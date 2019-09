Tiêu huỷ hơn 11 nghìn lít xăng kém chất lượng

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 17:05 PM (GMT+7)

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, mới đây, tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Bình Nguyên (Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang, tổ chức tiêu hủy 11.144 lít xăng RON 95 kém chất lượng và 248 chai LPG giả mạo nhãn hiệu.

Kinh Doanh Sự kiện:

Trước đó, ngày 28-9-2018, Đội QLTT chống buôn lậu - Chi cục QLTT tỉnh Bắc Giang (nay là Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang; Sở khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang kiểm tra, xử lý 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Việt Yên và huyện Hiệp Hòa.

Tại cửa hàng xăng dầu Ngọc Tác ở huyện Việt Yên, Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu xăng RON 95 để tiến hành kiểm tra bằng máy phân tích nhanh của Sở khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang và gửi mẫu đi giám định chất lượng.

Kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật I - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng xác định, trị số Octan của mẫu xăng RON 95 là 89,2, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đội QLTT số 3 đã phối hợp với lực lượng chức năng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 134 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tác (thôn Cầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên) kinh doanh hàng hóa (xăng RON 95 kém chất lượng) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, tịch thu 1.344 lít xăng RON 95 kém chất lượng.

Lực lượng QLTT tổ chức tiêu hủy xăng kém chất lượng (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Cùng ngày, tại cửa hàng xăng dầu Châu Minh 2 (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Châu Minh) ở huyện Hiệp Hòa, Đoàn kiểm tra cũng lấy mẫu xăng RON 95 tiến hành kiểm tra bằng máy phân tích nhanh của Sở khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang và gửi mẫu đi giám định chất lượng.

Sau khi nhận được kết quả giám định, trị số Octan của mẫu xăng RON 95 tại cửa hàng là 87,8, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đội QLTT số 3 đã phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Châu Minh (thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa) 250 triệu đồng và tịch thu 9.800 lít xăng RON 95 kém chất lượng.

Ngày 17-11-2018, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29H- 006.75 do ông Vi Văn Phòng điều khiển, địa chỉ: Thôn Khôn Háo, xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển bình ga (LPG chai) về trụ sở Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Bắc Giang (thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang).

Đoàn kiểm tra đã trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Bắc Giang 120 triệu đồng về hành vi mua bán LPG chai khi không phải là thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, dịch vụ vận chuyển khí; tổng đại lý; đại lý; thương nhân sở hữu cửa hàng bán LPG chai; thương nhân sở hữu trạm nạp LPG vào chai và bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tịch thu 125 chai LPG nhãn hiệu Petro VietNam Gas loại 12kg/chai và 123 chai LPG nhãn hiệu CD.Petrol loại 12kg/chai.