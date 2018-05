Trồng "nữ hoàng rau xanh" nơi “thừa nắng, thiếu mưa”, lãi 30 triệu/tháng

Thứ Tư, ngày 16/05/2018

Gia đình ông Hùng Ky, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng 5 sào măng tây xanh trên vùng đất "thừa nắng thiếu mưa" cho thu nhập đều đều 30-35 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng và đoàn công tác đã thăm mô hình trồng măng tây xanh của gia đình ông Hùng Ky.

Nhân chuyến công tác tại Ninh Thuận, Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN đã đến thăm mô hình trồng măng tây xanh trên vùng đất cát của hộ ông Hùng Ky, nông dân giỏi xã An Hải, huyện Ninh Phước...

Chủ tịch Thào Xuân Sùng (thứ 2 bên trái) thăm mô hình trồng măng tây xanh của hộ ông Hùng Ky.

Ông Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian qua, Hội ND tỉnh đã tích cực tập huấn, cũng như hỗ trợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên trồng cây măng tây xanh. Theo ông Kiều Như Bổn, măng tây là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế rất cao so với các giống cây trồng khác. Nhiều hộ dân tại Ninh Thuận đã ăn nên làm ra, trở nên khấm khá nhờ trồng măng tây xanh. Mô hình này đang được nhân rộng cho nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh học tập.

Hiện nay, ở Ninh Thuận, người dân trồng măng tây xanh tập trung chủ yếu tại các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và TP.Phan Rang – Tháp Chàm. Qua thống kê, tỉnh Ninh Thuận có trên 700ha trồng măng tây xanh, sản phẩm cung cấp chủ yếu thị trường trong nước.

Nhờ trồng măng tây xanh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tưới tiết kiệm mà gia đình ông Hùng Ky trở thành hộ khá, giàu ở địa phương.

Đón tết Ramưwan 2018 trong niềm vui măng tây xanh được mùa, được giá ông Hùng Ky, nông dân giỏi xã An Hải phấn khởi cho hay, gia đình đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để đầu tư trồng 5 sào măng tây xanh giống Hà Lan. Theo ông Hùng Ky, trồng măng tây xanh ngày nào cũng cho thu hoạch, với giá bán bình quân 50.000 đồng/kg, mỗi năm cho lãi trên 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí. Hiện tại, ruộng măng tây xanh của gia đình ông Hùng Ky đang ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất.

Thăm mô hình nông dân trồng măng tây xanh-nữ hoàng của các loại rau, đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết, trong điều kiện thổ nhưỡng của các tỉnh duyên hải miền trung, việc thay thế cây lúa bằng loại cây măng tây xanh là hướng đi đúng đắn để phục vụ cho tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu sản phẩm an toàn.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, mô hình cây măng tây rất thiết thực, thành công, cho hiệu quả kinh tế cao. Với Mmức đầu tư 400 – 450 triệu đồng/ha, chỉ sau 1 năm đã thu hồi vốn. Những năm tiếp theo nông dân đã có lãi. Mức thu nhập bình quân từ măng tây xanh của gia đình ông Hùng Ky từ 30-35 triệu đồng/tháng là rất khá ở nông thôn.

Ông Hùng Ky giới thiệu về sản phẩm măng tây xanh đã thu hái chờ bán cho thương lái với giá 50.000 đồng/kg. Măng tây xanh được bán với giá cao bởi được mệnh danh là "nữ hoàng rau xanh" với nhiều chất dinh dưỡng và tác dụng nâng cao sức khỏe con người.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, bà con nông dân cần đổi mới, thay đổi tư duy về cách làm, cần tìm mô hình mới có hiệu quả để sản xuất. Thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để vừa nâng giá trị, đồng thời xuất khẩu được sản phẩm măng tây xanh ra thị trường thế giới. Điều quan trọng, nông dân và cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc măng tây xanh…”.

“Tại vùng đất “thừa nắng, thiếu mưa” như Ninh Thuận mà các nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên vùng đất cát và cho thu nhập khá cao. Một số nơi trong cả nước có đất đai màu mỡ, điều kiện khí hậu thuận lợi tuy nhiên thu nhập cũng chưa bằng vùng đất này. Đó là tín hiệu rất khả quan và đáng mừng– Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng chia sẻ.