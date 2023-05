Một cân bí xanh giá không bằng cốc trà đá, người trồng "méo mặt"

Với khu vườn trồng hàng nghìn gốc bí xanh, anh Sinh (Lạc Thủy, Hòa Bình) buồn rầu tâm sự: “Đến ngày hôm qua (14/5), tôi thật sự không còn cách nào khác đành phải bán hơn chục tấn bí xanh với giá 2.000 đồng/kg. Vì đã đến lứa thu hoạch, số lượng lại lớn, để lại chỉ sợ giá xuống thấp hơn, không bán được còn đau đầu nữa”.

Anh cho biết bí xanh bắt đầu thu hoạch được hơn nửa tháng nay, anh cũng thu hoạch được mấy đợt quả. Dù đầu mùa, giá bí cũng thấp hơn những năm trước một chút nhưng người trồng vẫn bán kéo lại được vốn. Giá bí các đợt thu mua trước khoảng 4.000 – 6.000 đồng/kg, tùy từng đợt.

Nhưng giá bí biến động theo ngày, mới hôm trước anh bán cả chục tấn bí giá 4.000 đồng mà đến hôm qua (14/5), anh bán cho thương lái chỉ còn 2.000 đồng/kg. “Mức giá này thật sự quá thấp, thu về không đủ vốn nhưng tôi vẫn bán để vớt được chút nào thì vớt, bớt lỗ”, anh chia sẻ.

Bí xanh đang có mức giá rất thấp, chỉ 2.000 đồng/kg.

Anh Sinh cũng cho hay giá bán rẻ nhưng đầu ra không ùn ứ, thương lái vẫn đến tận vườn thu mua hết. Nói về lý do giá rẻ, anh cho rằng có 2 nguyên nhân, một là bí xanh đang vào chính vụ nên số lượng nhiều, cung vượt quá cầu nên giá rẻ dần. Phần khác là do mẫu mã bí xanh năm nay không được đẹp, phần vỏ ngả vàng, không được xanh đen như mọi năm.

“Do mẫu mã không đẹp như các năm trước nên giá cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi có đến đâu vẫn bán hết sạch chứ không hề ế”, anh nói.

Cũng trồng gần 4.000 gốc bí xanh ở Lạc Thủy (Hòa Bình), chị Đinh Hòa cho biết giá bí hôm qua chị giao loại đẹp cũng được 5.000 đồng/kg, cũng có loại chỉ bán được 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Lứa thu gần nhất, chị bán 3-4 tấn bí xanh với mức giá gần 5.000 đồng/kg nhưng đến hôm nay chị cho biết không còn mức giá đó. Hiện tại, vườn nhà chị vẫn đang còn khoảng 2 tấn quả đang đến lứa thu hoạch nhưng chị chưa bán.

So với năm ngoái, chị cho biết giá hiện tại rẻ bằng một nửa năm ngoái. Nếu như năm ngoái, thời điểm này chị đang bán giá 7.000 – 10.000 đồng/kg thì năm nay vừa vào vụ chỉ có mức giá 5.000 đồng/kg và càng vào chính vụ giá càng rẻ.

Với mức giá thấp này, nhiều người trồng cho rằng thu quả bán sẽ không đủ tiền vốn đầu tư.

Hiện tại, chị tính tiền đầu tư vốn khoảng 60 triệu đồng vào vườn bí nhà mình, nếu cứ tình trạng giá này kéo dài đến cuối vụ, chị dự tính có thể lỗ đến 20-30 triệu đồng.

Lý do giá bí rẻ có thể là do giống bí khu vực chị trồng. Chị thông tin mọi năm chị trồng giống bí xanh, phần vỏ quả màu xanh đẹp, năm nay không hiểu do thời tiết hay giống bí mà vỏ bí không còn được xanh đẹp.

Theo chị, bí xanh trồng và chăm sóc rất vất vả, trồng 4 tháng mới thu hoạch. Công chăm sóc rất nhiều và chỉ chăm một vụ/năm. Mọi năm giá bí cao, người dân có lãi còn phấn khởi. “Nhưng năm nay giá rẻ quá, tôi cũng chán nhưng vẫn phải bán vì không bán, lại đến đợt thu hoạch nữa, cũng sợ giá rẻ hơn. Tôi chỉ hy vọng giá tăng lên chút để người dân trồng như tôi đỡ khổ”, chị chia sẻ.

Anh Ngọc Ba – thương lái tại Sơn La, cho biết thời điểm này giá bí đang rất rẻ, dù mới vào đầu vụ nhưng giá đã thấp hơn nhiều so với năm ngoái. “Năm ngoái, tôi đi mua bí xanh bán cho các đầu mối, giá bán từ 7.000 – 10.000 đồng/kg. Nhưng năm nay, giá thấp quá, dân buôn thì kêu mua về xuất đi cũng lỗ còn người trồng cũng kêu bán không đủ vốn.

"Tôi cũng lo lắng sợ mua giá cao mà không bán kịp, giá giảm theo từng ngày thì mình lỗ vốn. Tôi cũng đắn đo nên năm nay chưa dám mua đi bán lại”, anh nói.

Anh cho rằng giá bí năm nay rẻ là do cung đang vượt quá cầu, số lượng bí xanh có rất nhiều. Quanh khu vực anh, người dân cũng trồng nhiều, lại đang vào vụ thu hoạch nên số lượng đẩy ra chợ rất nhiều.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mot-can-bi-xanh-gia-khong-bang-coc-tra-da-nguoi-trong-meo-mat-146675...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mot-can-bi-xanh-gia-khong-bang-coc-tra-da-nguoi-trong-meo-mat-1466758.ngn