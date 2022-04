Hàng loạt mẫu iPhone rớt giá, có chiếc giảm gần chục triệu đồng

Chính thức được Apple giới thiệu lần đầu vào sáng 9/3 theo giờ Việt Nam nhưng đến tận ngày 10/4, iPhone 13 màu xanh lá mới có mặt tại Việt Nam. Ngay lập tức, phiên bản này đã làm mưa làm gió trên thị trường.

Chỉ sau 4 ngày, hệ thống bán lẻ của FPT shop đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng, trong đó iPhone 13 Pro Max màu xanh lá chiếm đến 80%; CellphoneS cũng có 1.500 khách đặt mua; Minh Tuấn mobile cũng có 1.000 khách đặt cọc.

IPhone 13 với màu sắc mới ra mắt đã thu hút lượng khách đặt hàng lớn chỉ trong ít ngày.

Cùng với đó là sự sụt giảm doanh số của các dòng iPhone đời cũ hơn, vì vậy, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đã áp dụng các chương trình giảm giá các mẫu điện thoại iPhone đời cũ, thậm chí cả những màu sắc khác của iPhone 13 cũng đồng loạt giảm giá bán để kích cầu mua sắm.

Tại siêu thị điện máy trên đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), hàng loạt các mẫu điện thoại iPhone đang được giảm từ 12-50% so với giá niêm yết. Cụ thể, iPhone 11 64GB màu trắng giảm 40%, từ 21,9 triệu đồng xuống còn 12,9 triệu đồng; iPhone 11-128GB Black giảm 39%, từ 23,9 triệu đồng xuống còn 14,5 triệu đồng; iPhone 12-64GB Black cũng giảm đến 24%, từ 24,9 triệu đồng xuống 18,9 triệu đồng.

Các mẫu iPhone phiên bản cũ đang có mức giảm mạnh nhằm kích cầu mua sắm. (Ảnh chụp màn hình).

Trong đó, giảm sâu nhất phải kể đến iPhone 6s Plus 32GB Gold giảm đến 41%, từ 11,9 triệu đồng xuống 6,9 triệu đồng so với giá niêm yết; iPhone 7 Plus 32GB Black giảm 46%, từ 14,9 triệu đồng xuống 7,9 triệu đồng.

Tại một siêu thị điện thoại tại đường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), iPhone 12- 64GB giảm tận 8,6 triệu đồng xuống còn 16,3 triệu đồng; iPhone 12 mini 128GB giảm 7 triệu đồng, từ 23,9 triệu đồng xuống 16,9 triệu đồng; giảm 7,6 triệu đồng với iPhone 12-128GB và giảm 6,6 triệu đồng đối với iPhone 12-256GB.

Ghi nhận mức giảm sâu nhất phải kể đến iPhone 11 và iPhone 12.

Ngoài ra, iPhone 11 cũng ghi nhận mức giá giảm kỷ lục khi giảm tới 8,8 triệu đồng đối với bản 128GB và giảm 8,3 triệu đồng đối với bản 64GB. Sau khi giảm, mức giá còn lần lượt là 13,1 triệu đồng đối với bản 128GB và còn 11,6 triệu đồng đối với bản 64GB.

Cùng với đó, iPhone 13 có màu sắc khác cũng ghi nhận mức giá giảm từ 1-5 triệu đồng. Cụ thể như iPhone 13-128GB Pink, giảm 17%, từ 25,9 triệu đồng xuống 21,9 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 128GB Blue giảm 15%, từ 34,9 xuống còn 29,4 triệu đồng; iPhone 13-256GB Black giảm 12%, từ 27,9 triệu đồng xuống còn 24,4 triệu đồng.

Ghi nhận của các hệ thống phân phối điện thoại di động cho thấy, khoảng 80% số khách hàng mua điện thoại chọn phiên bản màu mới của iPhone 13.

Theo anh Phạm Quang Vinh, nhân viên bán hàng tại một siêu thị trên đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), từ khi phiên bản mới nhất của iPhone 13 là Silver ra mắt, cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng cao đột biến trong mùa thấp điểm.

“Thường là thị trường sau Tết rất ảm đạm, doanh số bán hàng tụt sâu so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, năm nay nhờ phiên bản màu mới của iPhone 13 mà lượng hàng bán ra tăng đáng kể”, anh Vinh nói.

Theo dữ liệu mới của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), trong quý kết thúc tháng 3 vừa qua, iPhone 13 của Apple đã mang đến cho công ty doanh số bán điện thoại thông minh tốt nhất với cả 4 mẫu đều chiếm thị phần lớn nhất trong doanh số bán hàng tại Mỹ trong nhiều năm.

Kết hợp lại, cả 4 mẫu iPhone 13 chiếm 71% tổng doanh số bán hàng của Mỹ. iPhone 13 thường là thiết bị có thị phần lớn nhất đối với một mẫu iPhone duy nhất trong nhiều năm với 38%.

Nguồn: http://danviet.vn/hang-loat-mau-iphone-rot-gia-co-chiec-giam-gan-chuc-trieu-dong-502022254191417...Nguồn: http://danviet.vn/hang-loat-mau-iphone-rot-gia-co-chiec-giam-gan-chuc-trieu-dong-502022254191417719.htm