôn là người ủng hộ nhiệt thành cho thiết kế nhỏ gọn, thoải mái và dễ sử dụng bằng một tay.

Nhưng do đã tiến đến kích thước lớn đến 6,7 inch như iPhone 14 Pro Max, Apple đã tìm cách tạo ra một thiết bị cỡ nhỏ bằng việc tung ra iPhone 12 mini nhằm đáp ứng những người yêu thích thiết bị cỡ nhỏ. Tuy sản phẩm không thành công về doanh số, nhưng có vẻ như nó đáp ứng những kỳ vọng mà Apple đặt ra. Đáng buồn, điều đó đã không xảy ra với bản kế nhiệm của nó là iPhone 13 mini, trở thành một đòn giáng mạnh cho những gì mà Apple mong đợi, đến mức họ buộc phải khai tử mẫu iPhone mini thế hệ tiếp theo.

Sau thất bại về doanh số của iPhone 13 mini, Apple đã quay ngoắt 180 độ và chuyển từ cung cấp một iPhone nhỏ sang người dùng cần một chiếc iPhone lớn ngang ngửa mẫu Pro Max, nhưng với mức giá thấp hơn nhiều. Kết quả là, iPhone 14 Plus xuất hiện. Đã có nhiều kỳ vọng về doanh số bán hàng tuyệt vời cho sản phẩm ở giai đoạn đầu nhưng lại thất bại khi không được công chúng đón nhận như mong đợi từ Apple.

Trên thực tế, một số báo cáo cho biết hiệu suất doanh số dành cho iPhone 14 Plus thậm chí còn thấp hơn so với iPhone 13 mini - một sự thất vọng thực sự.

Với những gì xảy ra dành cho iPhone 14 Plus, nhiều người cho rằng Apple có khả năng sẽ quay ngoắt 180 độ trở lại để cung cấp iPhone 15 mini. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào sự thiếu thành công của iPhone 14 Plus - thiết bị vốn có nhiều thông số khác biệt so với dòng Pro, nhưng giá tiền chênh lệch không quá nhiều.

