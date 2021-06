Vải thiều tràn ngập thị trường TP.HCM, nhiều "cung bậc" giá

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 11:30 AM (GMT+7)

Giá vải thiều chính vụ 20.000 - 35.000 đồng/kg, bình quân cao hơn đầu vụ từ 5.000 - 8.000 đồng/kg.

Ngày 12-6, ghi nhận tại thị trường TP.HCM cho thấy, vải thiều chính vụ các tỉnh phía Bắc đã bắt đầu về tại các chợ, điểm bán lẻ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm 2021 sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm 2020. Trong đó, vải chín sớm với sản lượng khoảng 45.000 tấn (thu hoạch từ ngày 10-5 đến 10-6), đến nay cơ bản đã được tiêu thụ hết.

Theo ông Thọ, vải thiều chính vụ ước đạt 135.000 tấn, bắt đầu thu hoạch cách đây hai ngày và đã được gần 10%. Những ngày này hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất sôi động, với trên 350 điểm cân, giá cả có chiều hướng tăng nhẹ.

Giá vải thiều chính vụ 20.000 - 35.000 đồng/kg, bình quân cao hơn đầu vụ từ 5.000 - 8.000 đồng/kg. Vải thiều đang tiêu thụ thuận lợi cả thị trường trong và ngoài nước theo đúng kịch bản tỉnh Bắc Giang đã xây dựng từ đầu năm.

Vải chính vụ được giới thiệu đi bằng đường hàng không bán tại chợ. Ảnh: TÚ UYÊN

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho hay, vải chín sớm các tỉnh phía Bắc về chợ từ 22-5 và đã tiêu thụ hết 7.000 tấn.

Vải thiều chính vụ vừa mới về chợ khoảng hai ngày nay. Lượng vải về chợ trung bình 700 tấn/ngày, giá dao động 23.000-32.000 đồng/kg. Riêng vải thiều đi bằng đường hàng không giá 40.000-45.000 đồng/kg nhưng không nhiều.

Ghi nhận tại các chợ lẻ, điểm bán cho thấy giá vải thiều dao động từ 30.000-45.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái từ 50.000-60.000 đồng/kg.

Tại một số hệ thống siêu thị, vải thiều đều được ưu ái trưng bày ở vị trí đẹp. Tại siêu Aeon Tân Phú, vải thiều chính vụ Bắc Giang giá từ 29.900 đồng/kg đang được giảm còn 25.000 đồng/kg.

Đại siêu thị Go! Big C ưu đãi cho người tiêu dùng khu vực miền Nam khi mua trên app GO! &Big C, Zalo, … với giá vải thiều đóng hộp 39.800 đồng/kg, mua hai kg giá chỉ 32.750 đồng/kg. Nếu người tiêu dùng đến trực tiếp các siêu thị khu vực miền Nam mua giá chỉ 32.900 đồng/kg chùm có cành…

Tùy sàn thương mại điện tử cùng chi phí vận chuyển mà giá vải thiều bán vào TP.HCM khác nhau.

Nhằm đồng hành cùng các hợp tác xã, nông dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn, vải thiều Bắc Giang đã chính thức lên sàn Lazada thông qua hai gian hàng chính hãng của VinMart, FoodMap; ưu đãi phí vận chuyển và giao hàng nhanh trong bốn giờ.

Theo đó, vải thiều Bắc Giang giá từ 39.900 đồng giảm còn 21.900 đồng/kg và chỉ bán tại khu vực Hà Nội. Cũng trên Lazada, vải thiều Bắc Giang của công ty cổ phần Global Fisheries Exchange Việt Nam bán giá 89.000 đồng/kg, giao nhanh cho khu vực TP.HCM.

Một cửa hàng bán trái cây quận 1 cho biết vải thiều Bắc Giang đang chính vụ, giá 80.000 đồng/kg. Cửa hàng sẽ miễn phí vận chuyển một số quận như Phú Nhuận, quận 3... nếu khách mua đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên.

Người bán giải thích giá vải ở đây cao hơn so với ngoài chợ là do vải đi bằng máy bay, đảm bảo chất lượng tươi ngon hơn so với hàng đông lạnh.

