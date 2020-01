Apple sắp thoát ra khỏi “cái bóng” iPhone nhờ Apple TV+

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trong năm 2020, Apple sẽ cần hành động nhiều hơn nữa để phát triển mảng dịch vụ, bớt sự lệ thuộc vào doanh số iPhone.

Sự ra mắt của Apple TV Plus trong năm nay là một vụ cá cược trị giá hàng tỷ USD của Apple. Năm tới sẽ là thời gian để hãng này minh chứng có thể vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của iPhone hay không.

Apple đã nâng tầm thế giới công nghệ với máy tính Mac của mình. Ngoài ra, phần mềm nghe nhạc iTunes và iPod của hãng đã giúp thay đổi cách con người nghe các bài hát. Sau đó, iPhone đã cách mạng hóa công nghệ và giải trí một lần nữa, cung cấp kết nối liên tục với internet.

Apple sẽ mang đến gì trong thập kỷ tiếp theo?

Đây là câu hỏi muôn thuở mà Apple phải đối mặt, một trong những công ty thành công nhất từ ​​trước đến nay và là một trong số ít công ty được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD tại Phố Wall. Và mặc dù doanh số của thiết bị phổ biến nhất của hãng - iPhone, vẫn lấn át những sản phẩm của các đối thủ khác nhưng sự tăng trưởng đã chậm lại.

Do đó, vào năm 2019, Apple đã tiết lộ 4 dịch vụ mới xung quanh các lĩnh vực: trò chơi, tài chính, tin tức và video, mỗi lĩnh vực tập trung vào việc thuyết phục chủ sở hữu iPhone bỏ ra nhiều hơn cho những trải nghiệm mới, kỳ diệu trên thiết bị của họ.

Apple Arcade là dịch vụ cho phép người dùng truy cập vào bộ sưu tập hơn 100 trò chơi, từ các trò chơi chiến đấu hành động đến các câu đố thân thiện. Apple News Plus là dịch vụ cho phép người dùng truy cập 300 ấn phẩm, tạp chí. Ngoài ra, thẻ tín dụng mang nhãn hiệu Apple – Apple Card cũng ra mắt, được hỗ trợ bởi Goldman Sachs và được cung cấp bởi các nhóm phần mềm được đánh giá cao của Apple.

Nhưng dự án đầy tham vọng nhất của Apple được công bố trong năm nay là Apple TV Plus – nơi quy tụ hàng chục chương trình truyền hình và phim tài liệu được tạo ra với các ngôi sao như Jennifer Anniston, Steve Carell và chương trình talkshow Oprah. Dịch vụ của "Nhà Táo" nổi bật hơn nhờ có mức giá cạnh tranh hơn các đối thủ như Disney Plus hoặc Netflix.

Apple đã dành rất nhiều nỗ lực để lôi kéo người dùng đăng ký khi khởi chạy ứng dụng Apple TV miễn phí trên iPhone hoặc iPad và cung cấp dịch vụ miễn phí một năm cho bất kỳ ai mua thiết bị mới từ công ty. Với số tiền đăng ký mà người dùng trả cho mỗi dịch vụ, họ sẽ càng bị “khóa chặt” vào vũ trụ Apple, đồng thời mang lại cho công ty một nguồn doanh thu mới lành mạnh để bù đắp doanh số iPhone.

Một khởi đầu phức tạp

Thành quả của Apple hiện còn quá phức tạp. Có không ít những đánh giá tốt cho các trò chơi Apple Arcade. Tuy nhiên, về mặt tiêu cực, có tin đồn cho rằng Apple đã vật lộn để thu hút các thuê bao vào Apple News Plus sau khi ra mắt vào tháng 3. Một số nhà phân tích cũng lưu ý rằng Apple tặng Apple TV Plus một năm miễn phí với mỗi iPhone, iPad và Mac mới có thể báo hiệu sự lo lắng của công ty về tiềm năng thành công của nó.

Mặt khác, Apple TV Plus cũng đã có một khởi đầu khá ổn định với các đề cử trong Giải thưởng phê bình, Giải thưởng Quả cầu vàng và Giải thưởng Hiệp hội diễn viên cho bộ phim truyền hình The Morning Show. Tất nhiên, con số này vẫn ít hơn nhiều so với 61 đề cử mà Netflix nhận được, 33 đề cử của HBO hoặc 14 đề cử của Amazon nhưng các nhà phân tích nhận định rằng đó là một dấu hiệu thành công. Từ góc độ của khán giả, Apple TV Plus đã thua “đối thủ” chính của mình - Disney Plus.

Năm 2020 sẽ thời điểm khi một số chương trình ra mắt mùa thứ hai. Đây cũng là thời gian để các chuyên gia tìm hiểu xem người tiêu dùng có hài lòng với dịch vụ hay không, Apple có giữ được đà phát triển hiện tại hay không.

