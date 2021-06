Đại gia tuần qua: Tổng Giám đốc PVN trúng cử Đại biểu Quốc hội

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 15:56 PM (GMT+7)

Ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Cà Mau với tỷ lệ 72,42% số phiếu hợp lệ.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thông qua danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 4 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ 99,8% số đại biểu cần bầu (dự kiến 500 người).

Trong đó, ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Cà Mau với tỷ lệ 72,42% số phiếu hợp lệ.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, tại Hưng Yên. Ông Hùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa với bằng Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hoá dầu và Hữu cơ.

Tiếp đó, năm 2003, ông Hùng lấy bằng Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ hoá dầu ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2008, ông Hùng trở thành Tiến sỹ chuyên ngành Hoá dầu và xúc tác hữu cơ.

Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi Luật để Vingroup được hưởng ưu đãi thuế cho ô tô điện

Theo Bộ Tài chính, những năm gần đây, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích việc sản xuất và tiêu dùng ôtô điện, thúc đẩy việc sử dụng các chủng loại xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, trong đó có chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ.

Bộ Tài chính cho biết tại Việt Nam, ôtô điện chiếm tỷ lệ rất nhỏ và hiện chỉ có VinFast đầu tư, sản xuất. Tháng 4, hãng này mới cho ra mắt chiếc xe đầu tiên, dự kiến công suất xe chạy pin của VinFast có thể lên đến 250.000 chiếc/năm và có thể nâng lên 500.000 đến 1 triệu chiếc xe/năm.

Hiện thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện ở 3 mức độ tương ứng với ba chủng loại xe khác nhau. Ô tô điện dưới 9 chỗ ngồi có thuế suất 15%, đối với xe chở người 10-16 chỗ ngồi là 10% và xe 16-24 chỗ ngồi là 5%.

Đối với lệ phí trước bạ, hiện nay mới chỉ có ưu đãi với xe bus sử dụng năng lượng sạch nhằm góp phần khuyến khích phát triển phương tiện vận tải công cộng thân thiện với môi trường, chưa ưu đãi đối với xe cá nhân.

Do đó, để khuyến khích sản xuất và người tiêu dùng sử dụng ôtô điện, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung này thuộc thẩm quyền Quốc hội, vì vậy phải trình Quốc hội sửa luật. Về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính cho biết đây là thẩm quyền của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh đại dịch, trường hợp phải ban hành sớm hơn, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bầu Đức muốn đầu tư ba dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Theo trang thông tin điện tử Ban quản lý kinh tế tỉnh Kon Tum, sáng ngày 10/6, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Bờ Y; ông Đoàn Nguyên Đức,Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai cùng các lãnh đạo khác đã tiến hành khảo sát thực địa về dự án đầu tư tại khu kinh tế này.

Dự kiến Tập đoàn HAGL sẽ triển khai dự án trồng rừng cây gỗ lớn với tổng diện tích khoảng 2.000 ha; xây dựng nhà máy điện sinh khối công suất 100 MW; xây dựng nhà máy chế biến gỗ, sản xuất viên nén,... với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT của HAGL đã đề nghị huyện Ngọc Hồi cần đánh giá, thống kê việc sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất của các lâm trường, các hộ gia đình, so sánh lợi thế giữa việc trồng rừng để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy với việc trồng cây công nghiệp, cây lương thực như hiện nay. Đồng thời, đề nghị ban quản lý khu kinh tế hướng dẫn về các thủ tục đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động.

Ban quản lý khu kinh tế huyện Ngọc Hồi và và Tập đoàn HAGL đã thống nhất sẽ hoàn tất các thủ tục về đầu tư để triển khai được dự án trong năm 2021.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc CTCP Việt An

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Lưu Bách Thảo (1964), nguyên tổng giám đốc CTCP Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cho biết đối tượng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An cùng CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch An Phát Holdings rút khỏi HĐQT Nhựa An Phát Xanh

CTCP Nhựa An Phát Xanh cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hoàng Việt vì lý do cá nhân.

Ông Phạm Hoàng Việt sinh năm 1981, là thành viên HĐQT của An Phát Xanh kể từ năm 2007 đến nay. Trước đó, ông Việt từng đảng đương vị trí Trưởng phòng kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2003 - 2007.

Ông Việt hiện là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) (công ty mẹ của Nhựa An Phát Xanh).

Theo bản cáo bạch năm 2021, ngoài chức vụ tại Nhựa An Phát Xanh, An Phát Holdings thì ông Việt còn đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP An Thành Bicsol; Chủ tịch Công ty TNHH Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát.

