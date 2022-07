Apple đẩy mạnh sản xuất iPhone 14, kỳ vọng siêu "đắt hàng"

Theo báo cáo mới nhất của DigiTimes, Apple đã tăng quy mô đơn đặt hàng đối với các thành phần iPhone 14, trái ngược với các smartphone Android - đang đối mặt với doanh số bán hàng chậm chạp.

iPhone 13 "đắt hàng" ngoài mong đợi.

“Táo Khuyết” đang là nhà cung cấp điện thoại thông minh duy nhất có doanh số bán hàng ổn định trong những tháng gần đây, ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Sau khi cắt giảm đơn đặt hàng chip ban đầu cho các mẫu ‌iPhone 14‌ với kỳ vọng nhu cầu thị trường giảm, hiệu suất bán hàng mạnh cho dòng iPhone 13 đã khuyến khích Apple tăng cường chuẩn bị cho iPhone mới năm nay.

Động thái này phù hợp với một báo cáo từ đầu tháng này cho thấy các mẫu ‌iPhone 14‌ sẽ bán “đắt hàng" hơn cả dòng iPhone 13.

Doanh số ‌iPhone‌ thường chậm lại trong giai đoạn tháng 7-8 do khách hàng chờ màn ra mắt của iPhone mới vào tháng 9. Tuy nhiên, doanh số ‌iPhone 13‌ trong tháng 7 này lại cao hơn 1/3 so với cùng thời điểm năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu về iPhone 13 Series vẫn cực cao. Phía Apple được cho là đã thông báo với các nhà cung cấp về kỳ vọng doanh số ban đầu của ‌iPhone 14‌ sẽ cao hơn so với iPhone 13‌.

Ảnh concept bộ tứ iPhone 14.

Trong khi đó, thị trường smartphone tầm trung, chủ yếu là các điện thoại Android, đã gặp khó khăn trong năm qua do nhu cầu giảm dần. Đồng thời, nhà cung cấp chip Android MediaTek đã báo cáo, các khách hàng của hãng đã cắt giảm đơn đặt hàng tới 30%.

Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm dòng ‌iPhone 14‌ và có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 8 trước khi ra mắt chính thức vào tháng 9.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/apple-ay-manh-san-xuat-i-phone-14-ky-vong-sieu-34-at-hang-34-a561564.html