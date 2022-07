Trung Quốc dừng XNK qua cửa khẩu Kim Thành do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa

Ngày 4-7, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết qua trao đổi thông tin đường dây nóng, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo từ 6 giờ ngày 4-7, tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành do phía Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc. Cùng với đó, lái xe Trung Quốc cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, từ ngày 25-6, phía Hà Khẩu triển khai xuất khẩu các mặt hàng tươi sống của Trung Quốc sang Việt Nam và nhập khẩu trở lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu triển khai xuất nhập khẩu trở lại, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) thiếu lái xe trung chuyển nên tốc độ thông quan phương tiện vận chuyển nông sản, trái cây chậm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã trao đổi với phía Hà Khẩu đề nghị tăng số lượng lái xe trung chuyển để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng xuất khẩu. Đến ngày 28-6, phía Hà Khẩu đã tăng số lượng lái xe lên 2 người và trao đổi với Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh tăng số lượng lái xe trung chuyển.

Trong thời gian từ 28-6 đến 30-6-2022, trung bình mỗi ngày có khoảng 25 phương tiện vận chuyển trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, phía Trung Quốc tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và chưa ấn định thời gian mở cửa trở lại. Do vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu khi chưa biết cụ thể thời gian thông quan trở lại.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất - nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt gần 1,038 tỉ USD, giảm 48,31% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 23,59% so với kế hoạch năm. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 498 triệu USD, giảm 42,35% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 30,19% kế hoạch năm.

Hiện nay, mặc dù phía huyện Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã nới lỏng giãn cách theo chính sách "Zero Covid-19 linh hoạt", tuy nhiên việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong hoạt động thông quan vẫn được thực hiện chặt chẽ, nên hoạt động xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành vẫn hạn chế.

