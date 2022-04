Thu mua gần 1 tấn lợn chết mắc tả lợn châu Phi về bán kiếm lời

Theo thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường, đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang vừa tiến hành kiểm tra hộ gia đình bà Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1968, địa chỉ tại thôn Am, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng kiểm tra số động vật, sản phẩm động vật vi phạm

Qua kiểm tra phát hiện tại sân nhà bà Nguyễn Thị Linh đang có 10 con lợn đã chết nhưng chưa giết mổ, trọng lượng khoảng 30 kg/con. Bên cạnh đó, có 02 tủ đông lạnh đang bảo quản thịt lợn đã qua chế biến có trọng lượng khoảng 500 kg.

Bà Linh khai nhận toàn bộ số lợn chết và thịt lợn đã qua chế biến được mua của một số hộ dân trên địa bàn xã.

Đoàn công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận nội dung sự việc, thu mẫu vật thực phẩm để đem đi kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 7.000.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Linh về hành vi vi phạm mua bán, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh hoặc mắc bệnh theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Đồng thời, buộc bà Linh tiêu huỷ toàn bộ số lợn chết và thịt lợn đã qua chế biến nói trên.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thu-mua-gan-1-tan-lon-chet-mac-ta-lon-chau-phi-ve-ban-kiem-loi-16922042115380631.htm