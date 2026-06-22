‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ qua

Mỗi khi mùa hè đến, cùng với những đợt nắng nóng gay gắt là nỗi lo quen thuộc của nhiều gia đình về hóa đơn tiền điện tăng vọt. Thực tế, không ít người cho rằng nguyên nhân đơn giản là do thời tiết nóng hơn nên phải sử dụng điều hòa nhiều hơn. Tuy nhiên, theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), bên cạnh yếu tố thời tiết, cách sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày mới là nguyên nhân quyết định khiến chi phí tiền điện tăng mạnh hay không.

Đáng chú ý, nhiều hộ gia đình dù đã biết các nguyên tắc tiết kiệm điện cơ bản nhưng lại chưa thực hiện đúng hoặc chưa duy trì thường xuyên. Chính vì vậy, EVNHANOI khuyến khích người dân áp dụng mô hình "2 bật, 3 tắt" - 5 thói quen đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong mùa nắng nóng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), bên cạnh yếu tố thời tiết, cách sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày mới là nguyên nhân quyết định khiến chi phí tiền điện tăng mạnh hay không.

Theo EVNHANOI, mùa hè cũng là thời điểm học sinh nghỉ học, thời gian sinh hoạt tại nhà tăng lên đáng kể. Điều này kéo theo việc các thiết bị điện như điều hòa, quạt điện, tivi, máy tính, thiết bị giải trí và đồ gia dụng hoạt động với tần suất cao hơn bình thường. Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 35 độ C, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, khiến sản lượng điện tiêu thụ của nhiều hộ gia đình leo thang.

Trong 5 thói quen được EVNHANOI khuyến nghị, điều đầu tiên là bật điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên. Đây là lời khuyên quen thuộc nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Nhiều người có thói quen cài đặt nhiệt độ xuống 20-22 độ C với mong muốn làm mát nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này khiến máy nén phải hoạt động liên tục với công suất cao, tiêu tốn nhiều điện năng hơn đáng kể. Trong khi đó, mức nhiệt từ 26-28 độ C kết hợp với quạt điện vẫn có thể tạo cảm giác dễ chịu mà giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Thói quen thứ hai là bật chế độ Eco hoặc chế độ tiết kiệm năng lượng trên điều hòa và các thiết bị điện. Hiện nay, hầu hết các dòng điều hòa đời mới đều được trang bị tính năng này, nhưng không ít người dùng bỏ qua vì cho rằng hiệu quả làm mát sẽ giảm. Trên thực tế, chế độ Eco được thiết kế nhằm tối ưu khả năng vận hành của thiết bị, giúp duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả sử dụng và mức tiêu thụ điện năng.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nhiều gia đình.

Bên cạnh hai việc nên làm, EVNHANOI cũng chỉ ra ba việc cần tắt để tránh lãng phí điện năng. Đầu tiên là tắt các thiết bị khi không sử dụng. Đây là nguyên tắc đơn giản nhưng thường xuyên bị bỏ quên trong nhiều gia đình. Không ít trường hợp đèn điện, quạt, tivi hoặc máy tính vẫn hoạt động dù không có người sử dụng, dẫn đến lượng điện năng tiêu hao không cần thiết.

Thói quen tiếp theo là hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong cùng một thời điểm. Các thiết bị như điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh, máy giặt hay máy sấy đều tiêu thụ lượng điện đáng kể. Khi vận hành cùng lúc, tổng công suất sử dụng sẽ tăng cao, khiến lượng điện tiêu thụ trong ngày tăng mạnh hơn so với việc phân bổ thời gian sử dụng hợp lý.

Một nguồn tiêu hao điện năng khác thường bị xem nhẹ là điện năng ở chế độ chờ. Vì vậy, EVNHANOI khuyến nghị người dân tắt hoàn toàn nguồn điện hoặc rút phích cắm đối với các thiết bị không sử dụng trong thời gian dài. Tivi, lò vi sóng, đầu thu truyền hình, máy tính hoặc bộ sạc điện thoại dù không hoạt động vẫn có thể âm thầm tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ. Mức tiêu thụ của từng thiết bị có thể không lớn, nhưng cộng dồn trong nhiều ngày, nhiều tháng sẽ tạo ra khoản chi phí không nhỏ.

Ngoài việc thực hiện "2 bật, 3 tắt", ngành điện cũng khuyến nghị người dân thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ. Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn tích tụ trong dàn lạnh và bộ lọc sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị, khiến điều hòa phải chạy lâu hơn để đạt được mức nhiệt cài đặt. Điều này đồng nghĩa với việc điện năng tiêu thụ cũng tăng lên. Việc đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa, hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng cũng là những biện pháp giúp giảm thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện hiệu quả.

Theo ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết, tiết kiệm điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn hay những khoản đầu tư tốn kém. Chỉ cần duy trì đều đặn các thói quen đơn giản như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt thiết bị khi không sử dụng hoặc loại bỏ điện năng lãng phí từ chế độ chờ cũng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, những thay đổi nhỏ trong cách sử dụng điện không chỉ giúp các hộ gia đình giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong mùa cao điểm nắng nóng. Quan trọng hơn, đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm hướng tới thói quen tiêu dùng năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường.