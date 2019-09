Trung Quốc xuất 10.000 tấn thịt lợn từ nguồn dự trữ quốc gia

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 11:30 AM (GMT+7)

Trung Quốc quyết định xuất 10.000 tấn thịt lợn từ nguồn dự trữ trung ương để đối phó việc dịch tả lợn châu Phi đang tác động đến 1/3 đàn lợn của nước này.

Đài CNN tối 17-9 đưa tin Trung Quốc phải sử dụng nguồn dự trữ thịt lợn quốc gia để ổn định thị trường, tránh tăng giá quá mức do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý Dự trữ Hàng hóa Trung Quốc - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các nguồn hàng hóa dự trữ, thịt lợn đông lạnh sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến vào chiều thứ Năm, ngày 19-9.

Yêu cầu xuất kho dự trữ thịt lợn được đưa ra theo đề xuất của Bộ Thương mại và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, trung tâm này cho biết.

Hình minh họa. Ảnh: CNN

Những công ty quan tâm đến phiên đấu giá trực tuyến cần đăng ký trước ở trung tâm này và Bộ Thương mại sẽ xem xét đơn đăng ký trước ngày 19-9. Một công ty tham gia đấu giá có thể mua tới 300 tấn thịt.

Trung Quốc là thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi. Năm ngoái, Trung Quốc phải tiêu hủy 100 triệu con lợn do dịch bệnh hoặc do nông dân không muốn tái đàn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc này khiến giá thịt lợn trên thị trường đã tăng gần 50%.

Có ít nhất bốn tỉnh thành của nước này, với tổng dân số khoảng 130 triệu người, đã xuất kho dự trữ địa phương trong vài tuần qua. Nhưng phiên đấu giá tới là lần đầu tiên trong năm nay, Trung Quốc phải sử dụng đến nguồn dự trữ trung ương.

Ngoài hỗ trợ nguồn cung thịt lợn, Trung Quốc cũng cung cấp các khoảng trợ cấp tổng trị giá 3,2 tỉ nhân dân tệ (hơn 450 triệu USD) cho những gia đình có thu nhập thấp trong bối cảnh giá thịt lợn tăng cao.

Chính quyền trung ương Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương hỗ trợ các khoản cho vay nhằm phát triển công nghệ thụ tinh nhân tạo, khuyến khích người dân chăn nuôi lợn để đảm bảo nhu cầu của thị trường.