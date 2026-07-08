Trồng cây đặc sản nổi tiếng Trung Đông tại TP.HCM, trái đẻ từng chùm, nông dân bán nửa triệu đồng/kg

Nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Dầu Tiếng (thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM) đã mạnh dạn tìm hướng đi mới. Trong đó, mô hình trồng 350 cây chà là trên diện tích 1,5ha của hộ bà Phạm Thị Ngọc Hương ở ấp Đồng Sến bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

Trồng cây chà là - đặc sản từ Trung Đông

Trên diện tích 1,5ha, vườn chà là của gia đình bà Phạm Thị Ngọc Hương đang sinh trưởng, phát triển tốt. Đây được xem là một trong những mô hình sản xuất mới tại địa phương, góp phần mở ra triển vọng phát triển loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững.

Mô hình trồng cây chà là đem lại thu nhập cao so với nhiều cây trồng khác. Ảnh: N.D

Xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đồng thời có khả năng mang lại giá trị kinh tế ổn định lâu dài, bà Hương đã mạnh dạn đầu tư trồng chà là. Gia đình bà thực hiện khá bài bản từ khâu chọn giống, cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới đến áp dụng các biện pháp chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau thời gian chăm sóc, vườn chà là cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên tại xã Dầu Tiếng.

Những hàng cây được trồng thẳng tắp, phát triển đều, tạo nên diện mạo mới cho khu vườn vốn trước đây được kỳ vọng sẽ trở thành nơi thử nghiệm một hướng sản xuất khác biệt so với các loại cây trồng quen thuộc.

Dù mô hình hiện vẫn trong giai đoạn phát triển, chưa thể đánh giá toàn diện về hiệu quả lâu dài, nhưng những kết quả bước đầu đã mang lại sự kỳ vọng.

Với số lượng 350 gốc chà là, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, mô hình này có thể trở thành một hướng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao trong thời gian tới.

Những buồng chà là tươi, sai trĩu, có màu sắc bắt mắt được trồng tại TP.HCM. Ảnh: N.D

Theo bà Phạm Thị Ngọc Hương, quả chà là tươi hiện có giá bán dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/kg, tùy chất lượng, thời điểm thu hoạch và nhu cầu thị trường.

Đây là mức giá khá cao so với nhiều loại cây ăn trái khác, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người sản xuất nếu mô hình được đầu tư, chăm sóc và phát triển đúng hướng.

Gợi mở về loài cây trồng mới cho nông dân TP.HCM

Không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mô hình trồng chà là còn góp phần tạo điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Việc đưa vào sản xuất những loại cây mới, có giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên là một trong những hướng đi cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng sức cạnh tranh cho nông sản.

Nông dân xã Dầu Tiếng thăm mô hình trồng chà là ở ấp Đồng Sến. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, với đặc thù là loại cây còn khá mới tại địa phương, vườn chà là của gia đình bà Hương cũng có tiềm năng kết hợp phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm nông nghiệp trong tương lai. Nếu được định hướng phù hợp, mô hình không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị mà còn có thể trở thành điểm đến để người dân, du khách tham quan, tìm hiểu.

Với quy mô 1,5ha và 350 gốc chà là, mô hình của hộ bà Phạm Thị Ngọc Hương là minh chứng cho tinh thần mạnh dạn đổi mới trong sản xuất nông nghiệp của nông dân xã Dầu Tiếng.

Mô hình trồng chà là là một mô hình nông nghiệp mới tại TP.HCM. Ảnh: N.D

Mới đây, Hội Nông dân xã Dầu Tiếng đã tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân”, kết hợp tham quan mô hình trồng cây chà là tại Đồng Sến. Tại đây, các hội viên được giới thiệu về đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc, khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, cũng như tiềm năng phát triển kinh tế của loại cây trồng mới này.

Hội Nông dân xã Dầu Tiếng đánh giá, mô hình trồng chà là mang đến nhiều thông tin bổ ích, góp phần mở rộng tư duy sản xuất và định hướng đa dạng hóa cây trồng cho hội viên nông dân. Đây cũng là mô hình để người dân trên địa bàn tham quan, học hỏi, từng bước nhân rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Cây chà là là cây gì?Chà là (tên khoa học Phoenix dactylifera) thuộc họ cau, có nguồn gốc từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Đây là một trong những loại cây ăn quả được con người trồng từ hàng nghìn năm trước và hiện có hàng trăm giống khác nhau, được trồng phổ biến tại các nước Trung Đông, khối Ả Rập, Ấn Độ, Israel... trước khi lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới.Cây chà là có chiều cao trung bình từ 15-25m, hình dáng khá giống cây dừa. Lá dài, cuống lá có nhiều gai nhọn. Quả chà là có hình bầu dục; khi còn non có màu xanh, già chuyển sang màu vàng và khi chín ngả màu nâu sẫm. Quả chín có hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhờ hàm lượng đường cao, có thể ăn tươi hoặc sấy khô để bảo quản và chế biến.