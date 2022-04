Tiêu hủy 2,5 tấn chân gà rút xương chảy nước, bốc mùi hôi thối

Đội Quản lý thị trường số 6 cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giám sát đối với ông Hoàng Nhật Khanh có địa chỉ tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là người vi phạm hành chính thực hiện việc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm 2,5 tấn chân gà rút xương không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Quá trình tiêu hủy được thực hiện công khai, nghiêm túc trước sự giám sát của các cơ quan chức năng và cá nhân người vi phạm, việc tiêu hủy đảm bảo đúng quy trình và mọi chi phí tiêu hủy do người vi phạm hành chính tự chi trả theo quy định của pháp luật.

Hàng hoá vi phạm được đưa vào lò tiêu huỷ. Ảnh: Hữu Lộc.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 15C-366.60 đang đỗ tại đường Đoàn Thị Điểm, khối 2, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trên xe có các bao tải màu xanh chứa hàng hóa, không có nhãn mác, toàn bộ số hàng đã chảy nước và bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh.

Qua xác minh, trên xe gồm có 125 bao tải, tất cả bên trong đều chứa chân gà rút xương, với tổng khối lượng là 2,5 tấn.

Số hàng hóa trên do lái xe Nguyễn Xuân Vượng (SN 1965, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) vận chuyển. Ước tính số hàng trên có trị giá khoảng 95 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên.

