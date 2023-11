5 mẫu máy lọc nước RO giảm "sốc" nhất tháng 11

Từ lâu, các thiết bị điện tử đã giúp con người giải phóng sức lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Giờ đây, máy lọc nước RO là một trong số những thiết bị gia dụng phổ biến hơn. Về kỹ thuật, máy lọc nước RO có thể lọc được tất cả các nguồn nước, giúp loại bỏ các tạp chất có trong nước, mang đến nguồn nước sạch sẽ, an toàn và chất lượng cho người sử dụng.

Cùng với ngành hàng điện tử gia dụng, máy lọc nước RO cũng đang được giảm giá cực mạnh. Nhiều sản phẩm được giảm tới hơn 50%, là cơ hội tốt để người tiêu dùng sắm sửa cho gia đình của mình.

Dưới đây là 5 mẫu máy lọc nước RO đang được giảm giá nhiều nhất, rất đáng tham khảo.

1. Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi

Giá bán: 1,99 triệu đồng

Đây là sản phẩm đang được giảm kịch kim - lên tới 73%, chỉ còn 1,99 triệu đồng. Do đó, đây là cơ hội tốt để người tiêu dùng tiết kiệm chi phí cho gia đình. Kết cấu của máy bao gồm 3 cấp lọc, màng lọc RO chất lượng, giúp loại bỏ tạp chất, các loại vi khuẩn cũng như giảm mùi, vị, đem lại nguồn nước có vị ngon hơn.

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi.

Ngoài ra, máy còn có dung tích 8 lít, tốc độ lọc 7.8 lít/giờ, thoải mái đáp ứng cho gia đình khoảng 4 - 5 người. Chủ sở hữu có thể dễ dàng sử dụng thông qua cơ chế cảm ứng tiện lợi. Tuy nhiên, máy không có chế độ nóng/ lạnh.

2. Máy lọc nước RO Midea MWP-S0920MR 9 lõi

Giá bán: 3,99 triệu đồng

Điểm cộng của sản phẩm này là có kết cấu lên tới 9 lõi, giúp lọc nước hiệu quả và an toàn hơn, cung cấp nhiều khoáng chất hơn so với các sản phẩm khác. Chất lượng nước cực an toàn, có thể uống trực tiếp. Thêm vào đó, máy cũng có bình nước lớn hơn - lên tới 11 lít, có thể thoải mái phục vụ cho gia đình đông người hoặc văn phòng.

Máy lọc nước RO Midea MWP-S0920MR 9 lõi.

Tiếp đó, máy còn có thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, giúp tôn lên sự sang trọng cho nội thất gia đình. Đồng thời, máy lọc nước cũng có thiết kế khoang để cốc tiện lợi hơn.

3. Máy lọc nước R.O Delites DES0820RO 8 lõi

Giá bán: 2,99 triệu đồng

Có giá bán ngang với sản phẩm của Midea, máy lọc nước R.O Delites DES0820RO 8 lõi cũng là một gợi ý không tồi với các chức năng và thiết kế tương tự. Ưu điểm của máy còn là Chế độ cút nối nhanh, dễ dàng thay lõi khi cần thiết.

Máy lọc nước R.O Delites DES0820RO 8 lõi.

Thêm nữa, sản phẩm cũng có màu đen bóng bẩy, tinh tế, dễ dàng phối hợp với các đồ gia dụng khác. Kết cấu 8 lõi cũng giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và vi khuẩn, bổ sung khoáng chất và mang tới vị ngon tinh khiết hơn.

4. Máy lọc nước RO Midea MWP-S0620MR 6 lõi

Giá bán: 2,99 triệu đồng

Mặc dù có chung mức giá với các sản phẩm "đối thủ" nhưng máy lọc nước RO Midea MWP-S0620MR chỉ có 6 lõi. Tuy nhiên, máy vẫn có công suất lọc 12 lít/giờ, thoải mái đáp ứng cho các văn phòng và gia đình đông thành viên. Giống như máy lọc nước của Delites, thiết bị cũng có màu đen sang trọng và bắt mắt.

Máy lọc nước RO Midea MWP-S0620MR 6 lõi.

Máy có tỷ lệ lọc - thải là 40/60 thu hồi 40% nước tinh khiết. Người dùng có thể sử dụng 60% lượng nước thải để dùng cho sinh hoạt, vệ sinh khác của gia đình như giặt đồ, lau dọn nhà cửa, nhà vệ sinh hay tưới cây,...

5. Máy lọc nước RO Toshiba TWP-W1035SVN 7 lõi

Giá bán từ: 4,99 triệu đồng

Đây là gợi ý có giá bán cao nhất trong danh sách này. Ưu điểm của máy là có chế độ nước nóng/ lạnh, tiện dụng hơn rất nhiều. Người dùng có thể sử dụng máy lọc nước để pha cà phê, pha trà, pha sữa,... Thêm nữa, thiết kế của sản phẩm cao và gọn hơn so với các thiết bị khác, đem lại vẻ đẹp trang nhã cho gia đình.

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-W1035SVN 7 lõi.

Với tỷ lệ lọc/ thải là 50/50, lượng nước sạch được giữ lại cũng cao hơn so với các dòng máy khác trên thị trường. Chưa hết, nhà sản xuất còn tích hợp cho máy khoá an toàn, giúp bảo vệ trẻ nhỏ tốt hơn. Thêm nữa, chế độ Eco cũng giúp máy lọc nước sử dụng tiết kiệm điện hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]