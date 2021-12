Vì sao Trung Quốc dừng mọi hoạt động thông quan qua cửa khẩu Đông Hưng?

Trưa 22/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận, TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã ra thông báo dừng mọi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Đông Hưng từ 0h ngày 21/12.

Hàng hóa bị ùn ứ tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) từ nhiều ngày nay do cơ quan chức năng nước bạn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 21/12, việc thông quan nhân sự và hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) từ cửa khẩu TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), bao gồm cả khu thương mại qua biên giới sẽ bị tạm hoãn. Thời gian thông quan cụ thể sẽ được thông báo sau.

Ngoài ra, cơ quan chức năng TP Đông Hưng (Trung Quốc) còn đưa ra thông báo: Hiện nay, tại cửa khẩu Đông Hưng (bao gồm cả khu thương mại giao lưu nhân dân biên giới), đang xảy ra tình trạng xe tải hạng nặng xếp hàng dài chờ xuất nhập cảnh.

Do đó, đối với những mặt hàng cần được thông quan gấp, đề nghị doanh nghiệp và tài xế cần lên kế hoạch xuất nhập hàng, sắp xếp thời gian thông quan hợp lý, lựa chọn cửa khẩu thông quan cẩn thận để tránh những tổn thất không đáng có do hàng hóa tồn đọng.

Lý do tạm hoãn thông quan nhân sự và hàng hóa được TP Đông Hưng (Trung Quốc) đưa ra là theo nhu cầu của tình hình phòng chống dịch Covid-19 hiện tại ở địa phương này

Cũng theo thông tin từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) hiện lực lượng chức năng nước bạn đang triển khai chính sách "Zero Covid-19" đối với hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu. Từ đó, dẫn đến việc giảm tốc độ thông quan xuống chỉ còn 40-50% so với những ngày trước đây, thậm chí tạm dừng thông quan nhân sự và hàng hóa, gây ra ùn ứ rất lớn lượng xe vận chuyển nông sản tại các cửa khẩu TP Móng Cái từ hơn tháng nay.

Đến thời điểm này, tình trạng xe chở nông sản ùn ứ ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn ra hết sức phức tạp, hơn 4.000 xe hàng vẫn nằm chờ thông quan. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn đưa hàng về TP Móng Cái (Quảng Ninh) để thông quan, nhưng lại tiếp tục gặp phải thông báo thạm hoãn thông quan từ lực lượng chức năng nước bạn.

Theo số liệu của lực lượng chức năng TP Móng Cái (Quảng Ninh), đến ngày 22/12, còn 346 xe hàng tồn tại cửa khẩu Bắc Luân II. Trong đó, 276 xe chở hoa quả, 70 xe chở linh kiện điện tử, đồ gỗ mỹ nghệ.

Phương tiện chở hàng hóa xếp hàng dài chờ thông quan qua cửa khẩu Móng Cái

Còn tại Km3+4 trên địa bàn TP Móng Cái, hiện còn tồn 1.258 xe, trong đó 79 xe chở tinh bột sắn, 2 xe chở hàng khác (hạt tiêu, hạt điều, chè khô...), 114 xe chở mít, xoài, 68 xe chở thanh long, 1 xe chở hải sản tươi sống, 77 xe chở tôm đông lạnh, 917 xe chở hải sản đông lạnh khác (cá đông lạnh, mực đông lạnh)...

Được biết, lý do của việc tạm ngừng thông quan qua cửa khẩu Đông Hưng là do lực lượng chức năng nước bạn phát hiện trường hợp F0 ở khu vực này. Do đó, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã phải tạm dừng thông quan hàng hóa từ phía TP Móng Cái để truy vết. Khi nào truy vết xong các trường hợp liên quan thì lại tiếp tục cho thông quan trở lại.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu TP Móng Cái (Quảng Ninh), cơ quan chức năng địa phương đã chủ động rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan phương tiện, hàng hóa trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19; chủ động hội đàm, trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu 2 bên, đồng thời tạo điều kiện tối đa về bến, bãi tập kết phương tiện cho doanh nghiệp trong khi chờ làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu…

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-trung-quoc-dung-moi-hoat-dong-thong-quan-qua-cua-khau-dong-hung-d536669.html