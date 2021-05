Apple sẽ khiến iPhone SE trở thành ác mộng cho các đối thủ Android

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 03:40 AM (GMT+7)

Có giá từ 399 USD, iPhone SE thế hệ thứ hai là một trong những smartphone tầm trung tốt nhất mà người dùng có thể mua.

Khi nói đến “tầm trung” tức đang nói về giá điện thoại, không phải là tính năng của nó. iPhone SE 2020 không có phần cứng tốt nhất mà Apple cung cấp nhưng lại đi kèm một thành phần khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm cho tất cả điện thoại Android khác.

iPhone SE sử dụng cùng chip A13 Bionic như iPhone 11 cao cấp, có nghĩa nó chạy nhanh bằng tất cả các thành viên iPhone 11, bao gồm các mẫu Pro. Chip đó chỉ đứng thứ hai sau A14 Bionic của dòng iPhone 12, vì vậy iPhone SE sẽ nhanh hơn hầu hết các thiết bị chạy Android cùng thời. Nó vượt trội so với Galaxy S20, OnePlus 8, Pixel 5 và tất cả các thiết bị được ra mắt vào năm 2020. Vì vậy, không có lý do gì khi so sánh sức mạnh của nó với các điện thoại tầm trung Galaxy A51, OnePlus Nord và Pixel 4a có giá tương đương với iPhone SE .

Với giá 399 USD, iPhone SE có mức giá khiến các nhà cung cấp Andorid khó có thể đấu tranh để cạnh tranh khách hàng. Tuy nhiên, điện thoại này vẫn có một yếu điểm bị lép vế so với các đối thủ mà Apple có thể cần phải làm để đảm bảo sản phẩm thế hệ tiếp theo tiếp tục đánh bại mọi đối thủ Android.

Bảng xếp hạng doanh số smartphone trên đây từ Omdia cho thấy iPhone SE là điện thoại bán chạy thứ hai trong năm 2020, với 24,2 triệu chiếc được bán ra vào năm ngoái. Apple đã có một năm ấn tượng bất chấp đại dịch, với việc iPhone 11 tiếp tục bán rất chạy.

Trong khi đó các nhà sản xuất thiết bị cầm tay Android bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điện thoại bán chạy nhất năm 2020 của Samsung là Galaxy A51 tầm trung, bán được 23,2 triệu chiếc. Các ước tính doanh số bán smartphone gần đây hơn từ Counterpoint Research cho thấy Apple đã giành chiến thắng trong cuộc chiến doanh số của quý 1, ngay cả về doanh thu và sản lượng.

Biểu đồ cũng cho chúng ta biết iPhone SE chiếm 1% doanh thu trong kỳ và doanh thu đó khá đáng kể đối với ngành. Doanh thu từ smartphone toàn cầu đã vượt mốc 100 tỷ USD trong quý 1, lập kỷ lục quý đầu tiên nhờ các điện thoại cao cấp chiếm phần lớn thu nhập.

Nếu dữ liệu chính xác, iPhone SE rẻ hơn kiếm được một nửa doanh thu từ Galaxy S21 5G - sản phẩm có giá khởi điểm 799,99 USD. Apple hẳn đã bán được số lượng iPhone SE đáng kinh ngạc trong quý 1 để đạt được thành tích đó.

Vấn đề duy nhất của iPhone SE là màn hình của nó. Chiếc điện thoại này có hai viền lớn trên và dưới không giống bất cứ thứ gì hiện đại khác trên thị trường. Apple đã kết hợp thiết kế iPhone 8 - bản thân là thiết kế tái chế, tinh tế của iPhone 6 2014 - với chip A13 để tạo ra thiết bị này.

Nhưng tất cả các đối thủ trực tiếp của iPhone SE - những chiếc điện thoại có giá bán từ 300 USD đến 500 USD - đều có thiết kế giống nhau: màn hình đục lỗ kéo dài từ góc này sang góc khác và từ cạnh này sang cạnh khác. Đó là lợi thế thực sự duy nhất của các điện thoại như Galaxy A51, OnePlus Nord và Pixel 4a so với iPhone SE. Họ cung cấp cho người mua trải nghiệm màn hình tương tự như Android cao cấp, ít nhất là khi nói đến kích thước và thiết kế hiển thị.

Thiết kế Galaxy A52 và Galaxy A72 là hoàn hảo những gì khách hàng mong đợi từ màn hình smartphone. Một số người mua có thể quan tâm đến màn hình hơn là hiệu suất chip hoặc những thiết bị cầm tay tầm trung đó không thể hiện được trong tương lai như iPhone SE.

Một số tin đồn cho rằng Apple có kế hoạch ra mắt iPhone SE với màn hình đục lỗ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Chiếc điện thoại này có thể trông giống như ý tưởng mà Apple Lab đã tạo ra. Đó sẽ là một chiếc iPhone có thiết kế giống mọi thiết bị cầm tay Android khác, đóng gói chip xử lý dòng A mới nhất hiện có và được bán với giá tương đương với một chiếc điện thoại tầm trung.

Như vậy, nó sẽ là một cơn ác mộng đối với các đối thủ Android. Lúc này, lý do duy nhất để người dùng không mua iPhone SE chỉ là từ sự trung thành với Android.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-se-khien-iphone-se-tro-thanh-ac-mong-cho-cac-doi-thu-android-50202130533...Nguồn: http://danviet.vn/apple-se-khien-iphone-se-tro-thanh-ac-mong-cho-cac-doi-thu-android-5020213053395506.htm